Фото: REUTERS.
Владимир Путин, в камуфляже, без погон – с простой нашивкой «Верховный главнокомандующий ВС РФ» вошел в командный пункт. Стоящий по струнке глава Генштаба Валерий Герасимов отрапортовал:
- Объединенная группировка войск ведет боевые действия в соответствии с планом специальной военной операции.
Самые простые и самые важные слова – «в соответствии с планом»…
Командующие группировок ждали президента за рабочими столами, заваленными бумагами. Это был один из командных пунктов всей нашей группировки – неизвестно где. И повод для собрания был радостный – взятие первого города главной фортификации ВСУ на Донбассе.
- За последнее время полностью завершено освобождение ЛНР, - начал Владимир Путин. - Продолжается уничтожение формирований ВСУ на территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Планово идёт создание полосы безопасности в приграничных районах Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей Украины. Подразделения противника пытаются удержать свои позиции, но под натиском наших войск противник вынужден отступать с большими потерями.
Путин привел цифры: с начала года освобождено 133 населенных пункта – от маленьких сел до серьезных городов. Вооруженные силы взяли под контроль больше 3 тысяч кв.км. территории. Но сегодня пойдет речь в первую очередь об успехах группировок «Север» и «Юг». Доклад о них начал начальник Генштаба…
- В июне месяце освобождено 29 населенных пунктов и 636 квадратных километров территории. Киевский режим при отсутствии результатов на земле стремится убедить своих западных спонсоров в перехвате у нас инициативы и значительных продвижениях на поле боя. В этих целях проводят информационную кампанию, в рамках которой демонстрируют мнимые успехи формирования ВСУ, а территория, освобожденная российскими войсками, скрывает под нейтральной формулировкой «перешли в серую зону». Вместе с тем, наступление соединений и воинских частей объединенной группировки ведется на всех направлениях, - чеканил Герасимов. По очереди он рассказал о победах на всех направлениях:
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
Группировка «Север»:
1. Ведет наступление сразу по нескольким направлениям.
2. Расширяет зону безопасности у границы России. Эта работа идет в Харьковской и Сумской областях.
3. Идет наступление на областной центр – сам город Сумы.
4. Взяла в июне 8 населенных пунктов.
Группировка «Запад»:
1. Работает на севере ДНР и в Харьковской области.
2. Защищает Купянск, противник не может расстаться с мечтой вернуть город и перебросил 11 батальонов в эту зону.
3. При попытках отбить город части врага несут серьезные потери.
4. С 10 мая здесь уничтожено 2500 солдат ВСУ.
5. Часть соединений противника зажаты в районе реки Оскол – их методично громят.
6. Освобождены 4 населенных пункта, бои идут в Подлимане и завершается операция в городе Красный Лиман.
Группировка «Юг»:
1. Работает на территории ДНР.
2. Освободила Крупнй город Константиновка – узловой центр украинской обороны, входивший в Славянско-Краматорско-Константиновский укрепрайон.
3. Освобождены 4 населенных пункта.
4. Передовые части находятся в 8 км от города Славянска.
Группировка Центр:
1. Бьется с противником севернее Красноармейска. Фронт удалось отодвинуть от города уже на 8,5 км.
2. За последний месяц освободила 3 населенных пункта. Бои идут в Доброполье, Анновке, Белицком, Шевченко и Сергеевке.
3. Участвует в создании зоны безопасности в Днепропетровской области, здесь идет взятие Новопавловки.
Группировка «Восток»:
1. Владеет преимуществом, быстрыми темпами продвигаясь в Запорожской и Днепропетровской области.
2. Пресечены попытки штурмовых соединений ВСУ вглубь нашей обороны.
3. За последний месяц освобождены 3 населенных пункта, ведутся бои за 4-й.
4. В Запорожской области в июне взяли под контроль 115 кв.км, взяли 5 сел.
Группировка «Днепр»:
1. Также бьется в Запорожской области.
2. Противник пытался контратаковать в районе населенных пунктов Приморское и Степногорск. В бой бросили даже спецотряды ГУР и наемников.
3. Все поползновения врага пресечены, темпы нашего наступления продолжают нарастать.
4. Авангард нашей группировки вышел на расстояние 9 километров от областного центра – города Запорожье. Артиллерия бьет ВСУ уже в городской застройке.
Ракетно-дроновые удары по Украине:
Валерий Герасимов закончил доклад, отрапортовав об успехе наших глубоких ударов по территории киевского режима. За прошлый месяц было 5 массированных атак, 55 заводов и фабрик, снабжавших ВСУ повреждены или уничтожены.
- В их числе предприятия, задействованные в производстве крылатых ракет «Фламинго», беспилотных летательных аппаратов «Сталкер», большой и средней дальности, а также роботизированных комплексов и средств РЭБ. Также поражены 10 аэродромов, на которых базировалась ударная авиация противника и 5 объектов ТЭК Украины, - заявил глава Генштаба.
В ночь на четверг был еще один – шестой – массированный удар. Ракеты и беспилотники ударили по Киеву, горели пять предприятий ВПК, работающих на выпуск дальнобойных дронов и крылатых ракет. Итог – «возможности украинской промышленности по производству дальнобойного оружия значительно снижены».
Итог докладу подвел сам Владимир Путин:
- Хотел бы отметить положительную динамику в действиях наших войск, возрастающие темпы наступления по всей линии фронта. В последние месяцы значительно расширены полосы безопасности в наших приграничных территориях с Украиной. Хочу отметить, что взятие Константиновки – это только первый, но очень важный этап в уничтожения и формирований ВСУ, удерживающих пока Славяно-Краматорско-Константиновский укрепрайон, где противник выстрелил в глубокую эшелонированную систему фортификационных сооружений, превратив города Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка в единый узел обороны. Но теперь мы уже можем говорить просто о Славянско-Краматорском рубеже.
Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Но это был еще не конец беседы. Владимир Путин сделал несколько серьезных намеков Киеву и стоящей за ним Европе. Первый – что удары дронами Россия просто так не простит и не забудет.
- Мы, конечно, сделать прежде всего должны все необходимое, чтобы защитить наши гражданские объекты и мирных граждан. Но чем больше попыток противник будет проводить подобного рода атак, тем большую зону безопасности нам придется создавать на сопредельной территории. Тем более, что это, так же, как и другие территории (Новороссии) - тоже исторически российская земля, - заявил верховный главнокомандующий.
Чем больше ударов – тем меньше от Украины останется. Конечно, не факт, что это остановит европейцев, явно готовых пожертвовать территориями этой чужой и совершенно не нужной им в ЕС страной. Но плацдарм для действий против России уменьшается с каждым днем.
Кроме того, и для самой Европы президент зашифровал отдельное – и очень грозное – послание. Путин вспомнил, как на саммите G7 в Эвиане лидеры Запада рукоплескали «новаторскому применению» дронов по России. По гражданским автобусам, мирным колледжам, по детям. И дал поручение внимательно изучить вовлеченность Европы в конфликт, которая принимает все более и более дерзкие формы.
- Должен быть проведён анализ вовлечённости каждого из подстрекателей продолжения войны на Украине в реальные боевые действия. Этот анализ нужен нам для возможного принятия ответственных решений в будущем, - сказал верховный главнокомандующий.
О каких именно «ответственных решениях» речь, президент не уточнил. И об этом точно будет в ближайшее время гадать Брюссель и вся западная пресса. Но предупреждение прозвучало – и теперь каждой европейской стране придется подумать, чем может обернуться следующий шаг на «лестнице эскалации»…
Конечно же, президент закончил свое выступление, высказав особую благодарность российским героям, сражающимся на передовой, солдатам и офицерам, одержавшим последние победы и сражающимся за страну.
- Решающая роль в этом принадлежит, безусловно, нашим солдатам и офицерам, которые в ходе боевых действий проявляют лучшие черты российского воинства. Такие, как беззаветная преданность и любовь к родине, войсковое товарищество и боевое братство. Я прошу передать слова моей искренней благодарности всему личному составу за мужество и героизм, проявляемые ими ежедневно. И, разумеется, как я уже говорил, всех наиболее отличившихся необходимо представить государственным наградам.
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