Владимир Путин Фото: REUTERS.

Владимир Путин, в камуфляже, без погон – с простой нашивкой «Верховный главнокомандующий ВС РФ» вошел в командный пункт. Стоящий по струнке глава Генштаба Валерий Герасимов отрапортовал:

Путин заслушал доклад Герасимова о текущей обстановке в зоне СВО

- Объединенная группировка войск ведет боевые действия в соответствии с планом специальной военной операции.

Самые простые и самые важные слова – «в соответствии с планом»…

СИТУАЦИЯ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО: ЗАЯВЛЕНИЯ ПУТИНА И ДОКЛАД ГЕРАСИМОВА

Командующие группировок ждали президента за рабочими столами, заваленными бумагами. Это был один из командных пунктов всей нашей группировки – неизвестно где. И повод для собрания был радостный – взятие первого города главной фортификации ВСУ на Донбассе.

- За последнее время полностью завершено освобождение ЛНР, - начал Владимир Путин. - Продолжается уничтожение формирований ВСУ на территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Планово идёт создание полосы безопасности в приграничных районах Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей Украины. Подразделения противника пытаются удержать свои позиции, но под натиском наших войск противник вынужден отступать с большими потерями.

Путин привел цифры: с начала года освобождено 133 населенных пункта – от маленьких сел до серьезных городов. Вооруженные силы взяли под контроль больше 3 тысяч кв.км. территории. Но сегодня пойдет речь в первую очередь об успехах группировок «Север» и «Юг». Доклад о них начал начальник Генштаба…

- В июне месяце освобождено 29 населенных пунктов и 636 квадратных километров территории. Киевский режим при отсутствии результатов на земле стремится убедить своих западных спонсоров в перехвате у нас инициативы и значительных продвижениях на поле боя. В этих целях проводят информационную кампанию, в рамках которой демонстрируют мнимые успехи формирования ВСУ, а территория, освобожденная российскими войсками, скрывает под нейтральной формулировкой «перешли в серую зону». Вместе с тем, наступление соединений и воинских частей объединенной группировки ведется на всех направлениях, - чеканил Герасимов. По очереди он рассказал о победах на всех направлениях:

Валерий Герасимов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Группировка «Север»:

1. Ведет наступление сразу по нескольким направлениям.

2. Расширяет зону безопасности у границы России. Эта работа идет в Харьковской и Сумской областях.

3. Идет наступление на областной центр – сам город Сумы.

4. Взяла в июне 8 населенных пунктов.

Группировка «Запад»:

1. Работает на севере ДНР и в Харьковской области.

2. Защищает Купянск, противник не может расстаться с мечтой вернуть город и перебросил 11 батальонов в эту зону.

3. При попытках отбить город части врага несут серьезные потери.

4. С 10 мая здесь уничтожено 2500 солдат ВСУ.

5. Часть соединений противника зажаты в районе реки Оскол – их методично громят.

6. Освобождены 4 населенных пункта, бои идут в Подлимане и завершается операция в городе Красный Лиман.

Группировка «Юг»:

1. Работает на территории ДНР.

2. Освободила Крупнй город Константиновка – узловой центр украинской обороны, входивший в Славянско-Краматорско-Константиновский укрепрайон.

3. Освобождены 4 населенных пункта.

4. Передовые части находятся в 8 км от города Славянска.

Группировка Центр:

1. Бьется с противником севернее Красноармейска. Фронт удалось отодвинуть от города уже на 8,5 км.

2. За последний месяц освободила 3 населенных пункта. Бои идут в Доброполье, Анновке, Белицком, Шевченко и Сергеевке.

3. Участвует в создании зоны безопасности в Днепропетровской области, здесь идет взятие Новопавловки.

Группировка «Восток»:

1. Владеет преимуществом, быстрыми темпами продвигаясь в Запорожской и Днепропетровской области.

2. Пресечены попытки штурмовых соединений ВСУ вглубь нашей обороны.

3. За последний месяц освобождены 3 населенных пункта, ведутся бои за 4-й.

4. В Запорожской области в июне взяли под контроль 115 кв.км, взяли 5 сел.

Группировка «Днепр»:

1. Также бьется в Запорожской области.

2. Противник пытался контратаковать в районе населенных пунктов Приморское и Степногорск. В бой бросили даже спецотряды ГУР и наемников.

3. Все поползновения врага пресечены, темпы нашего наступления продолжают нарастать.

4. Авангард нашей группировки вышел на расстояние 9 километров от областного центра – города Запорожье. Артиллерия бьет ВСУ уже в городской застройке.

Российские войска освободили Константиновку в ДНР

Ракетно-дроновые удары по Украине:

Валерий Герасимов закончил доклад, отрапортовав об успехе наших глубоких ударов по территории киевского режима. За прошлый месяц было 5 массированных атак, 55 заводов и фабрик, снабжавших ВСУ повреждены или уничтожены.

- В их числе предприятия, задействованные в производстве крылатых ракет «Фламинго», беспилотных летательных аппаратов «Сталкер», большой и средней дальности, а также роботизированных комплексов и средств РЭБ. Также поражены 10 аэродромов, на которых базировалась ударная авиация противника и 5 объектов ТЭК Украины, - заявил глава Генштаба.

В ночь на четверг был еще один – шестой – массированный удар. Ракеты и беспилотники ударили по Киеву, горели пять предприятий ВПК, работающих на выпуск дальнобойных дронов и крылатых ракет. Итог – «возможности украинской промышленности по производству дальнобойного оружия значительно снижены».

ПРОРЫВ РУБЕЖА ОБОРОНЫ

Итог докладу подвел сам Владимир Путин:

- Хотел бы отметить положительную динамику в действиях наших войск, возрастающие темпы наступления по всей линии фронта. В последние месяцы значительно расширены полосы безопасности в наших приграничных территориях с Украиной. Хочу отметить, что взятие Константиновки – это только первый, но очень важный этап в уничтожения и формирований ВСУ, удерживающих пока Славяно-Краматорско-Константиновский укрепрайон, где противник выстрелил в глубокую эшелонированную систему фортификационных сооружений, превратив города Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка в единый узел обороны. Но теперь мы уже можем говорить просто о Славянско-Краматорском рубеже.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЕВРОПЕ И ОТВЕТ НА УДАРЫ ДРОНОВ

Но это был еще не конец беседы. Владимир Путин сделал несколько серьезных намеков Киеву и стоящей за ним Европе. Первый – что удары дронами Россия просто так не простит и не забудет.

- Мы, конечно, сделать прежде всего должны все необходимое, чтобы защитить наши гражданские объекты и мирных граждан. Но чем больше попыток противник будет проводить подобного рода атак, тем большую зону безопасности нам придется создавать на сопредельной территории. Тем более, что это, так же, как и другие территории (Новороссии) - тоже исторически российская земля, - заявил верховный главнокомандующий.

Чем больше ударов – тем меньше от Украины останется. Конечно, не факт, что это остановит европейцев, явно готовых пожертвовать территориями этой чужой и совершенно не нужной им в ЕС страной. Но плацдарм для действий против России уменьшается с каждым днем.

Кроме того, и для самой Европы президент зашифровал отдельное – и очень грозное – послание. Путин вспомнил, как на саммите G7 в Эвиане лидеры Запада рукоплескали «новаторскому применению» дронов по России. По гражданским автобусам, мирным колледжам, по детям. И дал поручение внимательно изучить вовлеченность Европы в конфликт, которая принимает все более и более дерзкие формы.

- Должен быть проведён анализ вовлечённости каждого из подстрекателей продолжения войны на Украине в реальные боевые действия. Этот анализ нужен нам для возможного принятия ответственных решений в будущем, - сказал верховный главнокомандующий.

О каких именно «ответственных решениях» речь, президент не уточнил. И об этом точно будет в ближайшее время гадать Брюссель и вся западная пресса. Но предупреждение прозвучало – и теперь каждой европейской стране придется подумать, чем может обернуться следующий шаг на «лестнице эскалации»…

ОБРАЩЕНИЕ К ГЕРОЯМ

Конечно же, президент закончил свое выступление, высказав особую благодарность российским героям, сражающимся на передовой, солдатам и офицерам, одержавшим последние победы и сражающимся за страну.

- Решающая роль в этом принадлежит, безусловно, нашим солдатам и офицерам, которые в ходе боевых действий проявляют лучшие черты российского воинства. Такие, как беззаветная преданность и любовь к родине, войсковое товарищество и боевое братство. Я прошу передать слова моей искренней благодарности всему личному составу за мужество и героизм, проявляемые ими ежедневно. И, разумеется, как я уже говорил, всех наиболее отличившихся необходимо представить государственным наградам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Константиновка — наша! Как российская армия брала важнейшую для Донбасса «фортецю» противника

Почему важна освобожденная Константиновка: Российская армия лишила Киев главного щита перед битвой за Краматорск и Славянск