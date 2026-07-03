Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

В пятницу, 3 июля, поздно вечером официальный представитель Кремля провел оперативный брифинг для российских и иностранных журналистов, на котором сразу же заявил:

Главная новость - полностью взята Константиновка.

Российские войска освободили Константиновку в ДНР

Дмитрий Песков подробно рассказал о совещании, которое провел с военными президент и Верховный Главнокомандующий.

Владимир Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск и заслушал доклад об освобождении Константиновки в ДНР.

Песков подчеркнул, что этого удалось достичь благодаря героизму российских военных:

- Стратегическая инициатива в зоне СВО полностью за ними.

Президент, по словам Пескова, призвал сделать все для эвакуации мирных жителей, остающихся в Константиновке.

Он отметил полное освобождение ЛНР и значительное продвижение в ДНР.

- Идет также, по словам президента, плановое создание зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях, - сообщил пресс-секретарь. - С начала года освобождено 133 населенных пункта.

- Дмитрий Сергеевич, сколько времени продолжалось совещание, - спросил я у пресс-секретаря.

- Совещание продолжалось более часа, - ответил Песков.

Эти слова также цитируют в этот вечер российские и иностранные информагентства…

О ЧЕМ ЕЩЕ РАССКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

- Владимир Путин подчеркнул, - привел Песков журналистам слова президента и Верховного Главнокомандующего, - что чем больше ВСУ будут наносить ударов по объектам российской инфраструктуры, тем больше придется делать зону безопасности.

Как рассказал командир батальона 1442-го мотострелкового полка Южной группировки с позывным «Резвый», чтобы зайти в Константиновку, армия преодолела систему преград - опорных пунктов и проволочных заграждений, которые ВСУ строили годами. Боевиков, сдающихся в плен, наши военные выводят из города.

КСТАТИ

Как передают в этот вечер информагентства, населенный пункт находится на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка.

«Он играет ключевую роль для снабжения ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации, поскольку там расположен крупный транзитный железнодорожный узел».

ДОСЛОВНО

- Президент отметил, - цитирует Владимира Путина Дмитрий Песков, - что подразделения ВСУ отступают с большими потерями под натиском российской армии.

Кроме того, глава государства предупредил, что для подкрепления своей лжи о мнимых достижениях киевский режим может предпринять диверсионно-террористические действия, к ним нужно быть готовыми.

Владимир Владимирович также призвал продолжить наносить массированные удары по военным объектам Украины.

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Владимир Путин дал поручение определить степень вовлеченности в подстрекательство к боевым действиям каждого из союзников киевского режима. Об этом СМИ также рассказал в этот поздний вечер официальный представитель Кремля.

Дмитрий Песков: Главная новость - полностью взята Константиновка

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