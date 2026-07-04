Трамп устроил Америке шоу: 250-летие США накрыло жарой, салютами и скандалами

Дональд Трамп активно превращает 250-летие США в политический спектакль, где сам выступает не просто президентом, а человеком, который продолжает дело отцов-основателей Фото: REUTERS.

Сегодня Соединенные Штаты отмечают историческую дату — 250-летие принятия Декларации независимости. Именно 4 июля 1776 года тринадцать колоний объявили о разрыве с британской короной. Для большинства американцев этот праздник давно превратился в нечто большее, чем просто государственный выходной. Многие признаются, что ждут его едва ли не сильнее собственного дня рождения. И пока по всей стране вывешивают флаги, жарят бургеры и готовят салюты, нынешний хозяин Белого дома решил использовать юбилей по-своему.

ТРАМП НА ПЬЕДЕСТАЛЕ

Дональд активно превращает 250-летие США в политический спектакль, где сам выступает не просто президентом, а человеком, который продолжает дело отцов-основателей. Причем масштаб задумок оказался вполне в его стиле — с размахом и любовью к эффектным жестам.

Празднование 250-летия независимости США на горе Рашмор в городе Кистоун Фото: REUTERS.

Одной из самых громких идей стало намерение установить мировой рекорд по числу запущенных салютов. В течение 45 минут небо над Вашингтоном планируют осветить 850 тысячами огней. Для этого даже привлекли компанию Pyrotechnico, которая ранее организовывала пиротехнические шоу для Супербоула и крупнейших развлекательных мероприятий страны.

Еще одной необычной инициативой стали так называемые «грузовики свободы» — шесть многотонных мобильных музеев стоимостью около 14 миллионов долларов. Они путешествуют по США и знакомят посетителей с историей американской революции. Внутри — современные технологии, мультимедийные инсталляции и даже созданный искусственным интеллектом Джордж Вашингтон, который рассказывает гостям о свободе и правах человека.

Трамп показал новый американский паспорт. Фото: скрин из соцсети президента США

Однако некоторые проекты вызвали заметно более бурную реакцию. Незадолго до праздника Трамп представил лимитированный американский паспорт со своим изображением на фоне текста Декларации независимости. Кроме того, глава Минфина США Скотт Бессент заявил о готовности выпустить банкноту номиналом 250 долларов с портретом президента, хотя федеральное законодательство запрещает размещать на купюрах изображения ныне живущих людей. А самая амбициозная идея — строительство 76-метровой «Арки независимости» — пока зависла в воздухе: проект стоимостью около 100 миллионов долларов еще не получил одобрения.

ФЛАГ, БЛИНЫ И ТОМ СОЙЕР

Несмотря на политические споры, сам День независимости остается для американцев почти священной традицией. В этот день вся страна буквально окрашивается в красный, белый и синий цвета. Люди надевают одежду в цветах национального флага, украшают дома и машины, а дети рисуют звезды и полосы на лицах.

Фото: REUTERS.

Фото: REUTERS.

Практически каждый город проводит собственные парады. Где-то шествуют ветераны и духовые оркестры, а где-то праздник принимает весьма необычные формы. В городке Бенд в штате Орегон уже более века проходит парад домашних животных, где хозяева наряжают своих питомцев в тематические костюмы. А в Миссури День независимости превращается в фестиваль Тома Сойера, где жители соревнуются в покраске заборов — прямо как герой романов Марка Твена.

Фото: REUTERS.

Не обходится праздник и без обязательных атрибутов американского лета: пикников, барбекю, хот-догов, стейков и соревнований по поеданию еды. По всей стране проходят концерты, а миллионы зрителей собираются вечером ради главного момента — салютов.

ФРАНЦУЗЫ УСТРОИЛИ СЮРПРИЗ

Свой подарок к юбилею решили сделать и давние союзники Вашингтона. Статуя Свободы впервые в истории стала частью масштабного музыкально-визуального шоу, подготовленного по инициативе Елисейского дворца.

Статуя Свободы подсвечена в преддверии празднования 250-летия независимости США Фото: REUTERS.

Французский диджей Майкл Канитро создал пятнадцатиминутное представление с лазерами, световыми эффектами и техно-музыкой. Подготовка оказалась настолько сложной, что организаторам пришлось несколько месяцев получать специальные разрешения и проводить работы преимущественно по ночам.

Авторы проекта назвали шоу символом союзнических отношений между двумя странами. Символизм выглядит особенно интересным: Париж когда-то подарил Америке саму Статую Свободы, а теперь решил снова напомнить о старой дружбе — но уже языком технологий и световых инсталляций.

ПРАЗДНИК ПЛАВИТСЯ

Но если Трамп рассчитывал завершить юбилейную неделю идеальной картинкой, вмешалась погода. Восточную часть США накрыла одна из самых тяжелых волн жары за последние годы.

Жара обрушилась на Нью-Йорк накануне Дня независимости. Фото: M10s/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Нью-Йорке температура приблизилась к 46 градусам, а в Вашингтоне и Филадельфии столбики термометров также начали обновлять рекорды. Из-за жары власти вынуждены переносить или полностью отменять праздничные мероприятия. Под удар попали концерты, парады и даже масштабные события, подготовленные специально к юбилею страны.

Жара начала влиять не только на праздники. Электросети оказались перегружены из-за огромного количества работающих кондиционеров. В Нью-Йорке тысячи жителей временно остались без электричества, а в отдельных районах жара оказалась настолько сильной, что на Манхэттене у прохожих буквально начинала прилипать обувь к асфальту.

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