До Славянска - восемь километров. Военкор Коц разобрал важные заявления Владимира Путина после освобождения Константиновки

Военкор "Комсомолки" Александр Коц разобрал важные заявления Владимира Путина после освобождения Константиновки. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Президент на вчерашнем совещании с командирами продемонстрировал глубокую вовлеченность в происходящее на фронте. И осведомленность, конечно. Главное из его заявлений.

Константиновка — «первый, но очень важный этап»

Путин заслушал доклад Герасимова о текущей обстановке в зоне СВО

Ключевое — оценка самого узла. Путин не дал залипнуть на празднике:

«Взятие Константиновки — это только первый, но очень важный этап в уничтожении формирований ВСУ, удерживающих пока славянско-краматорско-константиновский укрепрайон, где противник выстроил глубокую эшелонированную систему фортификационных сооружений».

И тут же — сдвиг терминологии. Отныне речь уже о славянско-краматорском рубеже. Константиновка вычеркнута. Дружковка — довесок.

Командующий «Южной» генерал-полковник Сергей Медведев на прямой вопрос «сколько до Славянска?» отчеканил: восемь километров. От Северска ушли на 22.

Бойцы на славянско-краматорском направлении. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Зона безопасности плавает за врагом

Второй сюжет — формула расширения буфера, открытым текстом:

«Чем больше ударов будет противник пытаться наносить по нашим гражданским объектам… тем большую зону безопасности нам придётся создавать на сопредельной территории. Тем более, что это тоже исторически русская, российская земля».

Передовые подразделения группировки «Север» — в десяти километрах от северных окраин Сум. На Волчанском в отдельные дни — свыше полутора километров.

«Подстрекатели» — с прицелом на будущее

Тезис, от которого в Европе к утру должно ныть:

«Должен быть продолжен анализ вовлечённости каждого подстрекателя к продолжению войны на Украине… Этот анализ нужен нам для возможного принятия ответственных решений в будущем».

Заявление от 7 июня «некоторых лидеров ЕС», приветствовавших «новаторское применение киевским режимом беспилотных технологий», Путин припомнил дословно — и спросил риторически: так что, это поощрение и к ударам по студенческим общежитиям, по транспорту с детьми? Материалы собираются.

Удар ВСУ по автобусу с белорусской детской футбольной командой. Фото: врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Вылазок ждать. Лицедейство — нам на руку

Путин предупредил: под легенды о «мнимых успехах» противник может рвануть в вылазки — «малыми силами, но с большой помпой пропагандистского характера». Быть готовыми.

«Эти лицедеи, а ничего другого они по-настоящему делать не умеют, их другому и не учили, но своими действиями и заявлениями они, безусловно, дезорганизуют и себя самих, и своих спонсоров».

Установка своим — ритмично, рационально, последовательно. И — беречь бойцов.

Кадры — вперёд

Финальный штрих: «Наиболее успешных командиров, офицеров нужно своевременно направлять на повышение квалификации, в том числе и в Академию Генерального штаба».

Герасимов ответил коротко: «После освобождения Славянска». Путин не спорил.

Восемь километров.

Победа будет за нами.

Российские войска освободили Константиновку в ДНР

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