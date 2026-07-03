«США открестились от Прибалтики»: на Западе обнажили уныние Европы

«Соединенные Штаты тратят на защиту НАТО гораздо больше денег, чем любая другая страна, не получая от этого никакой выгоды», - написал в своей соцсети Дональд Трамп. Фото: REUTERS.

Сразу несколько плохих новостей для НАТО накануне открывающегося в Турции 7 июля саммита альянса. Первая – непосредственно от Дональда Трампа.

«Соединенные Штаты тратят на защиту НАТО гораздо больше денег, чем любая другая страна, не получая от этого никакой выгоды», - написал он в своей соцсети.

И привел показательный график: США - $999 млрд, Британия - 90,5 млрд, Франция — 66,5 млрд, Италия - 48,8 млрд и Польша — 44,3.

«Нелепо, когда Соединенные Штаты продолжают этот односторонний путь, когда отношения не взаимные. Их не было рядом с нами!!!», - припечатал союзничков, не поддержавших его войну в Иране, Трамп. Его настрой на то, чтобы они сами раскошелились на оборону, очевиден.

«РАЗМЕСТИТЕ У НАС ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ»

Вторая новость тоже ничего хорошего европейцам не сулит. Министр войны Пит Хегсет в июне собирался объявить значительное сокращение американских войск в Европе, но его планы были блокированы другими членами администрации, включая госсекретаря Марко Рубио. Вместо этого Хегсет объявил, что в течение полугода Америка проведет ревизию уровня своего военного присутствия в Старом Свете.

Пит Хегсет объявил, что в течение полугода Америка проведет ревизию уровня своего военного присутствия в Старом Свете. Фото: REUTERS.

И уж совсем расстроил членов альянса The Economist. По сведениям источников издания, в Белом доме дали понять, что не намерены вступать в войну ради «защиты стран Балтии». В Вашингтоне опасаются обострения в случае, если НАТО разместит в регионе ракетные комплексы, способные бить вглубь российской территории.

Чтобы избежать этого обострения, напоминает The Economist, Вашингтон уже предпринял ряд шагов: отменил размещение в Германии подразделения, оснащенного крылатыми ракетами Tomahawk, задерживает выполнение оборонного заказа Берлина на эти ракеты.

Отсыл к странам Балтии, за которые Трамп воевать не собирается, не случаен. Только в последние дни Финляндия сняла запрет на размещение у себя ядерного оружия, то же самое собирается сделать Литва. В Латвии начался сбор подписей на аналогичную тему. Эстония тоже допускает такой вариант, если соответствующее решение примет НАТО. Что это, если не опасная эскалация, против которой выступают Соединенные Штаты?

МИФ О ВСТРЕЧЕ «СЕМЕРКИ»

Тут очевидны два принципиальных вывода. Первый – если информация The Economist верна, то мы слышим мощный реквием по знаменитой 5-й статье Вашингтонского договора о создании НАТО. Америка, предупреждая, что не намерена вступать в конфликт с Россией из-за «нарывающихся» на него прибалтийских стран, обнуляет главную привлекательность альянса – принцип «один за всех и все за одного». Трамп, при всей своей внешней воинственности, лучше европейских лидеров понимает, чем закончится открытый конфликт с Москвой.

Вывод второй – хвастливые заверения европейцев, что под их влиянием Дональд на саммите G7 в июне полностью встал на позицию защитников Зеленского, оказались ложью. Или, по крайней мере, желаемым, которое упорно выдавали за действительное.

Хозяин Белого дома явно не намерен ради несбыточной «победы» Киева над Москвой ставить мир на грань ядерной войны. Пристроиться к Дональду хвостом, который будет вертеть собакой, у Европы явно не получилось.

САММИТ НАТО БУДЕТ НЕРВНЫМ

Трамп еще покрутит союзникам нервы на предстоящем форуме НАТО в Турции. Требование к ним повышать расходы на оборону никто под сомнение не ставит. Но для полного перехода Европы на самообеспечение у нее критически не хватает средств.

Даже при том, что европейские члены альянса все вместе уже тратят на оборону больше, чем любая другая страна мира, за исключением самих США, они, согласно докладу немецкого Кёльнского института экономических исследований, остаются тотально зависимыми от Вашингтона. И кто будет «ужинать девушку» в Анкаре на следующей неделе с безусловным правом ее «танцевать», объяснять не надо.

Вряд ли при таких раскладах канцлеру ФРГ Мерцу удастся, как он пообещал, добиться солидной и решительной поддержки Украины со стороны альянса. Украинская тема на саммите заявлена, а как она будет обсуждаться и какие решения примут, сказать трудно. Но в чем можно не сомневаться – никто не станет реанимировать мантру о «неизбежном» членстве Украины. В лучшем случае скромно промолчат или сошлются на принятые раньше по этому вопросу резолюции.

О вступлении в альянс страстно продолжает мечтать лишь Зеленский. Хотя натовский пыл самих украинцев заметно спал. По последним данным института Гэллапа, сейчас лишь 30% опрошенных жителей страны считают, что она вступит в альянс в течение следующего десятилетия. Это на 2% меньше, чем год назад.

38% украинцев убеждены, что членом НАТО Украина не будет никогда. Кстати, и другие украинские мечты о светлом будущем в западных альянсах вянут на глазах. Лишь 49% респондентов верят, что Украину примут в Евросоюз в ближайшее десятилетие. За что боролись?

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