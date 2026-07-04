Банковские самозапреты, установка лимитов и антивирусы: пять действенных способов защиты ваших счетов и карт

Смартфон сегодня - это цифровой сейф, в который мы сложили и паспорт, и зарплатную карту, и доступ к «Госуслугам» и много чего еще. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Смартфон сегодня - это цифровой сейф, в который мы сложили и паспорт, и зарплатную карту, и доступ к «Госуслугам» и много чего еще. Носим его с собой повсюду и искренне верим, что пароль «1234» убережет от нас от любых проблем. Но дело в том, что если этот «сейф» попадет не в те руки или мы сами по неосторожности откроем не ту «дверь», вся наша цифровая жизнь превратится в открытую форточку для мошенников. Пока мы листаем ленту соцсетей, кто-то уже прикидывает, как присвоить ваше непосильно нажитое.

Хорошая новость: государство и банки уже придумали несколько «засовов» и «тревожных кнопок». И что самое приятное - их не надо долго искать или скачивать с подозрительных сайтов. Все работает прямо сейчас, а настройка, по словам Дмитрия Моделя, руководителя Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина и проекта «Моифинансы.рф», занимает от нескольких минут до получаса. Это тот случай, когда лень - действительно дорогое удовольствие.

Пять цифровых барьеров, которые Дмитрий Модель советует поставить уже сегодня, чтобы спать спокойнее.

1. САМОЗАПРЕТЫ НА «ГОСУСЛУГАХ» - ТРИ ЗАМКА ОДНИМ КЛИКОМ

Самозапреты на «Госуслугах» - самый мощный барьер против мошенников, получивших ваши персональные данные. Через портал «Госуслуги» или МФЦ можно одновременно установить три ключевых ограничения.

Самозапреты на «Госуслугах» - самый мощный барьер против мошенников, получивших ваши персональные данные. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- Самозапрет на кредитование не позволит никому оформить кредит или заем на ваше имя. Запрет на заключение договоров мобильной связи исключит возможность регистрации новых сим-карт от вашего имени. А самозапрет на сделки с недвижимостью блокирует любые регистрационные действия с вашей квартирой или домом без личного присутствия собственника, - перечисляет финансовый эксперт. - Исключения - наследование, нотариально удостоверенные сделки и регистрация права на основании судебного решения.

2. БАНКОВСКАЯ ЗАЩИТА, О КОТОРОЙ МНОГИЕ ЗАБЫВАЮТ

У большинства банков есть защита, которая не дает украсть деньги с вашего счета. Банки часто сами распознают и останавливают мошеннические переводы.

Дмитрий Модель напоминает, что также действует сервис «второй руки». Человек сам назначает доверенное лицо, которое будет дополнительно подтверждать или отклонять расходные операции из заранее заданного перечня.

- Это особенно актуально для людей, склонных доверять незнакомцам под влиянием социальной инженерии, - подчеркивает он.

Кроме того, эксперт советует:

- настроить суточные лимиты на снятие наличных, переводы и онлайн-платежи;

- запретить оплату в интернете или установить лимит по сумме разовой операции без дополнительного подтверждения.

Помимо этого Дмитрий Модель советует убрать вклады и накопительные счета из общего списка продуктов (основного меню интернет-банка), чтобы они не мешались в интерфейсе, и обязательно включить смс- или пуш-уведомления о каждой операции - тогда можно сразу заметить подозрительное списание и быстро отреагировать.

3. МАРКЕТПЛЕЙСЫ: НЕ ПРЕВРАЩАЙТЕ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ В ПРОХОДНОЙ ДВОР

Мошенники все чаще получают доступ к деньгам через взлом личных кабинетов маркетплейсов, чтобы совершать покупки за чужой счет или выводить деньги.

- Никому не сообщайте коды из СМС и пуш-уведомлений, не передавайте конфиденциальные данные для доступа к цифровому кошельку или виртуальной карте, - предостерегает Дмитрий Модель. - Для оплаты товаров не привязывайте банковскую карту, на которую приходят регулярные поступления. Лучше заведите отдельную карту и пополняйте ее ровно на сумму покупки. И конечно, не вводите платежные данные при подключении к публичным сетям Wi-Fi.

Мошенники все чаще получают доступ к деньгам через взлом личных кабинетов маркетплейсов, чтобы совершать покупки за чужой счет или выводить деньги. Фото: shitao/Shutterstock/Fotodom

4. ФИШИНГ: НЕ КЛЮЙТЕ НА СЛАДКУЮ НАЖИВКУ

Фишинг (когда вас заманивают на поддельный сайт, как рыбку на блесну, чтобы выманить пароль или деньги) по-прежнему остается одной из главных угроз. Ссылки «проголосуй за племянницу», «ваша посылка задерживается», «скидка 90% на бренды» сыплются в соцсетях и мессенджерах.

- Не переходите по подозрительным ссылкам, которые обещают выгодные распродажи, скидки, сверхдоходность или просят проголосовать «за друга», - говорит Дмитрий Модель. - И не оплачивайте покупки на неофициальных площадках. Устанавливайте банковские приложения и платежные сервисы только из официальных магазинов приложений (Google Play, App Store, RuStore и др., - Ред.) и проверенных источников. Это поможет избежать загрузки вредоносных программ (вирусов), способных перехватывать уведомления или предоставлять удаленный доступ к устройству, а также исключит риск перевода денег за несуществующий товар и предотвратит утечку конфиденциальных данных.

5. АНТИВИРУС - СТАРЫЙ ДРУГ, КОТОРЫЙ ВСЕ ЕЩЕ В СТРОЮ

Может показаться, что антивирус - это что-то из прошлого, но эксперт напоминает: базовая защита по-прежнему нужна. Причем на всех устройствах - от смартфона до ноутбука, с которого вы тоже заходите в банк.

- Регулярно обновляемый антивирус на всех устройствах - базовая, по-прежнему необходимая мера защиты, - объясняет финэксперт.

Он добавил, что приложение сразу же замечает и останавливает попытки взлома, а также сообщает владельцу о дырах в защите.

Дмитрий Модель обращает особое внимание на то, что все перечисленные инструменты доступны уже сегодня и не требуют специальных технических знаний. Их настройка занимает от нескольких минут до получаса, но способна уберечь ваши деньги от аферистов.

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