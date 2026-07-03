Новак поручил нефтяным компаниям РФ запустить дополнительные поставки бензина Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

3 июля 2026 года прошло совещание, посвященное обстановке на рынке топлива в России и обеспечении потребителей бензином. В обсуждении приняли участие вице-премьер Александр Новак, главы регионов, представители отраслевых компаний и федеральных органов исполнительной власти.

ЧТО СКАЗАЛ НОВАК НА СОВЕЩАНИИ О СИТУАЦИИ С БЕНЗИНОМ В РОССИИ

«Александр Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива с целью скорейшего удовлетворения внутреннего спроса на региональных рынках», - говорится на сайте кабмина по итогам встречи по топливу.

Перечислим другие важные предложения, озвученные на совещании по ситуации с бензином в России, под руководством вице-премьера Новака:

- основное внимание было уделено Иркутской области и Забайкальскому краю - там ситуация с бензином напряженная;

- Минэнерго планирует снизить норматив продаж дизельного топлива на бирже с 16% до 10%;

- документы о снижении норматива продаж должны быть подготовлены до 6 июля.

КОММЕНТАРИЙ ЦЕНТРОБАНКА И ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ ПО СТАБИЛИЗАЦИИ СИТУАЦИИ С ТОПЛИВОМ В РОССИИ

Напомним, что правительство серьезно занимается вопросом обеспечения бензином всех регионов и автозаправок, где его не хватает. Как уже прежде говорил Новак - бензин в России есть, но встречаются дефициты у частных АЗС. Также некоторые трудности есть из-за изменения логистических цепочек, но это необходимо для стабилизации ситуации и избежания ее повторения.

Стоит отметить, что серьезную проблему представляют перекупщики и спекулянты. В ряде регионов, в том числе в Иркутской области, с целью нелегальной продажи топлива некоторые люди выкупали целые заправки, чтобы потом продавать бензин по 200-400 рублей за литр. Это порождает ажиотажный спрос, который усугубляет ситуацию. С такими злоумышленниками борются, проводятся рейды по их поимке и конфискации топлива.

Также были предприняты меры по увеличению мощностей действующих НПЗ, запущены компенсационные механизмы для производителей, разрешено смешивание высокооктанового бензина из прямогонного топлива, запрещен экспорт, усилен импорт и многое другое.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина также комментировала ситуацию на рынке топлива и цены на бензин. Вот ее основные тезисы:

- ЦБ не обсуждает стоимость бензина в России, однако она может повлиять на инфляцию;

- пока что дефициты топлива не оказали воздействия на инфляционные прогнозы;

- регулятор исходит из того, что напряженная ситуация с топливом в России носит временный характер;

- правительство делает все возможное, чтобы насытить рынок и обеспечить потребителей бензином.

Новак назвал напряженной обстановку с бензином в Иркутской области и Забайкальском крае, фото: ИВАНОВА Диана

КАК РОССИЯНЕ ПОМОГАЮТ ДРУГ ДРУГУ, КОГДА НЕ ХВАТАЕТ БЕНЗИНА

Отметим, что пусть правительство и делает все возможное - на то, чтобы на земле проявились последствия принятых в кабинетах решений, нужно время. И пока одни пытаются заработать на общей проблеме (и закономерно оказываются в наручниках), другие помогают ближнему и проявляют человечность.

«Возможно, я об этом пожалею, но не могу оставаться равнодушной. Вдруг вам реально надо - доехать до работы, отвезти ребенка в детский сад, забрать тяжелые вещи, уехать в аэропорт, на вокзал, в больницу или поликлинику, что-то важное и жизненно-необходимое и у вас не хватает бензина? Напишите!» - обратилась к жителям Иркутска местная жительница Екатерина Томашова, у которой электромобиль, и от бензина она не зависит.

«Мы сразу для себя определили приоритет – это люди, у которых стоит вопрос жизни и здоровья. И в общей сложности обеспечили бензином уже около 40 человек», - рассказал Глеб Жемчугов, организовавший акцию «Добрый крымский бензовоз» с раздачей/доставкой топлива тем, кто в нем экстренно нуждается.

«Одна из блогеров кинула клич среди своих подписчиков и сама привезла нам 200 литров бензина. После этого топливо стали привозить другие. Мы даже не ожидали, что такое возможно. Люди откликнулись со всего Крыма», - говорит директор директор Евпаторийского аквариума Геннадий Чущенко, для генераторов которого собрали 500 литров бензина. Без помощи людей и электричества в период, когда оно пропадало, все обитатели аквариума бы погибли.

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