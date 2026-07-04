Скандал вокруг MoldATSA больно ударил по репутации Майи Санду Фото: REUTERS.

Годами Майя Санду держала оборону от Москвы и старой молдавской системы, но удар, от которого пошла трещина по её главному политическому мифу, прилетел из-под собственного крыла. Скандал вокруг MoldATSA, госпредприятия, отвечающего за безопасность полётов, уже обошёлся Кишинёву серией отставок и поставил главный вопрос молдавской политики: как власть, пришедшая под знаменем борьбы с коррупцией, сама оказалась в центре истории про своих, деньги и назначения без конкурса?

У авиадиспетчера не бывает черновика. Два борта либо расходятся, либо сходятся в одной точке на встречных курсах - и решается это однажды, за секунды, на высоте, с которой не возвращаются. MoldATSA - государственное предприятие, у которого ровно одна задача: чтобы над Молдовой борта всегда расходились.

Год назад в это ведомство - без единого объявления о конкурсе – входит родная сестра президента Молдовы Майи Санду. За неполный год она выносит оттуда больше миллиона леев. Ее оклад по договору 25 700 леев. На счёт в иные месяцы 2026-го падало под 120 тысяч: почти впятеро больше - «надбавки», «доплаты», «служебные поездки». Восемь медианных зарплат страны. Ежемесячно. Должность называлась мирно - специалист по коммуникациям. А оплатили этой зарплатой, как выяснилось, снос главного молдавского мифа последних лет: будто здешняя власть наконец-то перестала воровать.

И кузина тут - ещё не самое поразительное. Тем же предприятием руководил Думитру Вангели - директор, вписавший себе в резюме лицензию пилота и годы в кабине Air Canada. Сама Air Canada ответила расследователям коротко и убийственно: таких пилотов у неё не числилось, а самолётов, на которых он якобы летал, компания никогда не эксплуатировала. Национальный антикоррупционный центр позже насчитает на предприятии 33 человека, принятых за два года вообще без конкурса, и прямые контракты на два миллиона леев, розданные без тендера. Тридцать три человека мимо конкурса – не слишком то смахивает на простую оплошность кадровика. Так здесь было заведено.

А дальше все посыпалось. Уволили директора-«пилота». Ушла кузина, пообещав вернуть деньги. За ней - глава Агентства публичной собственности, которое Вангели и назначало. Следом - депутат, возглавлявший парламентскую комиссию по экономике: именно он рекомендовал «пилота» на должность. Подала в отставку и другая двоюродная сестра Санду - из аппарата спикера парламента. А 3 июля 2026-го положил заявление на стол премьер-министр Александру Мунтяну - и утянул за собой в отставку весь кабинет.

Одна ставка на предприятии, которое стережёт воздух, - и в штопор ушло целое правительство.

«Небесная» кормушка для родни, надбавок и липовых конкурсов

Оппозиция годами билась о Санду митингами, а образ ей развалила одна зарплатная ведомость. Чтобы понять, как так вышло, надо вспомнить, из чего этот образ вообще был сложен.

В политику она входила на контрасте с Молдовой, где государство лежало у олигарха в кармане, как личная вещь: где депутатский мандат, прокурорская подпись и приговор суда имели прейскурант, а должности доставались не за заслуги, а за звонок «сверху». На этом фоне Санду смотрелась живым опровержением всего уклада - экономистка с гарвардским дипломом и стажем во Всемирном банке, не замужем и бездетна, без семейного клана, который надо кормить. Её собственная декларация за 2025-й читается как издёвка над жанром: одна квартира, президентская зарплата, командировочные да скромный остаток на счёте. Человек, которому, казалось, просто некого пристраивать.

Во оно - моральное превосходство, выставленное в витрину: смотрите, мы другие.

Только беда всякой витрины в том, что это не крепость, а стекло. По ней можно колотить годами без толку - а потом прилетает один камень, и трещина расходится по всей длине.

Камень прилетел с той стороны, где Санду его не ждала, - из кабинета по связям с общественностью. Анастасия Табурчану - двоюродная сестра президента. Бывшая пресс-секретарь экс-премьера Натальи Гаврилицы, человек из мира правительственных коммуникаций, доноров и грантов, своя в кругу PAS. В MoldATSA её оформили в начале июня 2025-го, и меньше чем за год она получила там свыше миллиона леев. В 2025-м её средний доход в компании переваливал за 75 тысяч леев в месяц. В 2026-м совокупная месячная компенсация ушла за 120 тысяч.

Для страны,где средняя зарплата в десять раз ниже, эти цифры как пощечина. Ведь коррупция в нищей стране - это не столько чемодан наличных под столом, сколько унизительное знание: очередь и правила писаны для тебя, а у своих есть связи, которых хватает, чтобы пройти мимо.

25 700 на бумаге - миллион на выходе

Сама Табурчану защищалась цифрой, которая должна была всех успокоить, а на деле только подожгла: базовый оклад, объясняла она, - 25 700 леев. Всё остальное - предусмотренные внутренними нормами надбавки, доплаты и деньги, связанные со служебными поездками: суточные, проживание. Двадцать пять тысяч - это история, которую не стыдно рассказать соседу. Сто двадцать - это уже другая история, и рассказывать её пришлось журналистам, потому что сама система рассказывать не собиралась.

Самое удивительное во всем этом Табурчану подтвердила сама: конкурса на её должность не проводили. Объяснение - внутренние процедуры позволяют брать людей на отдельные позиции по опыту и резюме, а поскольку должность не управленческая, декларацию об имуществе она подавать была не обязана.

Получается что родственница президента заходит на стратегическое госпредприятие без открытого конкурса - и это, оказывается - законно.

Отдельная вишенка без которой торт и так несъедобный - это история, которую громко разгоняют критики - прежде всего один из первых, кто вбросил тему, оппозиционер Драгош Галбур, - звучит так: будто бы Табурчану на работе фактически не появлялась, а функции исполняла декоративно.

«Незаслуженные деньги»: как Санду сама подписала приговор

Санду попыталась отрезать себя от скандала максимально резко - и в этой резкости сама себя подставила. Она заявила: не рекомендовала, не была в курсе, в трудоустройстве не участвовала, о размере выплат узнала из тех же расследований, что и вся страна. А потом произнесла фразу, которая стоит дороже любого признания вины. Она назвала эти деньги незаслуженными и сказала, что их надо вернуть.

Если деньги незаслуженные - значит, система их пропустила. Если президент узнала о них из газет - значит, журналисты увидели то, чего не разглядели государственные фильтры, советы директоров, аудиторы и партийные кураторы. Если родственница главы государства смогла зайти на стратегическое предприятие без конкурса - значит, красивое слово «меритократия» так и осталось словом, не обеспеченным ни единым реальным замком на двери.

Санду говорит: «я не причастна». Возможно. Но страна задаёт вопрос жёстче: как вышло, что при власти, сделавшей борьбу с коррупцией своим знаменем, такие истории всплывают через репортёров? Президент, который узнаёт о художествах внутри собственной орбиты из прессы, - похож скорее на соучастника.

Пилот, который летал в симуляторе

MoldATSA - стратегическое госпредприятие, отвечающее за безопасность и управление воздушным движением страны: сто процентов государственного капитала, свыше двухсот сотрудников, выручка за 2025 год - больше 405 миллионов леев. Место, где ответственность по определению должна быть стерильной, как операционная.

Кто же руководил этой операционной?

Ещё до истории с кузиной молдавски журналисты вышли с расследованием о директоре MoldATSA Думитру Вангели. Они установили: в резюме, с которым он выиграл конкурс, значились лётная лицензия и работа пилотом в Air Canada. Сама Air Canada ответила репортёрам так: записей о его работе пилотом у неё нет, а самолётов тех типов, что он вписал в CV, компания и её структуры вообще никогда не эксплуатировали.

Человек, который должен был отвечать за то, чтобы настоящие самолёты не падали, сам, по версии расследователей, был нарисованным пилотом.

Дальше - гуще. По публикациям звучат детали, будто бы за плечами «пилота» - работа в отеле, развозка пиццы, подработки в общепите, канадское банкротство и долги, а «налёт» - в компьютерном симуляторе. Глава Агентства публичной собственности Роман Кожухарь потом честно признал, что резюме по месту заявленной работы толком не проверяли - поверили подписи кандидата под строчкой «сведения достоверны».

И есть штрих, от которого сюжет становится совсем неудобным: уже после победы в конкурсе Вангели пожертвовал 40 тысяч леев на кампанию правящей партии PAS. Также вокруг вокруг Вангели всплыли не только липовые крылья, но и вполне земные назначения. В расследовании журналистов директор пристроил свою возлюбленную на должность внутреннего аудитора-координатора с зарплатой около 85 тысяч леев в месяц - и вскоре повысил. Рядом фигурирует и бывшая коллега его спутницы, получившая пост заместителя администратора и задекларировавшая внушительный доход за считанные месяцы работы.

А потом слово взял Национальный антикоррупционный центр. 30 июня CNA сообщил о процессуальных действиях в рамках уголовного дела о злоупотреблении служебным положением при отягчающих обстоятельствах. Но важнее самого дела - институциональный вывод. По данным CNA, в 2023–2024 годах MoldATSA наняла 33 человека без публичного конкурса. Ни у одного из новичков не запросили сертификат профессиональной добропорядочности. Для части руководящих должностей применялся не описанный внутренними правилами механизм «прямого поиска» - который антикоррупционеры прямо назвали потенциально произвольным и удобным для «своих». Плюс прямые контракты примерно на два миллиона леев с тремя фирмами - без прозрачных конкурентных процедур.

Когда в одном предприятии сходятся завышенные выплаты, назначения без конкурса, непроверенные резюме, романтические и дружеские связи, партийные рекомендации и денежные пожертвования правящей партии -все это напоминает старую добрую кормушку, просто наспех перекрашенную в европейские цвета.

Второе дно: европейские деньги

Дальше выяснилось, что зарплата в MoldATSA была у Табурчану не единственной. Параллельно она работала ещё и в проекте Reform Support Team - это команда внешних советников, которых сажают прямо внутрь правительства, чтобы двигать реформы. Деньги на неё даёт Евросоюз, а распоряжается ими ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития. Делегация ЕС в Кишинёве всё подтвердила: контракт действовал с октября 2024-го по июнь 2026-го, а Табурчану обеспечивала коммуникационную поддержку Государственной канцелярии и кабинета премьера. После скандала ЕБРР начал проверку исполнения контракта, а Еврокомиссия предпочла выждать: сначала результаты, потом решения.

Вот теперь вдумайтесь в саму комбинацию. Одна и та же коммуникаторша одновременно сидит на трёх чувствительных потоках: государственное предприятие, правительственно-партийные коммуникации и донорские деньги ЕС. Для страны, которая продаёт Брюсселю историю про реформы и прозрачность, это опаснее вдвойне. Европейская интеграция держится не только на геополитике и правильных словах на саммитах - она держится на скучном доверии к тому, что должности, деньги и доступы раздаются не по семейно-партийной линии.

А ещё RISE - молдавский центр журналистских расследований - раскопал деталь, без которой портрет неполон: у Табурчану была собственная фирма Grai Grup SRL, по-местному обычное ООО, которая в первый же год, с единственным работником по бумагам, показала больше миллиона леев выручки и почти 958 тысяч прибыли. Часть этих денег пришла по контрактам с государственными учреждениями. Для расследовательского портрета факт бесценный: перед нами человек, годами живущий ровно на стыке политики, госкоммуникаций и бюджетных потоков. Там, где всегда тепло.

Свет включают только журналисты

А дальше всё покатилось под горку. Табурчану ушла, пообещав вернуть полученное сверх оклада, - а деньги, которые отдают после газетного шума, это явка с повинной: дешевле вернуть, чем объяснять. За ней посыпались отставки - директор-«пилот», глава Агентства публичной собственности, депутат, рекомендовавший его на пост, вторая кузина президента из аппарата спикера. 3 июля заявление положил и премьер Мунтяну - а следом в отставку ушло всё правительство. Оппозиция мгновенно потребовала досрочных выборов.

И вот что важнее всех цифр: с места все тронулись лишь после того, как свет включили журналисты. Пожарные приехали безупречно быстро - только к дому, который уже горел, и спички лежали в их же карманах.

Санду может так и не сесть на скамью подсудимых . Но её бренд уже мёртв: президент отвечает не только за то, что подписал сам, - но и за экосистему, выросшую под его флагом.

Коррупция любит темноту. MoldATSA показала, что в молдавском государстве всё ещё слишком много комнат, где выключатель - в руках репортёров, а не власти. И пока это так, любая витрина честности остаётся стеклом. За которым красиво - до первого камня.

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