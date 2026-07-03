Зеленский устроил бесполезную истерику из-за ракет Patriot: никакого производства на Украине

Зеленский после массированных российских ударов по военным объектам в Киеве впал в очередную истерику. Фото: EPA/TASS

Зеленский после массированных российских ударов по военным объектам в Киеве впал в очередную истерику. Трубя о том, что «Украина побеждает», он (где логика?) потребовал от американцев лицензию на производство ракет Patriot в незалежной. Именно потребовал - по данным канала CBS, глава Совета нацбезопасности и обороны Умеров звонил с этим зятю Трампа Джареду Кушнеру.

А с европейских складов украинцы пытаются получить «Патриоты» вне согласованного графика: мол, отдайте нам ракеты прямо сейчас, из своих запасов.

В мае несколько европейских стран уже отказались опустошать собственные склады. Самим нужнее. Может ли президент США согласиться с требованием Зеленского, KP.RU обсудил с главой Бюро военно-политического анализа Александром Михайловым.

ФИРМЕННЫЙ БЛЕФ КИЕВА

- Больших объемов поставок «Патриотов» Украине не будет, потому что сами американцы и европейцы создали несколько факторов, которые делают ракеты дефицитными, - говорит Михайлов. - Это, во-первых, война против Ирана, во время которой США и союзники израсходовали несколько годовых запасов ракет - на восполнение нужны минимум 2-3 года.

Зеленский потребовал от американцев лицензию на производство ракет Patriot в незалежной. Фото: Anton Petrus/GettyImages

Во-вторых, это истерия в Европе вокруг заявлений министра обороны ФРГ Писториуса и других политиков насчет грядущей войны с Россией - исходя из этой фейковой логике, европейцы будут сами запасаться ракетами ПВО.

Наконец, в связи с желанием американского ВПК максимизировать прибыли, производство Patriot дорожает: сейчас «полный набор» к этим ракетам с радаром и пусковой установкой стоит примерно 1 миллиард долларов.

- Зеленский предлагает организовать производство прямо на Украине – дайте только лицензию…

- Это его фирменный блеф. Для производства нужны местные кадры, которых нет, комплектующие и инструкторы из-за рубежа. Недавние удары в ночь на 2 июля российских ракет и беспилотников по Киеву как раз и поразили места сборки и складирования ракет. В том числе тех, что производились с британской помощью и по британским технологиям.

Тут читается ясное послание американским и другим инвесторам: ваши вложения могут взлететь на воздух в любой момент. Ни один инвестор из США без очень дорогих для госбюджета страны гарантий при таких условиях в производство «Патриотов» на Украине не вложится.

СКОЛЬКО РАКЕТ «ПАТРИОТ» ПРОСИТ УКРАИНА

Точное количество «Патриотов», которыми располагает Украина, засекречено. Но, судя по киевским истерикам, дела с этими ракетами очень плохи.

В апреле украинцы подписали контракт на 600 ракет модификации PAC-2 GEM-T стоимостью $3,7 млрд. Их должен по лицензии произвести завод в немецком Шробенхаузене, принадлежащий в равных долях европейскому оборонному гиганту MBDA Deutschland и американской корпорации Raytheon. Запуск производственной линии назначен на конец этого года, первые поставки Киеву планируются в 2027-м, массовое производство ожидается в 2028 году.

Закупка еще ста ракет на миллиард долларов (кредит от Евросоюза) у американских производителей, того же Raytheon и Lockheed Martin, была оформлена в июле. «Патриоты», которые Зеленский сейчас клянчит у европейцев, он обещает возместить именно за счет этих будущих поставок.

По словам главы киевского режима, для перехвата 70 баллистических ракет незалежной надо минимум 140 «Патриотов». Мечты, мечты…

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