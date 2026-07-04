Тегеран — столица страны, выдержавшей полномасштабную ракетную перестрелку с могущественными (вроде бы) США и Израилем. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

ТЕГЕРАН ПОЛОН ЖИЗНИ

В первый день прощания с Верховным лидером Ирана Али Хаменеи нас, журналистов из России, Турции, Армении, Азербайджана и других стран, предупредили не выходить из отеля самостоятельно. В ближайшие несколько дней в Тегеране соберутся миллионы паломников, и это небезопасно.

Военкор KP.RU Григорий Кубатьян с портретом Верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Возможность проститься с погибшим аятоллой пообещали каждому. Но первыми это должны сделать высшие чиновники стран-соседей, приехавшие на церемонию. Из России прибыл Дмитрий Медведев, но встречу с журналистами он не запланировал.

Дмитрий Медведев (первый слева) во время церемонии прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи в Мосалле имени имама Хомейни. Фото: Олег Молчанов/POOL/ТАСС.

Зато нам пообещали показать разрушенные здания. Тегеран — столица страны, выдержавшей полномасштабную ракетную перестрелку с могущественными (вроде бы) США и Израилем. Теоретически, город должен дымиться до сих пор. Но видимых повреждений не так много. Столица полна жизни. На улице машины и люди. Есть свет и электричество, продукты в магазинах. Разве что много траурных флагов. Но это месяц мухаррам, когда в шиитском Иране традиционно вспоминают трагическую гибель имама Хусейна ибн Али, внука пророка Мохаммеда. В этот же месяц решили проститься с мученически убитым лидером Али Хаменеи.

Тегеран полон жизни. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

На улице машины и люди. Видимых повреждений зданий не так много. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

На одном из городских муралов (картин на стенах домов) нанесено изображение Хаменеи, которого встречает пророк Мохаммед с закрытым чалмой лицом, (по исламским традициям лицо пророка изображать запрещено).

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Я с удивлением заметил на улицах женщин без платков. Такого раньше не было. Послабления случились осенью прошлого года. Больше нет специальной полиции, которая бы следила за внешним обликом женщин. Нет и повода для протестов. Теперь черный хиджаб носят по собственному желанию. Он обязателен только во время религиозных церемоний или посещения мечети.

На площади Энгелаб (то есть — Революции) готовили сцену к вечернему траурному митингу. Журналистов заметил уличный продавец сумок. Задал обычные вопросы «кто», «откуда», и, удовлетворенный ответом, догнал коллегу из ТАСС, свободно говорящего на фарси, чтобы воскликнуть: «Россия и Иран вместе! Размажем врагов до земли!»

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

США НАВРЕДИЛИ НАСЛЕДИЮ

Колонна автобусов подъезжает к воротам дворца Голестан, пострадавшего во время обстрелов. Его начали строить в 16-м веке, а закончили через 300 лет. Это один из самых известных дворцов Ирана, он входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Дворц Голестан пострадал во время обстрелов. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Журналисты собрались у дворца. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Дворец входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Рядом с дворцом находится здание суда. Оно пострадало от американской ракеты. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Рядом с дворцом находится здание суда. Американская ракета попала в один из административных корпусов, разрушив три верхних этажа. Взрывной волной и осколками задело стоящий рядом исторический дворец. К счастью для музея, его экспонаты были вывезены заранее и не пострадали.

Здание суда в Иране. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

— Мы знали, что со стороны США и Израиля будут такие атаки. Поэтому эвакуировали музей, и жертв не было, — рассказал Фатулла Ибади, сотрудник дворца. — Зачем американцы ударили? Пытались навредить. Думали, что в том здании сидят чиновники или военные.

Американская ракета попала в один из административных корпусов здания суда, разрушив три верхних этажа. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

От удара во дворце выбило окна, побило старинные зеркала, деревянные ставни и ценные инкрустированные двери, привезенные сюда Ага Мохаммед Ханом из дворца Зендов. На потолке пострадавшего тронного зала сохранилась часть зеркал, но они в любой момент могут выпасть. Поэтому журналистам на всякий случай выдали каски. Женщины в хиджабах и касках смотрятся эффектно.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

— Сколько времени и денег потребуется, чтобы всё восстановить? — с тревогой спросили сотрудников музея журналисты.

— Несколько лет, миллионы долларов! — сокрушались сотрудники. Но главное: восстановить оригинальный облик дворца невозможно. Материалы, которые использовались триста лет назад, больше не производятся.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

УВИДИМ ДРУГОЙ МИР

Другие прилеты были в университете Шахида Бехешти, находящемся на подножии горы на краю города. Университет — не военный объект, но американо-израильские ракеты прилетели и сюда. Был полностью разрушен Исследовательский центр лазерных и плазменных технологий. Когда началась война, преподавателей и студентов университета отправили на каникулы. Только поэтому никто не пострадал.

Университет Шахида Бехешти — не военный объект, но американо-израильские ракеты прилетели и сюда. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Университет расположен на подножии горы на краю города. Из его окон открывается такой красивый вид. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Раскуроченное здание выглядит ужасающе. Стоявшие во дворе стальные тренажеры для занятий физкультурой скомканы будто столовые салфетки.

— Это не военный объект. В здании не было ядерных исследований, — рассказал Фазер Джахан Гери, один из сотрудников университета. — Здесь изучали способы лечения рака и решали другие медицинские задачи. Цель США и Израиля — уничтожить образование в Иране. И в других странах тоже, чтобы все зависели только от них.

Раскуроченное здание выглядит ужасающе. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Ядерных исследований в здании не проводили, но перед входом установлены портреты шести погибших иранских физиков-ядерщиков, работавших в университете. Все они были убиты ракетными ударами Израиля в 2025 году. Один из погибших иранских профессоров преподавал в МИФИ, а другой учился в МГУ. Все они находились в своих домах и были убиты вместе с семьями.

Перед входом установлены портреты шести погибших иранских физиков-ядерщиков, работавших в университете. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В одной из опустевших комнат здания сохранилась доска с формулами. В другой — шкаф с учебниками. Бродя по руинам исследовательского центра, я подумал, что архитектура в разных странах отличается, а руины после прилетов все одинаковые: обломки кирпичей, куски пробитой осколками жести, обугленный пластик. Наверное, это и есть истинное лицо глобализма, он делает мир одинаковым — вот таким.

На доске сохранились формулы. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Иностранных журналистов пригласили на встречу с ректором университета. Ректор выступил с речью. И я с горечью предположил, что не все руководители российских ВУЗов готовы выступить с подобной огненной речью. Но может быть я ошибся? Каждый готов?

Встреча с иранским ректором. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Вот что сказал иранский ректор:

— Профессора и студенты нашего университета делают всё, что нужно для победы страны. И мы безусловно победили. Ответили не только американцам, но и их союзникам. Американцы поняли, что им нет места в этом регионе. Наш Верховный лидер говорил: «У американцев есть корабли, а у нас есть средства, чтобы их потопить». Наш народ свергнул диктатуру и однополярный мир. Скоро мы увидим другой мир, где отсутствует великодержавность и высокомерие. Передайте от нас это послание всей планете.

КУЛАКИ И ФЛАГИ

Вечером мы посетили музей американского шпионажа, в который было превращено старое посольство США. Во дворе музея возле американского флага, специально спущенного на землю, чтобы его край можно было топтать ногами, мы познакомились с иранским режиссером и китайскими туристами.

Американский флаг специально спущен на землю, чтобы его край можно было топтать ногами. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

— Мы любим Путина и смотрим российское телевидение, — сказал иранец.

— Мы ненавидим США и любим коммунизм, — ответил китайский гид.

— Э-э, коммунизм — не так уж плохо… с некоторыми оговорками, — задумался иранец.

Сошлись на том, что хотя мы не одинаковые, радость у нас общая: вид спущенного американского флага. И пожали друг другу руки.

Возле отеля мы заметили иранок в черных хиджабах. На плечи у них были наброшены флаги России и Ирана.

— Что это значит? — спросили у них.

— Иран и Россия воюют с одним и тем же противником. Мы должны друг друга поддерживать. Если наши страны будут сплоченными и едиными, то смогут победить! — ответили девушки.

Девушки уверены: Иран и Россия воюют с одним и тем же противником, и мы должны друг друга поддерживать. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Вместе с этими флагами они собрались идти на вечерний митинг на площади Энгелаб. Оказывается, эти поздние митинги идут уже… 123 дня подряд на площадях всех городов страны. Только в Тегеране таких площадей несколько.

Поздние митинги идут уже 123 дня подряд на площадях всех городов страны. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Митинги усилил торжественный и траурный месяц мухаррам. Еще больше их усилило начавшееся прощание с погибшим Верховным лидером. Митинги начались перед войной и не прекращались во время боевых действий!

Часть журналистов устала после жаркого дня и отправилась отдыхать. Самые стойкие поехали с девушками на площадь Энгелаб.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

На площади собралось не меньше десятка тысяч людей! Все в черном. Множество женщин и даже детей. Некоторые пришли с портретами погибшего Верховного лидера или с фотографиями родственников, убитых американскими и израильскими ракетами.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В центре площади возвышался недавно поставленный монумент в форме сжатого кулака левой руки Верховного лидера. Это не похожий на кувалду кулак, эмблема типовых майданов, организованных глобалистами по всему миру. Нет, он совсем другой. Это кулак физически слабого человека, но сильного духом. Один из новых символов Ирана. Он высился в окружении сотен ярких флагов.

В центре площади возвышался недавно поставленный монумент в форме сжатого кулака левой руки Верховного лидера. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Сжатый кулак, один из новых символов Ирана. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

На футболке одного из пришедших на митинг крепких парней было изображение такого же кулака. И лаконичная подпись на английском: «продолжаем». Пусть иностранцы знают.

Та самая футболка с изображением кулака и лаконичной подписью на английском: «продолжаем». Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Ведущий на сцене запевал песню, и ее подхватывали в десять тысяч голосов! Ведущий восклицал: «Аллах велик! Хаменеи — лидер! Смерть Америке! Смерть Израилю!». И собравшиеся кричали: «Смерть!» В воздух поднимались кулаки: мужские, женские и совсем слабые детские.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Только представьте: так 123 дня подряд! Нужно пояснить, что под пугающими лозунгами в Иране понимают не уничтожение народов США и Израиля, несмотря на то что сами эти государства расправляются с другими народами без угрызений совести. В Иране имеют ввиду только смерть политических режимов: империалистического и сионистского. В музее американского шпионажа на этот счет есть подробное пояснение.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

НЕТ ДРУГОГО ПУТИ

Единение людей на площади ошеломляло. Но возник вопрос: что это?! Что чувствуют люди, тысячами мужских и женских голосов поющие печальные религиозные песни и выкрикивающие гневные слова?

Нам удалось спросить об этом у тех, кто расходился с площади Энгелаб.

— На этой площади мы показываем, что война — дело не только государства. Весь народ поддерживает правительство. Мы показываем, что готовы сопротивляться и противостоять Западу, — ответил Моджтаба. Он юрист, на площадь пришел вместе с миниатюрной супругой. Она ниже его почти на две головы и несет с собой иранский флаг.

Узнав, что мы русские, Моджтаба добавил:

— Я считаю, что России давно было нужно ударить по странам НАТО. У нас общий фронт, мы воюем с общим врагом!

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Следом за ним мы остановили группу людей, в которой самой активной оказалась бабушка в очках. Она бегло говорила по-английски и рассказала о смысле мистического действа, которое мы видели на площади:

— После атак США и Израиля мы были очень возмущены и начали собираться здесь. В январе у нас были протесты против терроризма. Эти собрания продолжаются 123 ночи. Я хожу на них почти всегда. Правда, когда была война, мой сын не разрешал мне сюда приходить. Но все продолжали выходить на улицы. Террористы хотели устроить волнения в стране, одновременно с атаками США и Израиля. Наша полиция и армия должны были выбирать: воевать с внешними врагами или с внутренними. Именно поэтому мы приходим сюда каждую ночь. Чтобы не дать собираться террористам.

Под «террористами» женщина имеет ввиду организованную оппозицию, которую спонсировали западные страны. Господи, да ведь только что на площади мы увидели антимайдан! Только победивший.

Доктор биологических наук Захра Замани работала в институте Пастера, который бомбили американцы. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Женщину зовут Захра Замани, она доктор биологических наук. Работала в институте Пастера, который бомбили американцы. Сейчас на пенсии. И как пошутила сама, находится «на неправильной стороне 60-ти лет». Хотя на мой вопрос о её возрасте так же в шутку обругала меня: женщинам такие вопросы задавать неприлично. Несмотря на годы, Захра настроена решительно.

— У меня есть друзья, которые ходили сюда каждую ночь, даже во время войны. Их пытались бомбить, пока они были на площади. Но они всё равно оставались. Однажды я сама видела, как рядом с площадью сбросили бомбу. Одна женщина погибла. Но никто не ушел. Я была там и видела это. Мы не боимся смерти. Пусть враги знают: мы станем мучениками или победим! Для нас нет другого пути.

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