Зеленский после потери Константиновки нахамил России

Зеленский обвинил президента России во вранье Фото: REUTERS.

Очередной мощный дипломатический ход от гуру криворожского политеса: просроченный Зеленский обвинил президента России во вранье. Константиновка, дескать, находится под контролем ВСУ. И попробовал взять Путина на слабо: мол, приезжай в город, раз его захватил, там и поговорим, положим конец войне. Разводка в духе дворовой гопоты из 90-х — приходи один, мы тоже одни придем.

Разбирать очередной высер наркомана-гопника как-то даже неловко. Ага, верховный главком России бросит все свои дела и рванет во фронтовую Константиновку, где небо гудит от дронов, разговаривать непонятно с кем. Ну это если в горячечном бреду представить, что он действительно решит туда поехать.

«Предложение» Зеленского — очередной клоунский этюд, рассчитанный на недалекую внутреннюю аудиторию. Мол, смотрите, как я его! И относиться к таким заходам надо соответствующе. К тому же российский лидер неоднократно говорил: подписывать какие-либо договоренности можно только с легитимными представителями Украины. И трезвыми. С последними в нынешней незалежной, судя по всему, серьезные проблемы.

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