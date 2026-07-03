Маркетплейсы будут проверять карточки товаров перед публикацией: что это значит для покупателей

Сведения, которые продавцы указывают в карточках товаров на маркетплейсах, будут проходить проверку Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Сведения, которые продавцы указывают в карточках товаров на маркетплейсах, будут проходить проверку. Ее порядок утвердило правительство.

Документ принят для обеспечения норм, уже заложенных в законе о платформенной экономике: достоверность сведений о товарах, от которых напрямую зависит безопасность и здоровье граждан, должна подтверждаться — только после этого карточки можно публиковать. Как именно это будет делаться, и прописано в новом постановлении правительства.

Основные моменты такие:

1. Проверку будут проходить карточки наиболее значимых для здоровья и безопасности людей товаров. Это:

- пестициды и агрохимикаты,

- лекарственные препараты,

- медицинские изделия,

- биологически активные добавки и продукция, подлежащая государственной регистрации,

- товары, подлежащие обязательному подтверждению соответствия (на них должен быть сертификат соответствия или декларация соответствия; это, например, пищевая продукция, детские игрушки, электрооборудование, некоторые виды стройматериалов и т.п.)

- товары, подлежащие обязательной маркировке средствами идентификации (это те, которые маркируются в системе «Честный знак» - характерный квадратик с трехмерным кодом, он позволяет отследить путь товара от производителя до прилавка и отсутствие нарушений по дороге).

Проверку будут проходить карточки наиболее значимых для здоровья и безопасности людей товаров. Фото: jamesteohart/Shutterstock/Fotodom

2. Для проверки будут использоваться 12 государственных систем и реестров.

Если на товар, например, был выдан сертификат соответствия, то его номер есть в соответствующем госреестре — остается сопоставить сведения.

3. Проверка проводится в течение трех рабочих дней после того, как продавец предоставил данные. Если все в порядке, карточка публикуется. Дальше будут повторные сверки — на случай, если вдруг данные уже устарели (например, сертификат отозван или его срок вышел) — не реже одного раза в десять дней.

4. Новый порядок начнет действовать не прямо сейчас, а через 90 дней после публикации постановления правительства — с октября. Переходный период нужен, чтобы настроить информационный обмен между платформами и необходимыми для сверки данных госсистемами.

Для товаров, карточки которых будут размещены до 1 октября, будет действовать особый порядок: на их проверку дается 180 дней с момента публикации постановления (2 июля 2026 года). То есть еще три месяца после 1 октября их можно проверять.

5. Отдельный вопрос — проверка сведений о товарных знаках и правомерности их использования. Она станет проводиться с 1 марта 2027 года.

- Закон о платформенной экономике, принятый в прошлом году, вступает в силу осенью этого года, с 1 октября. Сейчас отрегулирована одна из основных технических задач, которые этот закон ставит: как маркетплейс должен проверять товар, который требует особого порядка регистрации, сертификации и т. п. Ответ дан — только одним способом, запросом в соответствующую госинформсистему, - заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» председатель Союза потребителей России Алексей Койтов. - Это шаг вперед, потому что речь действительно о безопасности. Если некий условный БАДик, который активно продается через маркетплейсы, не прошел обязательную госрегистрацию, то его по умолчанию нельзя считать безопасным для здоровья. Есть другой вопрос — когда с госрегистрацией и сертификацией все в порядке, но изображение и описание товара не совсем соответствуют действительности. Вот это маркетплейсы и после 1 октября проверять не обязаны. Хотя, на мой взгляд, могли бы.

Иными словами, проверяться будут сведения, обязательные с точки зрения госрегулирования. Это действительно база, призванная обеспечить безопасность товара для его потребителей (чтобы вы не отравились, не получили ожоги, не купили сделанный в подвале контрафакт и т.п.). А вот соответствие цвета платья на фотографии в карточке тому, что вы реально получите в пункте выдачи, - о такой проверке речь не идет, надо по-прежнему проявлять бдительность при получении заказа самостоятельно.

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