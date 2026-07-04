Когда реальность не очень совпадает с нужной картинкой, западные СМИ начинают привычную игру в формулировки. Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Новость об освобождении Константиновки западные СМИ встретили весьма своеобразно: событие, которое еще недавно называли чуть ли не ключевым для всей обороны Донбасса, внезапно стало чем-то неудобным и будто не заслуживающим внимания. И это выглядит особенно любопытно на фоне того, как перед саммитом НАТО европейцы с энтузиазмом продвигали тезис о якобы наступившем переломе, уверяя аудиторию: киевский режим едва ли не начал перехватывать инициативу.

Когда реальность не очень совпадает с нужной картинкой, начинается привычная игра в формулировки. Reuters ограничилось коротким сообщением о докладе начальника Генштаба Валерия Герасимова. Причем с давно знакомой подачей: «Россия заявляет», «Москва утверждает». Формально нейтрально, но смысл понятен — российская информация сразу подается как нечто сомнительное. И это при том, что агентство публикует кадры российского триколора над городом. Аккуратно добавляя, что украинцы заявление России никак не прокомментировали, будто оставляя читателю надежду: вдруг все еще не совсем так.

Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Фото: Дмитрий Харичков/ТАСС

Часть изданий и вовсе решила не усложнять себе жизнь. Итальянская Internazionale скупо перепечатала Reuters. Британская The Guardian написала, что Минобороны России объявило о «захвате» Константиновки: причем слово взяла в кавычки и добавила традиционное замечание об отсутствии независимых подтверждений.

Похожим путем пошел Bloomberg. Там также привели заявление российской стороны, но сопроводили его ремаркой о том, что подобные сообщения якобы и раньше бывали преждевременными. При этом основное внимание агентство предпочло уделить ударам украинских беспилотников по территории России.

Немецкий Spiegel и вовсе не стал писать о Константиновке. Зато с заметным интересом описывал последствия ударов ВСУ по Крыму и перебои с электроснабжением на полуострове.

The Independent напомнила о намерении Кремля продолжать массированные удары по украинской инфраструктуре и военным объектам, однако даже там признали важность самого города, назвав Константиновку жизненно важной для продвижения российских войск в Донбассе.

И тут возникает довольно неудобный вопрос. Ведь еще совсем недавно эти же издания говорили о городе совершенно иначе.

Например, польское издание Interia прямо называло Константиновку ключевым пунктом восточной части так называемого «пояса крепостей» и писало: если российские войска займут город, он станет плацдармом для продвижения дальше на север.

Польское издание Interia: если российские войска займут город, он станет плацдармом для продвижения дальше на север. Фото: Александр Река/ТАСС

The Telegraph характеризовала Константиновку как ключевой оплот обороны Донбасса и важнейшие ворота в неподконтрольную России часть региона. Reuters в более ранних публикациях объясняло значение города еще конкретнее: Константиновка — самый южный из четырех ключевых городов оборонительной линии, играющей центральную роль в удержании украинцами Донбасса.

Во французском Le Monde со ссылкой на украинских аналитиков ситуацию вокруг города называли вообще «худшим сценарием» для ВСУ. По их оценкам, Константиновка представляла собой последний рубеж перед агломерацией Славянск — Краматорск, а между ними остается лишь Дружковка, жизненно важная для украинской логистики.

Даже немецкий Berliner Zeitung называл город воротами к последнему крупному укрепрайону Донбасса, остающемуся под контролем киевского режима, предупреждая: потеря Константиновки поставит под угрозу Дружковку, Краматорск и Славянск.

Но теперь внезапно выясняется странная вещь: когда город еще удерживали ВСУ, он был стратегическим узлом, важнейшим рубежом и чуть ли не судьбой всего фронта. А когда появились сообщения о его переходе под российский контроль — это уже просто очередное «заявление Москвы», которое почему-то требует бесконечных оговорок.

Утром в субботу к ситуации подключился американский Институт изучения войны. Его эксперты поставили под сомнение взятие города, заявив: Россия добилась лишь тактических успехов. Правда, приводимые данные почему-то опирались на украинские источники и относились еще к середине июня. Часть западных СМИ решила вообще уйти в максимально безопасную позицию — привести слова неназванных украинских военных, которые отрицают потерю города.

ДРОНЫ ВМЕСТО ЗАГРАДОТРЯДОВ

— Если говорить о противостоянии в Константиновке, то непосредственно вблизи линии боевого соприкосновения роль заградотрядов у ВСУ фактически выполняли группы операторов беспилотников, — рассказал военный эксперт Андрей Марочко. — Когда украинские солдаты самовольно покидали позиции или пытались сдаться в плен, по ним наносились удары собственными дронами. Поэтому тем, кого сейчас мобилизуют на Украине, стоит понимать: куда именно их отправляют — для многих это билет только в одну сторону.

Тем, кого сейчас мобилизуют на Украине, стоит понимать, что для многих это билет только в одну сторону. Фото: Кадр видео.

Украинское командование пыталось удержать ситуацию любыми средствами. Александр Сырский стремился закрыть бреши в обороне Константиновки своеобразным «винегретом» из различных подразделений, которые в срочном порядке придавались основным силам ВСУ. Но подобный подход, как правило, имеет и обратную сторону. Подразделения не проходили полноценного боевого слаживания, действовали разрозненно, что привело к росту случаев дружественного огня и увеличению безвозвратных потерь.

На завершающем этапе боев положение украинских сил стремительно ухудшалось. Сначала кольцо носило тактический характер, затем стало оперативным, а в конце российские военнослужащие уже занимались зачисткой тех групп противника, которые отказались сложить оружие и сдаться.

Сейчас наши бойцы продолжают активно давить на позиции противника северо-западнее Константиновки. Уже наблюдается отход украинских подразделений в направлении Осыкова. Причем говорить о каком-либо полноценном обеспечении этих сил уже не приходится. Заявления украинского командования о полном снабжении своих подразделений не соответствуют реальному положению дел. Поставки продовольствия и боеприпасов практически отсутствуют, ротация личного состава невозможна, а попытки снабжения с помощью беспилотников пресекаются нашими военными.

Сейчас наши бойцы продолжают активно давить на позиции противника северо-западнее Константиновки. Фото: Александр Река/ТАСС

Из-за этого боевики фактически переходят на так называемый подножный корм. Они используют все, что удается найти: оставшиеся запасы, имущество мирных жителей. Других возможностей для обеспечения подразделений, находящихся фактически в изоляции, у них нет. Естественно, в таких условиях боеспособность подразделений резко снижается.

Сейчас российские военные уже приступили к разминированию освобожденной Константиновки. Украинские подразделения оставили после себя большое количество растяжек и других взрывных устройств, поэтому эта работа займет определенное время.

Что касается дальнейшего развития ситуации, то после Константиновки в первую очередь внимание, вероятнее всего, будет сосредоточено на Дружковке.

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