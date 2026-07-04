В результате активных наступательных действий подразделений Южной группировки войск на Краматорско-Дружковском направлении освобожден город Константиновка. Фото: Александр Река/ТАСС

Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской провел брифинг, посвященный освобождению Константиновки и текущей обстановке в зоне специальной военной операции.

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Заявление Генштаба ВС РФ об освобождении Константиновки: главное

«В результате активных наступательных действий подразделений Южной группировки войск на Краматорско-Дружковском направлении освобожден город Константиновка», — заявил Рудской.

По словам генерал-полковника, Константиновка имела не только тактическое, но и стратегическое значение для всей украинской линии обороны в Донбассе.

«Это крупный индустриальный и логистический узел, который является ключом к последнему оплоту киевского режима на Донбассе — Краматорско-Славянской агломерации», — подчеркнул первый замначальника Генштаба.

Рудской отметил, что до начала 2022 года в Константиновке проживало свыше 78 тысяч человек. Город, по его словам, считался столицей стекольной промышленности, одним из крупнейших на востоке Украины центров черной и цветной металлургии, а также важным транзитным железнодорожным узлом.

«Город-крепость»: как ВСУ готовили Константиновку к обороне

Особое внимание в Генштабе уделили тому, как Константиновка была подготовлена к обороне. По словам Рудского, украинская сторона начала создавать в городе укрепленную систему позиций еще с 2014 года.

«Исходя из стратегической важности Константиновки, киевский режим с 2014 года начал создавать в городе хорошо укрепленную систему оборонительных позиций и активно продолжил наращивать ее фортификационное оборудование после падения Бахмута», — заявил он.

Основу этой системы, как сообщил Рудской, составляли отдельные укрепленные узлы, подготовленные к круговой и длительной обороне.

«Рубежи и позиции строились с опорой на развитую систему автомобильных и железных дорог, гидротехнических сооружений, десяти промышленных зон и двенадцати прилегающих к городу населенных пунктов», — сказал генерал-полковник.

По данным Генштаба, оборона Константиновки состояла из двух рубежей. Речь идет более чем о 150 километрах траншей и противотанковых рвов, трех рядах инженерных заграждений, двадцати батальонных районах обороны, смешанных минных полях и укрепленных позициях на господствующих высотах.

«Всего система обороны Константиновки состояла из двух оборонительных рубежей. Это более 150-ти километров траншей и противотанковых рвов с тремя рядами инженерных заграждений, двадцать батальонных районов обороны, прикрытых смешанными минными полями и оборудованных на господствующих высотах вокруг города», — сообщил Рудской.

Подземные коммуникации, заводы, школы и вокзал: что входило в оборону города

Первый оборонительный рубеж, по словам представителя Генштаба, имел протяженность более 30 километров и глубину до 8 километров. Он представлял собой сплошную систему траншей, ходов сообщения, противотанковых рвов, малозаметных препятствий и взрывных заграждений.

Второй рубеж, как заявил Рудской, был оборудован уже по периметру самой Константиновки.

«Второй оборонительный рубеж имел протяженность до 35 километров. Он был оборудован по периметру Константиновки с опорой на каскад водохранилищ, состоял из шести хорошо укрепленных районов на окраинах города и прилегающих к нему дачных поселков», — сказал генерал-полковник.

«Кроме того, он включал более 30 километров подземных коммуникаций, связанных в единую сеть», — заявил он.

«Непосредственно в самом городе противник оборудовал свыше 80 участков заграждений, более 50 укрепленных узлов обороны с опорой на железнодорожный вокзал, технический колледж, 12 зданий школ, 25 детских садов и 10 заводов», — сообщил Рудской.

Именно поэтому, по оценке Генштаба, Константиновка стала одним из самых сложных укрепленных районов на линии боевого соприкосновения.

«В целом Константиновка была наиболее укрепленным и эшелонированным районом обороны ВСУ. Она являлась одним из четырех “городов-крепостей” наряду со Славянском, Краматорском и Дружковкой, составляющих главную линию обороны ВСУ на Донбассе», — заявил первый замначальника Генштаба.

Рудской также напомнил, что в 2025 году Киев присвоил Константиновке почетное звание «Город-Герой Украины».

Генштаб назвал численность украинской группировки в Константиновке

Для удержания города и его окрестностей, по словам Рудского, украинское командование сосредоточило крупную группировку.

«Для удержания Константиновки и ее окрестностей противник сформировал внушительную группировку из семи бригад, всего 45 батальонов численностью до 15,5 тысяч военнослужащих», — заявил генерал-полковник.

Среди них, по данным Генштаба, находились националистические формирования из состава отдельной штурмовой бригады национальной полиции «Лють», а также наиболее боеспособные подразделения ВСУ, имевшие на вооружении тяжелую технику и оружие западного производства.

Однако, как заявил Рудской, удержать город украинским формированиям не удалось.

«Несмотря на меры, принятые командованием ВСУ, украинским подразделениям не удалось удержать город под натиском российских войск», — сказал он.

Как проходило освобождение Константиновки

По словам первого замначальника Генштаба, российские штурмовые подразделения сначала сковали противника боями за восточную и юго-восточную части города, а затем провели охват Константиновки с флангов.

«В ходе наступательных действий штурмовые подразделения Южной группировки войск, сковав противника боями за восточную и юго-восточную части города, провели охват Константиновки с флангов и взяли под огневой контроль основные пути снабжения украинских формирований», — сообщил Рудской.

«Тем самым провели изоляцию гарнизона противника в городе. В дальнейшем, используя проблемы с обеспечением и ротацией подразделений ВСУ, наши войска развили наступление в городской черте и полностью овладели Константиновкой», — заявил генерал-полковник.

Общая площадь территории, перешедшей под контроль российских войск, по данным Генштаба, составила более 66 квадратных километров.

Рудской сообщил о потерях ВСУ при освобождении Константиновки

«Несмотря на меры, принятые командованием ВСУ, украинским подразделениям не удалось удержать город под натиском российских войск», — заявил Рудской.

Генерал-полковник подробно описал замысел операции. По его словам, штурмовые подразделения Южной группировки войск сначала сковали противника боями за восточную и юго-восточную части города, после чего российские силы провели охват Константиновки с флангов.

«Штурмовые подразделения Южной группировки войск, сковав противника боями за восточную и юго-восточную части города, провели охват Константиновки с флангов и взяли под огневой контроль основные пути снабжения украинских формирований», — сообщил первый замначальника Генштаба.

По словам Рудского, это позволило изолировать украинский гарнизон внутри города. В дальнейшем российские войска использовали проблемы ВСУ с обеспечением и ротацией, развили наступление в городской черте и полностью овладели Константиновкой.

«Тем самым провели изоляцию гарнизона противника в городе. В дальнейшем, используя проблемы с обеспечением и ротацией подразделений ВСУ, наши войска развили наступление в городской черте и полностью овладели Константиновкой», — заявил генерал-полковник.

Общая площадь территории, перешедшей под контроль российских войск, по данным Генштаба, составила более 66 квадратных километров.

Отдельно Рудской заявил, что украинское командование до последнего требовало удерживать этот узел обороны.

«Командование ВСУ, не жалея жизней украинских солдат, до последнего отдавало приказы держать этот узел обороны», — сказал он.

По словам представителя Генштаба, Киев пытался продемонстрировать западным кураторам способность остановить продвижение российской армии на Краматорско-Дружковском направлении.

«Таким образом, киевский режим пытался убедить западных кураторов в якобы способности украинских войск остановить продвижение российской армии на данном направлении», — заявил Рудской.

Итогом этих попыток, как сообщил генерал-полковник, стали крупные потери украинских войск.

«За время операции по освобождению Константиновки они составили порядка 13,5 тыс. украинских военнослужащих, 14 танков, 283 боевые бронированные машины, 1400 автомобилей, 200 орудий полевой артиллерии и восемь пусковых установок РСЗО», — сообщил первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ.

Рудской подчеркнул, что сейчас Константиновка находится под полным контролем российских войск. При этом подразделения Южной группировки продолжают зачистку кварталов.

«Сейчас город находится под нашим полным контролем. Подразделения Южной группировки войск завершают зачистку кварталов от мелких групп и одиночных украинских боевиков, которые могут еще прятаться в подвалах и развалинах», — заявил генерал-полковник.

«Город находится под нашим полным контролем»

Рудской сообщил, что Константиновка сейчас находится под контролем российских войск. При этом, по его словам, в городе продолжается зачистка отдельных районов.

«Сейчас город находится под нашим полным контролем. Подразделения Южной группировки войск завершают зачистку кварталов от мелких групп и одиночных украинских боевиков, которые могут еще прятаться в подвалах и развалинах», — заявил он.

По словам представителя Генштаба, в ходе доклада Верховному Главнокомандующему были показаны кадры контроля российскими подразделениями всех районов города, где ранее были оборудованы украинские узлы обороны.

Рудской перечислил районы и объекты, которые, по данным Генштаба, были последовательно взяты под контроль российскими подразделениями. Среди них — частный сектор на юго-западе города, районы плотной городской застройки «Южный» и «Второй», район «Цинковый», микрорайон «Центральный», квартал «Красный городок», промышленные зоны «Мегатекс», «Автостекло», район железнодорожного вокзала, завод «Стройстекло», исторический центр города, завод утяжелителей и животноводческий комплекс на северо-восточной окраине.

Особенно сложным, по словам Рудского, был исторический центр города.

«Он был наиболее сложным для взятия за счет большого количества бункеров и огневых точек в подвалах домов», — отметил генерал-полковник.

Российские войска продолжают наступление к Дружковке

Рудской также заявил, что подразделения, освободившие Константиновку, не остановили наступление и продолжают движение совместно с войсками группировки «Центр».

«В настоящее время воинские части, освободившие Константиновку, без остановки продолжают наступление совместно с войсками группировки “Центр” с целью овладения следующим узлом обороны — населенным пунктом Дружковка», — сообщил первый замначальника Генштаба.

По его словам, противник отброшен от Константиновки на несколько километров.

«Противник отброшен на несколько километров от Константиновки, штурмовые группы ведут бои уже на окраине Алексеево-Дружковки», — заявил Рудской.

Он также рассказал о ситуации на правом фланге славянского направления.

«На правом фланге славянского направления группировки войск “Южная” и “Запад” продвигаются к Славянско-Краматорской агломерации», — сказал генерал-полковник.

По словам Рудского, подразделения 3-й армии Южной группировки ведут бои в Николаевке и находятся в восьми километрах от восточной окраины Славянска, а войска группировки «Запад» завершают овладение Красным Лиманом.

Кроме того, как заявил представитель Генштаба, соединения группировки «Центр» преодолели мощный оборонительный рубеж, который противник возводил с 2014 года.

«Соединения группировки войск “Центр” преодолели мощный оборонительный рубеж, который возводился противником с 2014 года и считался им неприступным. Развивают наступление в северном направлении и передовыми подразделениями вышли к Доброполью и Анновке», — сообщил Рудской.

Завершил выступление генерал-полковник заявлением о выполнении задач по освобождению Донбасса.

«Задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим по освобождению Донбасса, будут выполнены», — заявил Рудской.

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