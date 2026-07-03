Оксана Самойлова и Анфиса Чехова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Во многих семья к животным относятся как к полноценным членам семьи. В их числе наши сегодняшние герои. У Ольги Орловой дома живет целая собачья стая, а Оксана Самойлова и вовсе построила целую ферму, где завела коз и лошадей. Лариса Гузеева души не чает в своей собачке Жуже, Лариса Долина признается в любви котам, а Анфиса Чехова спасает бульдога по кличке Картошка.

Оксана Самойлова

Известная блогерша и многодетная мама обожает не кошечек и собачек, а питомцев покрупнее. Увлечение 38-летней Оксаны сельскими животными началось с популярной козы Мими. В 2024 году коза стала главным героем многомиллионного блога Самойловой. Звезда разрешала Мими есть прямо со стола и спать с ней и ее теперь уже бывшим мужем Джиганом (Самойлова и Джиган развелись 1 апреля 2026 года, — прим. Ред.) в одной постели. У питомца была собственная страница в соцсетях.

Оксана Самойлова с козой Мими Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

«Хочу жить, как коза Самойловой», «Хочу быть козой Оксаны», — оставляли ироничные комментарии фолловеры блогерши.

Но, увы, в 2025 году Мими не стало. Коза наелась свежей травы и скончалась от вздутия живота еще до приезда ветеринара. Мими умерла прямо на руках у Джигана. Для всей семьи кончина любимицы стала настоящей трагедией.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

«Я никогда не любила ни одно животное так, как Мими. Не могу. Это была не просто коза. Она была как человек. Все постоянно спрашивают: „Где Мими?“ У меня просто язык не поворачивается это произнести», — позже рассказывала Оксана.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

После смерти Мими Самойлова завела еще несколько коз, а также лошадей. В настоящее время у блогерши есть собственная ферма в Подмосковье, где обитают все ее любимцы. Кстати, коней с кличками Монте-Карло и Олимп Оксана подарила себе в канун своего личного года Лошади. Цена только одного Монте-Карло составила около 20 млн рублей.

Лариса Долина

Лариса Долина Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Певица — известная любительница кошек. Любимцы 70-летней народной артистки переехали вместе с певицей в новую съемную квартиру после громкого скандала с недвижимостью.

«Кошки очень часто в последнее время переезжают, но они со мной всегда. Я знаю, что они будут долго привыкать, но что поделать? Это мои кошки — это моя семья, это мои дети», — ранее рассказывала Лариса Александровна.

Внучка Долиной Александра с одним из ее котов Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

А 1 марта 2026 года Долина в личном блоге посвятила пост любимцам, опубликовав их милые фотографии вместе с внучкой Александрой.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

«Сегодня первый день весны и день наших любимых и пушистых. Здесь три наших любящих сердечка — Маруся, ФантоМасик и Булочка. Разные возрастные категории и совершенно разные характеры. Но жизнь без них была бы скучной и унылой… Они нас принимают такими, какие мы есть, и любят нас своей особенной любовью… Они делают нашу жизнь счастливой и полной. Пусть проживут, как можно дольше. Всех кошатников с праздником», — поделилась с подписчиками Лариса Долина.

Лариса Гузеева

Лариса Гузеева Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Милую собачку ведущей по кличке Жужа знает и обожает весь интернет. В личном блоге Лариса Александровна регулярно делится фотографиями любимицы популярной дизайнерской породы мальтипу и признается ей в любви. Гузеева берет питомца с собой и на работу. У кудрявой малышки есть специальная розовая сумка-переноска. По словам ведущей «Давай поженимся!», Жужа для нее и друг, и антидепрессант.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

«Когда накрывает обида и тебе трудно справиться, а слезы размажут грим, а этого допустить нельзя — работа и что? Отвечаю: тёплый живой компресс на затылок. Моя спасительница, моя воительница, моя отдушина», — так описала Жужу ведущая, приложив трогательный снимок с собачкой.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Кстати, 2 июля в России отмечали Международный день собак. По этому поводу Гузеева еще раз призналась в нежных чувствах питомцу. По словам Ларисы Александровны, раньше она собак не замечала…

«… А когда главная любовь моей жизни ушла — я провалилась в черное. И вот однажды… однажды ко мне пришла моя Жужа и принесла с собой любовь и жалость абсолютно ко всем животинкам. И я засчастливилась. Спасибо всем собаченькам Планеты Земля. Спасибо, что вернули меня себе», — поделилась Лариса Гузеева.

Анфиса Чехова

Анфиса Чехова с мужем Александром Златопольским и собакой по кличке Картошка Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Ведущая уже полгода спасает своего любимого французского бульдога по кличке Картошка от онкологии, о чем подробно рассказывает в соцсетях. У собаки диагностировали лимфому четвертой стадии. На почве тяжелого недуга и слабого иммунитета у Картошки начались проблемы еще и с глазом. Несколько месяцев Анфиса лечила пса в Москве, а потом было принято решение искать экспериментальные методы. В США нашлась единственная в мире клиника, которая специализируется на лечении собачьей онкологии с использованием стволовых клеток и костного мозга. Именно туда Анфиса с мужем, продюсером Александром Златопольским, летали ради спасения Картошки.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

В процессе пребывания в США у собаки развилась язва роговицы. Врачи предложили пересадку или удаление глаза. В итоге глаз удалили. В противном случае трансплантацию пришлось бы отодвинуть. Несмотря на сложности, терапия дала результаты, и собаке была успешно проведена операция. По слухам, ведущая потратила на лечение любимца несколько миллионов.

Пять дней назад бульдогу исполнилось семь лет. По этому случаю 48-летняя Чехова, которая до сих пор находится в Америке, опубликовала в соцсетях трогательный снимок Картошки в нарядном ободке с надписью Birthday girl и мороженым со свечкой.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

«Каждый год я праздновала ее день рождения! Дарила ей тортик, а впоследствии мороженое, когда выяснила, что это ее любимое лакомство и, в отличие от собачьего тортика, оно не вызывает поноса. Дарила воздушные шарики… Сегодня Картошка не со мной. Она проводит свой праздник в стирильном боксе, одна, после трансплантации. Чувствует она себя хорошо, врачи и медсестры очень о ней заботятся. Через пару недель моя булочка снова будет со мной», — поделилась радостными новостями Анфиса в день рождения любимой малышки.

«Все, что я хочу пожелать ей сегодня — это здоровья!.. Я очень люблю свою одноглазую принцессу. Я называю ее «Полуспящая красавица», — добавила Чехова.

Ольга Орлова

Ольга Орлова и её собаки Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Ольга — известная любительница животных. В загородном доме экс-солистки «Блестящих» живут четыре собаки, а с некоторых пор еще и белоснежный мейн-кун, которого Орловой подарила подруга Ксения Бородина. Дело в том, что недавно у певицы умерла любимая кошка, о чем Ольга с грустью сообщила 14 июня в соцсетях, опубликовав видео с питомцем. А 19 июня к Ольге в гости заехали Николай Сердюков и Ксения Бородина, которая под курткой спрятала белого котенка.

«Ты меня прости!» — сказала Ксюша Ольге, вручая подруге нового друга.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Уже через десять минут котик, которого назвали Леней, и Орлова были неразлучны. Все эти моменты были засняты на камеру, а затем в блоге певицы появился ролик, который заставил плакать всех подписчиков Орловой.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

«Реву» — написала Наталья Варвина.

«Ольгуня, еще один ребенок в твою многодетную семью», — добавила Екатерина Стриженова.

«Сердце лечится любовью к новому члену семьи, это правда. В вашем доме любви хватит на всех. Уверена», — прокомментировала видео Надежда Ермакова.

«Оль, реву», — не смогла сдержать эмоции Наталья Фриске.

Орлова не скрывает огромной любви к животным и часто снимает ироничные ролики со своими любимцами. Так Ольга забавно обыграла тему собачьей шерсти, которую она не замечает. Звезда регулярно показывает, как после отъездов ее встречает собачья стая. Собаки исполнительницы живут не на улице в будках, а в доме и спят вместе с хозяйкой.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Скандалы в звездных семьях: Шепелев 11 лет не дает родителям Фриске видеться с внуком, а Волочкова наконец помирилась с единственной дочерью

Самые громкие скандалы с недвижимостью знаменитостей: однушка Петросяна, гнездышко Федосеевой-Шукшиной и квартира раздора Децла