Что должно быть в аптечке сердечника: рассказывает главный кардиолог Минздрава

Статины блокируют особый фермент в печени, который отвечает за создание холестерина. Фото: elifilm/Shutterstock/Fotodom

Главный внештатный кардиолог Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов в преддверии Всемирного дня кардиолога развенчал миф о вреде статинов - препаратов, которые снижают уровень «плохого» холестерина в крови и защищают сосуды от закупорки, чтобы предотвратить инфаркт и инсульт. И рассказал о том, что точно должно быть в аптечке у сердечника.

Многие думают, что холестерин попадает в организм из жирной еды. На самом деле около 80% холестерина печень производит самостоятельно. Так вот, статины блокируют особый фермент в печени, который отвечает за создание холестерина. В результате печень начинает активнее забирать «плохой» холестерин (ЛПНП) из крови, чтобы компенсировать дефицит.

- Польза статинов доказана безусловно. И доказана она и в рамках специально организованных, так называемых рандомизированных исследований, и в рамках регистровых исследований, и доказана реальной клинической практикой. Статины являются реальным инструментом контроля не только уровня холестерина в крови или липопротеидов низкой плотности - самой главной ее фракции, - но и предупреждения развития инфаркта миокарда, инсульта, связанного с наличием бляшек в сонных артериях или сосудах головного мозга, а также смерти от этих заболеваний. То есть польза абсолютная, - говорит корреспонденту KP.RU Сергей Бойцов.

- Наиболее вероятным, но нечастым осложнением при приеме статинов может быть мышечная слабость. При ее появлении мы сразу проверяем анализы крови. И если по ферментам видим превышение более чем в три раза, только в этом случае мы рекомендуем отказаться от статина, - говорит врач.

- Но дело в том, что, несмотря на наличие целого ряда других классов препаратов, снижающих уровень холестерина, - таких как хорошо известный эзетимиб, который уменьшает всасывание холестерина в кишечнике, или бемпедоевая кислота, один из относительно новых препаратов, - все они носят вспомогательный характер. Даже генно-инженерные лекарства, которые уже вошли в реальную клиническую практику, тоже выполняют роль дополнительной терапии, - рассказал Сергей Бойцов. - И только в такой комбинации мы можем надежно достичь целевых значений уровня холестерина и липопротеидов низкой плотности.

Главный внештатный кардиолог Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

! Для людей с очень высоким сердечно-сосудистым риском целевой уровень составляет 1,4 ммоль/л.

Это доказано в специальных исследованиях: при таком уровне холестерина и ЛПНП рост атеросклеротической бляшки практически прекращается. Это и есть настоящая гарантия стабильности.

- Поэтому миф о вреде статинов существует - довольно смутный и неоформленный, - но против него стоят очень серьезные научные аргументы. На самом деле в абсолютном большинстве случаев люди начинают принимать статины уже тогда, когда у них есть ишемическая болезнь сердца или перенесенный инфаркт миокарда. Но это, к сожалению, поздновато. На самом деле для назначения статинов необязательно сразу идти к кардиологу, - поясняет Сергей Бойцов. - Это вполне может сделать врач-терапевт поликлиники или врач общей практики.

! Если у человека еще нет доказанных сердечно-сосудистых заболеваний, но есть совокупность факторов риска, в первую очередь нужно определить суммарный сердечно-сосудистый риск.

- Сегодня есть солидная доказательная база, что при высоком или очень высоком суммарном риске назначение статина может быть рекомендовано даже человеку, который пока формально не считается пациентом с сердечным диагнозом, - говорит врач.

Главный кардиолог Минздрава Бойцов перечислил препараты для аптечки сердечника Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Что должно быть в аптечке сердечника?

- Если у человека доказана ишемическая болезнь сердца или есть высокий риск ее развития (даже если заболевание еще не манифестировало, но есть атеросклероз коронарных артерий, гипертоническая болезнь и возрастные факторы), нитроглицерин должен быть в аптечке обязательно, - подчеркивает Сергей Бойцов.

При гипертонической болезни, если человек уже длительно наблюдается у врача и хорошо знает свою схему лечения, по рекомендации специалиста можно держать средства для купирования гипертонического криза. Чаще всего это короткодействующие препараты: ингибитор АПФ каптоприл или центральный препарат моксонидин.

- Однако это должно быть обязательно согласовано с лечащим врачом - когда и в какой дозировке принимать такое средство, - предупреждает эксперт. - Самостоятельный прием может дать обратный, очень негативный эффект.

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