На Украине в рассказы Зеленского об успешном наступлении ВСУ особо не верят даже депутаты его фракции. Фото: REUTERS.

- Россия ни на что не способна физически, Путин ничего не может физически сделать с Украиной, - заявил буквально вчера украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский и победно после этого окинул взглядом аудиторию, после чего пустился в рассуждения о грядущей «перемоге» Украины. Буквально на следующий день, то есть сегодня, Харьковская областная военная администрация официально объявила обязательную эвакуацию более чем из 60 населенных пунктов трех районов области. Практически каждый день Киев принимает решения о применении режима эвакуации ко все новым населенным пунктам не только в Харьковской области, но и в Сумской, Днепропетровской, Запорожской. Недавно даже провели эвакуацию нескольких сел в Черниговской области, хотя там никаких боевых действий пока вроде бы не наблюдалось.

Наверное, это должно служить доказательством успеха наступательных действий украинской армии, но почему-то на самой Украине в это не особо верят даже в собственной фракции «просрочки» Зеленского «Слуга народа» в Верховной раде. Депутат Рады от этой самой фракции Максим Бужанский устроил полный разгром министру обороны Украины Михаилу Федорову.

- Такое ощущение, что в мире существуют две Украины: одна из них — это Украина министра обороны Федорова. Вчера он, на конференции торжественно выступает с плакатом «Небо України захищено» — граждане, инфраструктура и бизнес чувствуют себя в безопасности. Другая Украина — это та, в которой мы все живем! Это та, у которой горит Киев, это та, у которой только что по Днепру был нанесен удар, - бушевал Бужанский в Раде, публично обвинив министра обороны и во лжи, и в бессилии.

Глава Минобороны Украины Михаил Федоров Фото: REUTERS.

А что Федоров? Ему не до таких мелочей, как какие-то там парламентарии. Федоров судорожно ищет вооружения и … не может найти.

- Украине критически требуются дополнительные ракеты к системам Patriot. Они есть на складах партнеров. И именно от скорых решений, масштабирования механизма PURL и закупки ракет через JUMPSTART зависит защита украинского неба, - прохныкал министр обороны Украины и направил письма с мольбой предоставить ракеты для Patriot сразу аж 40 странам–союзникам бандеровкого режима. Если свести мольбы Федоров к одной формулировке, то получится что-то вроде следующего – дайте срочно нам эти ракеты, мы их вам потом вернем из будущих поставок, которые были законтрактованы для Украины.

Наверное, самые умные из этих союзников все же спросили украинского министра обороны, мол, а что, в будущем вам такие ракеты уже не понадобятся, если вы их нам потом вернете? Федоров явно не ожидал такого поворота и, по всей видимости, к дополнительным вопросам не готовился. Во всяком случае, пока никто на «щедрое» предложение Украины не отозвался.

Кроме того, Киев призвал партнеров и союзников увеличить свои взносы в программы PURL и JUMPSTART, которые украинская сторона называет самыми быстрыми способами поставки необходимых ракет для Patriot. Напомним, по этим программам страны Европы покупают за свои деньги ракеты для ВСУ у США. В Минобороны отдельно подчеркнули, что решения по этим поставкам рассчитывают получить еще накануне саммита НАТО. Но вот до саммита осталось всего каких-то 3 дня, а ответа и на эти просьбы пока не прозвучало. Молчат союзники, прямо, как Трамп, который, кстати, так до сих пор и не ответил на страстное письмо «просрочки» Зеленского, в котором тот аж криком заходился, требуя поставить побыстрее и побольше ракет для Patriot.

А тут еще и новое чудо-оружие, поставленное из Германии для борьбы с дронами, обделалось в реальных условиях больше некуда: «Хваленые немецкие зенитные комплексы Skynex оказались совершенно неспособны защитить промышленный объект на западе Украины. В критический момент налета из восьми дорогущих установок три просто сломались — у них отказала гидравлика, сдох радар слежения и заклинило механизм зарядки, — а стабильно сопровождать цель смогли лишь две пушки». Но и они не смогли сбить дрон. При этом, в ФРГ обиделись на такой отзыв про их установку со стороны ВСУ и в ответ обвинили во всем «косоруких украинцев». Мол, для умной техники нужны люди с мозгами, а не ВСУшники.

В общем, кто в лес, кто по дрова. И, как сообщило сейчас агентство Bloomberg, подготовка к саммиту НАТО в Анкаре зашла в тупик из-за разногласий союзников по вопросам, связанным с Украиной.

А мы предупреждали, что кто свяжется с бандеровцами, тот от них еще потом наплачется.

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