Массовые вымирания на Земле несколько раз устраивали «пришельцы»

За пришельцами вообще нужен глаз да глаз – того и гляди как-нибудь напакостят. Фото: Merlin74/Shutterstock/Fotodom.

Земляне регулярно вымирали. Особенно массово — пять раз. Последние 500 миллионов лет происходило нечто такое, после чего Земля с завидным постоянством – примерно раз в 100 миллионов лет — сама губила народившуюся на ней живность. Причины почти всех массовых вымираний остаются загадочными.

Исследования, которые недавно независимо друг от друга провели две группы ученых, дают основание предполагать: в земных катаклизмах глобального масштаба виновато постороннее вмешательство. Не инопланетян, конечно, но «пришельцев» - как из Солнечной системы, так и из других звездных систем. О чем речь? KP.RU разбирается.

Обвинение пока предъявлено лишь одному «убийце»

В самом деле, более-менее понятно, чем было вызвано лишь последнее массовое вымирание – так называемое Мел-палеогеновое, которое случилось 66 миллионов лет назад и привело к гибели динозавров. Мало кто сомневается, что его спровоцировал удар 10, а то и 15-километрового астероида, угодившего в район нынешнего Мексиканского залива. Там сохранился гигантский кратер Чиксулуб диаметром в 200 километров.

Что касается остальных, вымираниях, включая самое катастрофическое – Пермское, случившееся 252 миллиона лет назад и уничтожившее от 80 до 95 процентов живых существ, то известны лишь способы, которыми Земля расправлялась со своими обитателями: экстремальные морозы, оледенение, недостаток кислорода, избыток углекислого газа, сернистые газы, закисление океана и массовые – чуть ли не по всей планете – извержения вулканов в сопровождении землетрясений. Увязать все эти катаклизмы с падениями гигантских астероидов мешает одно простое обстоятельство – нет убедительных кратеров соответствующих размеров, появление которых совпадало бы по времени с массовыми вымираниями. Кратеры не найдены.

Не проходите мимо

Вопрос: тогда почему вдруг Земле становилось настолько «не по себе»? От чего ее начинало «корежить»?

Согласно доводам Даниэля Фарджиона (Daniele Fargion), физика-теоретика из Римского университета (Rome University), в глобальных катаклизмах следует все-таки винить незваных гостей из космоса. Но не астероиды. Равновесие на Земле нарушали не они, а куда более крупные объекты диаметром в сотни, а то тысячи километров. Так называемые малые планеты.

Малых планет полно на дальних границах Солнечной системы. Они летают по очень вытянутым орбитам, в разных плоскостях и располагаются за Плутоном – прежней девятой планетой, которую теперь причислили к малым. Мол, недостаточно велик, чтобы считаться полноценной планетой. И далек к тому же.

Девятая планета движется по очень вытянутой орбите.

Фарджион указывает на очевидную аномалию Солнечной системы: оси настоящих – «немалых планет» странным образом наклонены на разные углы. Никакого порядка в их расположении нет. Ось Земли наклонена на 23 градуса от вертикали, Марса – на 25, а Уран прямо-таки «лежит на боку». Венера вообще вращается в другую сторону.

Оси планет Солнечной системы беспорядочно перекошены.

Как следует из расчетов автора исследования, сумбур в осях устроили малые планеты. Гравитационные возмущения время от времени смещали их со своих орбит и выталкивали во внутренние области Солнечной системы. Нечто подобное несколько миллиардов лет назад, похоже, произошло с Геей – предшественницей нашей планеты. В нее врезалось малая планета Тея, в результате чего образовалась Земля в ее нынешнем виде и Луна.

Удивительно то, что нет следов чудовищных столкновений Земли с малыми планетами – ударов, которые могли бы вызвать массовые вымирания. Оказывается, чтобы устраивать на Земле катаклизмы геологических масштабов – обильные извержения из гигантских трещин-щелей – так называемых траппов, землетрясения, приливные волны километровой высоты и прочие пакости – малые планеты могли и не врезаться. Им достаточно было пролетать рядом.

Если верить расчетам физика, то для «провокаций» той или иной силы хватало соответствующих гравитационных взаимодействий, сопутствующих сближению двух массивных тел. От подобных пролетов, случавшихся в истории Солнечной систем неоднократно, у «немалых планет» оси и перекосило. Включая нашу.

По космосу летают планеты-изгои – большие и маленькие. Фото: Pavel Gabzdyl/Shutterstock/Fotodom.

Залетные подозреваемые

До Фаджиона в «косяках» Солнечной системы разбирались физики Гаретт Браун и Ханно Рейн (Garett Brown and Hanno Rein) из Университета Торонто (University of Toronto) и примкнувший к ним планетолог Рену Малхотра (Renu Malhotra) из Университета Аризоны (University of Arizona). Но их насторожили внимание не оси планет, а их орбиты.

Ведь в планеты, как принято считать, слиплось вещество так называемого протопланетного диска – эдакий строительный материал, состоявший из камней, пыли и льда. Остатки – «отходы производства» и нечто «недоделанное» - до сих пор болтаются по Солнечной системе в виде комет, астероидов и более крупных объектов - малых планет.

Теоретически, сформировавшиеся вокруг Солнца планеты должны вращаться по довольно аккуратным кругам и находиться в одной плоскости.

Однако в Солнечной системе особого порядка нет. Орбиты некоторых планет представляют собой эллипсы. И Земля то приближается к Солнцу, то отдаляется от него.

Кроме того, плоскости орбит всех планет наклонены под разными углами. Самый большой наклон к плоскости эклиптики – той, в которой вращается Земля, у Меркурия. Угол между плоскостью его орбиты и плоскостью орбиты Плутона, составляет почти 25 градусов.

Почему Солнечная система стала кривой?

Ответ подсказал межзвездный астероид Оумуамуа.

Объект был невелик – от 400 до 800 метров в поперечник. Своей массой он никак не мог повлиять на «небесную механику» нашего мира. Однако сам факт визита космического тела - аж из другой звездной системы - ученых насторожил. И они предположили, что могли быть и другие непрошеные гости, но гораздо больше и тяжелее, которые и нарушили изначально стройный порядок.

Моделирование показало: Солнечная система теряет идеальный вид и приобретает нынешний - «кривой» - после того, как в нее влетает посторонний объект массой в 8 Юпитеров и проносится в районе марсианской орбиты со скоростью 2,69 километра в секунду.

Когда именно пролетел гигантский «пришелец», ученые пока не установили, но он-то уж наверняка мог спровоцировать какое-нибудь массовое вымирание на Земле. Не исключено, что Пермское - самое катастрофическое.

Очевидный вывод, следующий из двух работ: рано или поздно «история повторится» - в отдаленном будущем к нам опять может прилететь что-нибудь эдакое. И Земле опять поплохеет.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Данные, полученные еще в 2016 году, свидетельствуют: в Солнечной системе имеется «неучтенная» планета в несколько раз больше Земли. Планета 9, как её называют. Таинственный объект, движущийся по очень вытянутой орбите, ищут и вроде бы однажды даже видели. Подробности в нашем материале.

О инопланетянах, которые прилетели в Солнечную системы вместе со своими планетами, читайте наш материал.