Рок на набережной и канистра вместо букета роз: Как тяжелые времена в Крыму объединяют людей

Крым. Посетители конного клуба во время прогулки у Белой скалы. Максим Чурусов/ТАСС

Одна моя подруга из Донецка смеется, что, когда освободят Славянск, восстановят канал Северский Донец и в кранах дончан, наконец, серебряной струей зажурчит вода, нужно будет непременно поставить памятник баклажке. Это такая пластиковая емкость с крышкой, она была верной спутнице дончан в обезвоженном городе.

Вот в Крыму, после того, как окончательно разрубят дроновую удавку вокруг полуострова, нужно поставить памятник канистре – как символу этого времени. В одном фильме герои говорят, что на небе только и разговоров, что о море. Так вот на море только и разговоров, что о бензине.

В ПОИСКАХ СВЕТА И ЗАГАРА

Сегодня Крым живет по графику очередей. Электричество дают по часам, и важно знать, в какой ты очереди (первой или второй?), чтобы поймать свет. Делается это, чтобы спасти сети от перенапряжения.

- Знаешь, условия меняют людей. В таком режиме сразу учишься быть эффективным. Раньше ведь как? Стирку или уборку хочется отложить, сказать, что в выходные лучше отдохну. А с трудностями приходит какая-то внутренняя дисциплина: включили электричество, и сразу все стирают, гладят, убирают, - рассказывает блогер Евдокия Шереметьева из Ялты.

Блогер, волонтёр Евдокия Шереметьева Фото: Личный архив.

А я сразу вспоминаю, как во мне просыпался неугомонный енот-полоскун, когда в родном Донецке случались дни воды. В эти моменты мне нужно было немедленно вымыть и постирать все на свете - и не было силы, которая меня могла остановить.

Предприниматели в Крыму вздыхают: вложились в ремонт, обновили кафе, номера для отдыхающих. Но туристов из-за проблем стало меньше. И даже тут люди находят позитив. Раньше шутка ходила, мол, «местные в Крыму никогда не видят моря». Теперь пляжи загружены, но не перегружены – а у крымчан появилось время сходить и поваляться на пляже. Даешь солнце и волны!

- В сезон местные всегда на суете: нужно принять отдыхающих, накормить, убрать, постирать, провести и встречать следующих. Не замечаешь, как лето пролетает. А сейчас у них выпал шанс увидеть море, горы, позагорать. И, знаешь, нытья я тут ни разу не услышала! Это удивительно, ведь города, в большинстве, заточены под туристов, а живущий в них народ, в основном, коммерсанты. Поэтому вместо того, чтобы вешать нос, люди и ищут выгоду, - говорит Евдокия.

Крым.Туристы на лавандовом поле агрофирмы "Тургеневская". Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

ВРЕМЯ МЕЧТАТЬ И ДЕЛАТЬ

А еще она (как и многие крымчане) искренне радуется цифровому детоксу. Когда на время отключают электричество, весь район высыпает на улицу, в магазин, на пляж. Завязываются беседы, знакомства, и совсем даже не курортные романы!

В маникюрном салоне оживленно щебечут девушки: клиентки готовы согласиться на любой маникюр, если не включится специальные лампы. Мастера утешают – не нужно, уже успели приобрести примочки на батарейках, поэтому «красивыми нам быть любом раскладе»! Вот такая наша девочковая броня от потрясений судьбы.

Поневоле оторвавшись от мобильников, люди вдруг вспомнили, о чем они мечтали и до чего никак не доходили руки. Другие с головой уходят в работу - будто «второе дыхание» открывается…

- У нас с мужем уже много лет ландшафтная фирма и питомник. Создаем красивые сады по всему Крыму. Конечно, растениям нужна вода, а ее нет без электричества. Как у всех, появились сложности с тем, чтобы добраться до работы. Но растения – они живые, их нельзя оставить без полива. И знаете - сотрудники добираются и остаются в ночные смены, чтобы спасти всю эту зеленую красоту, - рассказывает Ирина Зильберварг из Симферополя.

Кажется, это лучше любых лозунгов говорит о любви к своей земле.

- Я была готова услышать жалобы на местную власть. Ну, как это обычно у нас бывает. Нет, конечно, можно где-то что-то услышать, сказанное в сердцах, но в основном никто не жалуется! Какое-то глобальное принятие ситуации и понимание. А ненавидят здесь только хохлов и Зеленского. Даже дети понимают, что из Крыма пытаются сделать козырную карту для Украины. Чтобы никто не заметил, что освобождена Константиновка, а за ней Краматорск и Славянск вернутся в Россию, - рассуждает Евдокия Шереметьева.

Изумительным бредом на этом фоне выглядят вопли украинских СМИ про «массовую эвакуацию крымчан», «торговлю гривнами», «услуги по оформлению украинских документов». Просто на Украине свято помнят постулат их идейного вдохновителя Гитлера: «Чем чудовищнее ложь, тем легче в нее поверят».

РОК НА НАБЕРЕЖНОЙ И КАНИСТРА ВМЕСТО БУКЕТА РОЗ

Правду легко понять, понаблюдав за Крымским мостом. Если в середине июня там наблюдались очереди в сторону материка, то сейчас они практически рассосались. Зато в сторону Крыма вереница из сотен машин. Значит все же едет народ на полуостров?

На пляже курортного города Судак. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

- Наша семья каждый год ездит в Крым. Привозим оттуда загар и мед, который потом нас весь год спасает от простуд. В этом году поразмыслили и решили не изменять своим привычкам. Едем в любимый Судак, а хозяевам везем бензин, просто в подарок, - рассказала моя знакомая сибирячка Елена Строева.

По мосту, как и прежде, разрешают провозить 200 литров. Только предупреждают: запрещены любые бочки по 50 и литров и больше. Зато канистры 40 – можно. Ограничения связаны со сложностями осмотра большой тары.

Бензин – самый желанный подарок сегодня в Крыму. Местные барышни смеются, что канистре бензина будут рады больше, чем букету роз. А народ в домовых чатах создает отдельные «ветки» по «горючке».

- Там друг с другом обмениваемся информацией, где появилось топливо, стоит ли занимать очередь. Вот, например, у меня дизель. В чате мне сразу пишут: «Дуняша, поспеши заправиться!» и рассказывают, где появилось топливо, - поясняет Евдокия.

Ялтинский музыкант Антон Андриевский кинул клич в сети, что для генераторов, от которых работают усилители, нужен бензин. Фанаты откликнулись и уже вскоре парню передали канистры из Пензы, Краснодара и Ростова. А на набережной Ялты снова звучит старый добрый рок.

«Я НЕ ЗНАЛА, ЧТО У НАС ТАКИЕ ЛЮДИ»

Курортный, вальяжный Крым будто проснулся, а взаимопомощь друг другу стала религией. Независимо от вероисповедания.

- Я не знала, что у нас есть столько добрых людей! Мы с пожилой мамой и сыном 3-х лет поздним вечером полчаса стояли на остановке. Автобус ушел, когда следующий - неизвестно. Устали, сын плачет. И мне самой хоть садись и плачь! Вдруг останавливается машина и незнакомый мужчина предлагает подвезти. Я такого раньше вообще не помню! Совала ему деньги, он наотрез отказался. Мне эта ситуация, можно сказать, вернула веру в людей, - делится Екатерина Самойлова из Севастополя.

В одном домовом чате Севастополя одинокая бабулька написала, что у нее нет сил выйти из дома по жаре, сидит без хлеба и лекарств. Откликнулись все соседи! Принесли старушке домашней еды и организовали дежурство. Теперь обязательно несколько раз в день приходят к ней, приносят покушать, прибрать, пообщаться. А раньше едва знали друг друга!

- Атмосфера в Крыму стала более здоровой. Трудности объединяют людей. А вот когда комфорт и сытость, мы становимся чужими. Делим друг друга по национальностям, вероисповеданиям, взглядам. А в беде мы становимся все родными, - рассказывает Людмила Изотова из Севастополя.

Кто-то раздает водичку и пиццу в очереди на АЗС, кто-то делится топливом, а те, у кого газовые плиты, приглашают к себе готовить.

На заправочной станции в Симферополе, Крым. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

- Люди стали добрее, человечнее. Сегодня вот проехала мимо остановки на автомате, а потом опомнилась и вернулась. Кричу: «Кого куда подвезти? Прыгайте!» Вот так и остальные. Нет, конечно, есть барыги, которые продают бензин по космическим ценам. Но большинство людей этот экзамен человечности сдали на «отлично», - делится Анна Федчук из Евпатории.

А еще говорит, что все службы работают, как часы. Ремонтируют то, что разбили украинские беспилотники, вывозят мусор, строят дороги. А у меня снова дежавю по Донецку. Так же быстро там зализывают самые страшные раны и живут дальше, не позволяя допустить и тени мысли, что враг может победить.

НЕ НОЙ! ПОМОГАЙ НАШИМ!

Сами жители ЮБК (Южного берега, - ред.) признают, что их проблемы с бензином - ничто в сравнении с тем, что в степном Крыму терпят от налетов иностранных беспилотников.

- Моя подруга живет в Симферополе, которую ночь с детьми спит в ванной. Говорит: «Опять клятые мопеды летают!» Воют сирены, конечно, страшно, - рассказывает Евдокия Шереметьева.

Поэтому народ сам рванул к южному берегу – и на море погреться, и на душе спокойнее. Такой вот внутренний туризм. И арендодатели гостям рады.

- За всеми нашими проблемами с бензином и электричеством важно не забывать о парнях, которые держат щит над Крымом. Знаю, что народ помогает собирать средства для покупки авто. А крымские женщины продолжают плести маскировочные сети для наших защитников даже без света. И это помогает сохранять спокойствие – и твердую веру в нашу победу, - подытоживает моя подруга из Севастополя.

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