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Экономика3 июля 2026 17:13

Что происходит с бензином в России: Важное совещание и поручения вице-премьера Александра Новака

Новак поручил нефтяным компаниям РФ запустить дополнительные поставки бензина
Сергей КУДРИН
Новак поручил нефтяным компаниям РФ запустить дополнительные поставки бензина

Новак поручил нефтяным компаниям РФ запустить дополнительные поставки бензина

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

3 июля 2026 года прошло совещание, посвященное обстановке на рынке топлива в России и обеспечении потребителей бензином. В обсуждении приняли участие вице-премьер Александр Новак, главы регионов, представители отраслевых компаний и федеральных органов исполнительной власти.

ЧТО СКАЗАЛ НОВАК НА СОВЕЩАНИИ О СИТУАЦИИ С БЕНЗИНОМ В РОССИИ

«Александр Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива с целью скорейшего удовлетворения внутреннего спроса на региональных рынках», - говорится на сайте кабмина по итогам встречи по топливу.

Перечислим другие важные предложения, озвученные на совещании по ситуации с бензином в России, под руководством вице-премьера Новака:

- основное внимание было уделено Иркутской области и Забайкальскому краю - там ситуация с бензином напряженная;

- Минэнерго планирует снизить норматив продаж дизельного топлива на бирже с 16% до 10%;

- документы о снижении норматива продаж должны быть подготовлены до 6 июля.

КОММЕНТАРИЙ ЦЕНТРОБАНКА И ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ ПО СТАБИЛИЗАЦИИ СИТУАЦИИ С ТОПЛИВОМ В РОССИИ

Напомним, что правительство серьезно занимается вопросом обеспечения бензином всех регионов и автозаправок, где его не хватает. Как уже прежде говорил Новак - бензин в России есть, но встречаются дефициты у частных АЗС. Также некоторые трудности есть из-за изменения логистических цепочек, но это необходимо для стабилизации ситуации и избежания ее повторения.

Стоит отметить, что серьезную проблему представляют перекупщики и спекулянты. В ряде регионов, в том числе в Иркутской области, с целью нелегальной продажи топлива некоторые люди выкупали целые заправки, чтобы потом продавать бензин по 200-400 рублей за литр. Это порождает ажиотажный спрос, который усугубляет ситуацию. С такими злоумышленниками борются, проводятся рейды по их поимке и конфискации топлива.

Также были предприняты меры по увеличению мощностей действующих НПЗ, запущены компенсационные механизмы для производителей, разрешено смешивание высокооктанового бензина из прямогонного топлива, запрещен экспорт, усилен импорт и многое другое.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина также комментировала ситуацию на рынке топлива и цены на бензин. Вот ее основные тезисы:

- ЦБ не обсуждает стоимость бензина в России, однако она может повлиять на инфляцию;

- пока что дефициты топлива не оказали воздействия на инфляционные прогнозы;

- регулятор исходит из того, что напряженная ситуация с топливом в России носит временный характер;

- правительство делает все возможное, чтобы насытить рынок и обеспечить потребителей бензином.

Новак назвал напряженной обстановку с бензином в Иркутской области и Забайкальском крае, фото: ИВАНОВА Диана

Новак назвал напряженной обстановку с бензином в Иркутской области и Забайкальском крае, фото: ИВАНОВА Диана

КАК РОССИЯНЕ ПОМОГАЮТ ДРУГ ДРУГУ, КОГДА НЕ ХВАТАЕТ БЕНЗИНА

Отметим, что пусть правительство и делает все возможное - на то, чтобы на земле проявились последствия принятых в кабинетах решений, нужно время. И пока одни пытаются заработать на общей проблеме (и закономерно оказываются в наручниках), другие помогают ближнему и проявляют человечность.

«Возможно, я об этом пожалею, но не могу оставаться равнодушной. Вдруг вам реально надо - доехать до работы, отвезти ребенка в детский сад, забрать тяжелые вещи, уехать в аэропорт, на вокзал, в больницу или поликлинику, что-то важное и жизненно-необходимое и у вас не хватает бензина? Напишите!» - обратилась к жителям Иркутска местная жительница Екатерина Томашова, у которой электромобиль, и от бензина она не зависит.

«Мы сразу для себя определили приоритет – это люди, у которых стоит вопрос жизни и здоровья. И в общей сложности обеспечили бензином уже около 40 человек», - рассказал Глеб Жемчугов, организовавший акцию «Добрый крымский бензовоз» с раздачей/доставкой топлива тем, кто в нем экстренно нуждается.

«Одна из блогеров кинула клич среди своих подписчиков и сама привезла нам 200 литров бензина. После этого топливо стали привозить другие. Мы даже не ожидали, что такое возможно. Люди откликнулись со всего Крыма», - говорит директор директор Евпаторийского аквариума Геннадий Чущенко, для генераторов которого собрали 500 литров бензина. Без помощи людей и электричества в период, когда оно пропадало, все обитатели аквариума бы погибли.

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