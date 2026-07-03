Боевые сводки и последние новости вокруг СВО на Украине на 4 июля. Фото: Александр Река/ТАСС

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 4 июля:

1. Российские войска полностью взяли Константиновку в ДНР

2. Новости с передовой: освобождены 11 поселков за неделю

3. Над Сибигой посмеялись в Варшаве

4. На Харьковщине началась массовая эвакуация

5. Столица и окрестности остаются без света

6. Тренер украинской сборной вторично оскорбил грузин

7. Массовое убийство на рынке Токмака

8. Теракт в Монако устроила 39-летняя украинская наемница

9. Высылку украинских мужиков из Европы лоббирует Киев

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 4 ИЮЛЯ

Владимир Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск, где ему доложили об освобождении Константиновки в ДНР. Сайт KP.RU рассказал о взятии этого важного города и его значении.

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за неделю.

Штурмовики «Севера» освободили Украинское в Харьковской области. Противник потерял свыше 1485 боевиков. Поражены по восемь бронемашин и станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Штурмовики «Севера» освободили Украинское в Харьковской области. Противник потерял свыше 1485 боевиков. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Подразделения «Запада» вывели из строя более 1490 бойцов и 27 бронемашин. Сожжены 11 станций РЭБ.

«Южная» группировка войск освободила Малиновку и Пискуновку в ДНР. Враг потерял свыше 1405 солдат и два танка. Подбиты 22 бронемашины и 164 автомобиля.

На счету «Центра» - более 2160 военнослужащих и 20 бронемашин. А также 15 орудий полевой артиллерии и 12 станций РЭБ.

Особо отличились подразделения «Востока». Они освободили Новоскелеватое, Писанцы, Богодаровку и Александровку в Днепропетровской области. Врага выбили из Новоселовки, Ровного, Лесного и Копани в Запорожской области. Потери ВСУ - свыше 3140 человек, 17 бронемашин и 62 автомобиля.

Бойцы «Днепра» уничтожили более 425 националистов. Утилизированы 82 автомобиля и 15 станций РЭБ.

Силы ПВО сбили 72 управляемые авиабомбы и три крылатые ракеты «Фламинго». Поражены реактивный снаряд HIMARS производства США и 3871 дрона. Моряки-черноморцы потопили десять безэкипажных катеров ВСУ.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 4 ИЮЛЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Сибигу обидели в Варшаве

Не везет дипломату Андрею Сибиге. Главу МИД Украины опять провезли лицом об стол. В Варшаве он не стал общаться со СМИ после долгих терок в министерстве иностранных дел Польши. С каменным лицом глава украинского внешнеполитического ведомства пробежал мимо репортеров, нырнул в лимузин и умчался в посольство. При том, до начала встречи Сибига заходил в здание польского МИДа, бросив такую реплику: «Мы обречены на хорошее соседство». А до того он заявлял об участившихся случаях нападений на украинцев в Польше и буллинге детей беженцев. А вы продолжайте свозить в своей киевский Пантеон кости тех, кто резал поляков и евреев — и к вам будут относиться «еще лучше».

Не везет дипломату Андрею Сибиге. Главу МИД Украины опять провезли лицом об стол. Фото: OLIVIER MATTHYS/Shutterstock/Fotodom

В Харьковской области эвакуируют 60 городов и поселков

Руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что обязательная эвакуация гражданских объявлена в 60 населенных пунктах региона. В пятницу он заявил: «Расширяем зону эвакуации из общин Купянского, Богодуховского и Харьковского районов области. Обязательный вывоз людей затронет 41 населенный пункт в Шевченковской общине, 12 сел в Богодуховском районе и семь населенных пунктов Дергачевской общины. Ранее прошла эвакуация семи поселений на Золочевском направлении. А Киев рапортует Европе, что наступает по всем направлениям...

Уходя из Киева, гасите свет

К вечеру пятницы в столице Украины и округе в пятницу вечером дернули за рубильник. В сообщении украинского энергохолдинга ДТЭК говорится: «Киев и Киевская область. По команде «Укрэнерго» применены экстренные отключения». Энергетики не стали уточнять конкретную причину введения ограничений. А что там уточнять — вы на небо посмотрите, оцените, откуда ветер дует.

Тренер украинской сборной оскорбил грузин

Грузинские любители спорта оскорблены в своих лучших чувствах. Фанаты баскетбола и спортивные СМИ считают, что сборная Украины по баскетболу и ее тренер, латыш Айнарс Багатскис, устраивали провокации на матче квалификации Чемпионат мира, который прошёл в Риге и завершился победой Украины 95:76. Издание sportall.ge указывает, что тренер самостийной команды и один из ее игроков в начале матча оскорбляли лидера сборной Грузии, натурализованного американца Маркиза Рида. Тот вспылил и его после стычки удалили. Грузины возмущены: «Багатскис вновь совершает подлость». Латышскому тренеру припомнили, как 4 года назад он оскорбил грузинских спортсменов, показав им неприличный жест после выигранного отборочного матча чемпионата мира. Хамство наставника соперников грузинские игроки назвали «недостойным». Грузинские пользователи соцсетей пишут:«Хватит называть украинцев братьями, в очередной раз устроили нам провокацию, ведут себя не по-мужски». А в какой момент они вам стали братьями - когда присылали инструкторов в августе 2008-го?

На рынке Токмака боевики совершили массовое убийство

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела со стороны ВСУ торговых рядов в городе Токмак смертельные травмы получили пять человек. Еще 18 пострадавших доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что игнорирование международными структурами удара ВСУ по рынку в Токмаке будет означать согласие с действиями Киева. А разве они когда-то были не согласны с киевским беспределом?

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела со стороны ВСУ торговых рядов в городе Токмак смертельные травмы получили пять человек. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Украинского олигарха в Монако пыталась убить валькирия

Интерпол подозревает 39-летнюю украинку Анастасию Березовскую в покушении в Монако на её соотечественника, известного украинского олигарха Вадима Ермолаева, владевшего колл-центрами и алкгольным бизнесом, но пять лет назад сменившим украинский паспорт на кипрский. По данным Интерпола, подозреваемая имеет приметную татуировку на правой руке и владеет немецким языком. А французский телеканал BFMTV сообщил, что обвиняемая в организации взрыва в Монако замечена на территории Германии. Замечена — но не прихвачена?

На Украине возмущены отправкой в ВСУ беженцев из ФРГ

Праведным гневом пышет историк Марта Гавришко. Она раскритиковала решение ФРГ помочь киевскому режиму в возвращении украинцев, которых ждут не дождутся в армии незалежной. Гавришко написала в соцсетях: «Мерц не упускает случая помочь клоуну Зеленскому выследить беглых крепостных и затащить их обратно в мясорубку. В стране Четырех Свобод нет спасения от своего «патриотического долга». Боже, помоги украинским мужчинам выжить в условиях этих «европейских ценностей». Это — один из многих голосов украинских деятелей, осуждающих высылку беженцев из Европы ради призыва в ВСУ. Ранее еврокомиссар по внутренним делам Магнус Брюннер сообщил, что Еврокомиссия изменит механизм приема украинских беженцев, исключив из него военнообязанных. Он заявил, что просьба об изменении условий исходила от Киева, и отказался признать эту меру дискриминационной.