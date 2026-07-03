Следователи проследили путь Березовской от места преступления до Германии, где она жила в последнее время. Фото: REUTERS.

Взрыв, который сотряс Монако, устроила 39-летняя гражданка Украины Анастасия Березовская. Несмотря на то, что рядом с украинским экс-олигархом Вадимом Ермолаевым были его спутница и 13-летний сын, Березовская активировала оставленную ею у подъезда бомбу в рюкзаке.

Преступницу ищет Интерпол. Следователи проследили ее путь от места преступления до Германии, где она жила в последнее время.

Дальше наиболее вероятны три варианта. Либо Березовскую ликвидируют заказчики преступления. Либо она сбежит (возможно, уже сбежала?) на Украину. Либо ее все же получится задержать и она расскажет, как неизвестные онлайн предложили ей деньги за «сюрприз с рюкзачком».

Учитывая, что власти Монако и лично князь Альбер II крайне разозлены случившимся, можно не сомневаться: на этот раз европейские силовики постараются работать как следует.

КТО ТАКАЯ АНАСТАСИЯ БЕРЕЗОВСКАЯ, УСТРОИВШАЯ ВЗРЫВ В МОНАКО

Сегодня глава Управления общественной безопасности Монако Эрик Арелла и замгенпрокурора страны Морган Рэймон рассказали о личности Анастасии Березовской и о том, как она устроила взрыв.

Полная брюнетка переехала в Европу к осени 2022 года. 4 октября в немецком городе Хофхайм она поселилась в центре для беженцев и получила регистрацию как «пострадавшая от войны».

Анастасия Березовская на кадрах записи камеры наружного наблюдения. Фото: REUTERS.

Со временем украинка обустроилась в Германии - в последнее время она жила в квартире дома в районе Майн-Таунус (Гессен), в 25 километрах от Франкфурта-на-Майне.

ПОДГОТОВКА ПОКУШЕНИЯ НА ВАДИМА ЕРМОЛАЕВА И ВЗРЫВ В МОНАКО

В свой день рождения 26 июня Березовская занималась совсем не праздничными делами. Сидя за рулем взятой напрокат в Германии машины, она вела разведку местности у дома Вадима Ермолаева в Монако. Камеры наблюдения запечатлели украинку и на следующий день.

Анастасия Березовская так нервничала, что то ли бросила машину в неположенном месте, то ли не оплатила парковку (часть времени она следила за домом Ермолаева «пешком»). Поэтому ее автомобиль отправили на штрафстоянку во французской Ментоне в 10 километрах от Монако.

В день покушения, переодетая в мужскую одежду, в черной панаме, скрывающей лицо, Березовская оставила рюкзак со взрывчаткой у подъезда Ермолаева.

Чтобы вызволить машину, преступнице пришлось явиться в полицейский участок в коммуне Босолей во Франции. Она предъявила там документы на чужое имя и забрала автомобиль.

В день покушения, 29 июня, переодетая в мужскую одежду, в черной панаме, скрывающей лицо, Березовская оставила рюкзак со взрывчаткой у подъезда Ермолаева. Экс-олигарх живет в трехэтажном здании на шесть квартир и владеет пятью из них.

Когда Вадим Ермолаев с 13-летним сыном и любовницей Анной Насобиной, дочерью бывшего прокурора Днепропетровска, где олигарх вел основной бизнес, вернулись из ресторана на берегу, украинка дистанционно активировала взрывное устройство.

КУДА СБЕЖАЛА БЕРЕЗОВСКАЯ

Пока шокированные прохожие и жители соседних домов пытались помочь раненому Ермолаеву и его близким, Анастасия Березовская бежала - в буквальном смысле слова - в Босолей. Границы между Францией и Монако физически нет, она проходит по городским улицам.

На той же машине украинка проехала через Францию в Италию, а оттуда в Германию. Авто она бросила на стоянке во Франкфурте.

Немецкая полиция обыскала и машину, и квартиру Березовской, найдя не названные пока улики. Но след ее самой простыл.

Der Spiegel cообщил, что у нее был «охотничий опыт», что она может быть вооружена.

По словам заместителя генпрокурора Монако, конструкция взрывного устройства и действия украинки позволяют предположить, что у нее были сообщники.

КАК АННА БЕРЕЗОВСКАЯ СВЯЗАНА С СБУ

Когда украинские журналисты принялись искать Анастасию Березовскую в базах данных, оказалось, что сведения о ней подчищены - такое в незалежной практикуется в отношении сотрудников разведки и СБУ. Не оставила она следов и в соцсетях.

Связь покушения со Службой безопасности Украины - одна из главных версий у монаканских и французских следователей. Вадим Ермолаев уехал из незалежной в 2019 году, получив гражданство Кипра. В 2021-м - осел в Монако.

На Украине Вадим Ермолаев входил в список Forbes. Фото: vadymiermolaiev.info

На Украине он входил в список Forbes - владел многочисленными активами: торговыми комплексами, заводами по производству стройматериалов, агрохолдингами, занимался газодобычей в Полтавской области.

Были у него и винодельческие хозяйства в Крыму. Его состояние оценивалось в $300 млн.

В 2023 году Зеленский ввел против Ермолаева санкции. Формальным поводом стало то, что олигарх якобы продолжал вести бизнес в Крыму. А причиной - нежелание Ермолаева делиться активами и контролем над сетью мошеннических колл-центров.

Бизнесмен собирался рассказать в Европарламенте о коррупции на Украине. Этому помешал взрыв. Ермолаев находится в больнице в тяжелом состоянии, его спутница - на грани жизни и смерти, ей ампутировали ноги. У сына тяжелые ожоги.

В ориентировке Интерпола говорится, что на правой руке Березовской - татуировка в виде змеи (она заметна и на фото с камер наблюдения). Что ж, до распутывания всего змеиного клубка, в котором «созрел» монаканский взрыв, осталось, судя по всему, не слишком долго.

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