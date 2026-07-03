В Венесуэле спасатели обнаружили тело 23-летней модели Скарлент Родригес. Фото: социальные сети

В Венесуэле спасатели обнаружили тело 23-летней модели Скарлент Родригес. Королева красоты, брюнетка с выдающейся внешностью, погибла вместе со своим возлюбленным.

24 июня страну сотрясли два мощных подземных толчка магнитудой 7,2 и 7,5. Последствия землетрясения оказались катастрофическими - тысячи разрушенных зданий, десятки тысяч людей без крова, почти 2600 погибших и еще 38 тысяч пропавших без вести.

Королева красоты, брюнетка с выдающейся внешностью, погибла вместе со своим возлюбленным. Фото: социальные сети

Одной из жертв стала обладательница титула Miss Grand Orlando 2025 Скарлент Родригес. Несколько дней родные надеялись, что девушка и ее возлюбленный Хосе Кастро живы. Спасатели без остановки разбирали завалы, а в социальных сетях распространялись ориентировки с просьбой помочь в поисках. Но вечером 29 июня надежда окончательно исчезла.

Фото: социальные сети

Как сообщили родные модели, тела пары обнаружили под обломками многоэтажного дома в прибрежном городе Катия-ла-Мар штата Ла-Гуайра, где жили молодые люди. Здание просто сложилось, похоронив под обломками жителей.

«Их нашли рядом друг с другом. Они оставались вместе до самого конца», - написали в соцсетях родные девушки.

Фото: социальные сети

Позднее стало известно, что, помимо Хосе, в его семье погибли отец, бабушка, дядя и тетя.

Американская организация Miss Grand Florida назвала Скарлент «частью своей семьи». Она запомнилась всем своей добротой, внутренней силой, искренностью и неизменной улыбкой. По словам организаторов, она воплощала именно те ценности, которые конкурс стремится продвигать: уверенность в себе, сострадание и желание вдохновлять других.

Соболезнования семье также выразила организация Miss Grand International.

Фото: социальные сети

Скарлент Родригес родилась в Венесуэле, но строила карьеру модели в США. Девушка старалась много времени проводить на родине. В 2025 году она заняла первое место в конкурсе красоты Miss Grand в городе Орландо - одном из предварительных этапов национального конкурса Miss Grand США. Однако заполучить корону на состязании на уровне штата, во Флориде, ей не удалось.

После трагедии семьи Скарлент и Хосе открыли сбор средств на организацию похорон. Многодневные поисково-спасательные работы потребовали значительных расходов, которые оказались для них непосильными.

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