Уехавшая из России Елена Корикова ошеломила своим видом: вот как выглядит актриса

Елена Корикова впервые за долгое время появилась на публике Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Елена Корикова давно не снимается. Актриса несколько лет назад уехала из России в Черногорию, жила на две страны. Лишь недавно стала приезжать в Москву ради работы. На днях она появилась на публике, ошеломив поклонников.

Елену Корикову сейчас можно увидеть на театральной сцене. Она играет в спектакле "Любовь и голуби" и гастролирует с ним по России.

На телевидении звезда давно не появляется, в кино не снимается. Лишь недавно Елена призналась, почему столько лет избегала публичности.

Актриса недавно отметила 54-летие Фото: Кадр видео.

"Я много лет не давала интервью и продолжаю. Хотелось дарить людям тепло, радость. Когда обо мне начали писать, мне стало совершенно неинтересно", - объяснила она в программе "Хватит слухов" на ТВ Центр.

При этом актриса не раскрывает, почему на долгое время уходила из профессии. "Я на большой срок ушла из профессии, сейчас вернулась. И надеюсь, что смогу быть полезной", - отметила она.

Артистка сообщила, что тяжело переживала начало специальной военной операции, поскольку волновалась за единственного ребенка, которого родила от сына актрисы Екатерины Васильевой. Мальчика она растила одна, так как его отец Дмитрий Рощин от отпрыска отрекся.

Елену называли одной из самых красивых актрис. Фото: ЛИФАНЦЕВ Дмитрий

"Когда началась спецоперация, я очень переживала за сына Арсения как мать. Мне было важно услышать, что он скажет. Мой сын взял военный билет и сказал: «Мам, я никогда бежать не буду. Если надо, пойду». И я сказала, что тоже так поступила бы. Я воспитана в такой семье", - разоткровенничалась знаменитость.

В апреле Корикова отметила 54-летие. Ошеломленные зрители пишут, что их любимица стала сама на себя непохожа и ее сложно узнать.

"Была красивая, сломали", "Бабулечка такая стала", "Какой неудачный образ...", "Красивая женщина была", - делится народ.