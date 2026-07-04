Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы политобозревателя KP.RU Александра Гамова.
… — Дмитрий Сергеевич, здравствуйте, Радио «Комсомольская правда», журналист Кремлевского пула Александр Гамов.
— Добрый день, добрый день, Александр.
— Вот Зеленский заявил, дословно, в кавычках: «Если Константиновка сейчас под контролем российского государства, то, видимо, у Путина не будет проблемы там со мной встретиться и найти дипломатические решения, чтобы войну, наконец-то, закончить». И он еще утверждает, что Константиновка, дескать, «находится под контролем ВСУ» и даже связал происходящее… с празднованием Дня независимости США. Как бы вы прокомментировали эти странные заявления?
— Не — «если», а Константиновка — действительно — полностью перешла под контроль Вооруженных сил Российской Федерации. Она освобождена.
Наши командиры, штурмовые бригады выходили вчера на прямую связь с президентом Владимиром Путиным из Константиновки. Константиновку показывали с полета наших дронов-разведчиков. Она полностью под нашим контролем. Это первое.
Второе… Если таким образом господин Зеленский выражает готовность приехать в Российскую Федерацию, мы это приветствуем. Но хотим напомнить, что президент Путин говорил о готовности принять его в Москве. Все-таки столицей Российской Федерации является Москва, а не Константиновка.
Поэтому он может приехать в Москву, как только будет готов принять важные ответственные решения.
А какие именно, киевскому режиму хорошо известно.
Что касается Дня Независимости Америки, мы никогда у нас ничего не индексировали под американские праздники. Это не наши праздники.
Хотя президент Путин поздравил сегодня президента Трампа с Днем Независимости.
— Взятие Константиновки вызвало большой резонанс в мире… Об этом свидетельствуют сообщения мировых СМИ. Как бы вы прокомментировали этот момент?
— Это, действительно, очень важная победа.
Путин вчера искренне поздравил наших военных с этим успехом, потому что Константиновка — это очень важный, важный укрепрайон на пути нашего освобождения Краматорска и Славянска.
Это укрепрайоны, которые с 14-го года заливались бетоном и которые, как полагала и была уверена украинская сторона, являлись абсолютно неприступными.
Наши военные доказали обратное. Специальная военная операция будет продолжаться.
— Спасибо вам огромное, Дмитрий Сергеевич. Всего доброго.
— Спасибо.
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