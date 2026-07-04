Веселая Собчак и Бузова на костылях выступили за 10 млн рублей на корпоративе олигарха — поцапались уже в самолете

Собчак и Бузова получили 10,5 млн рублей за проведение корпоратива в Омске. Фото: Даниил ОПАРИН/Влаимир ВЕЛЕНГУРИН

Когда-то Ольга Бузова и Ксения Собчак заседали на лобном месте в «Доме-2». Шли годы. Проект закрыт. Место звездной телестройки заморозили. Но медийный импульс, что дал ведущим проект, над которым все так долго смеялись (и тайком посматривали), помогает плыть и зарабатывать до сих пор.

В то время, когда можно найти более свежих, интересных и остроумных ведущих на мероприятие, кто-то еще продолжает по старой памяти заказывать именно Бузову и Собчак. В паре.

Такое событие случилось на днях в Омске, куда Ольга и Ксения прилетели бизнес-классом (ну, а как?!), чтобы выступить на вечеринке местного воротилы. В последнее время Бузова жалуется на здоровье — в начале июня поскользнулась, будучи абсолютно трезвой, на кафельной плитке и сломала ногу — и вот уже почти месяц передвигается при помощи костылей. Но даже сложности с конечностями не помешали мобильной блондинке — Ольга мужественно села в самолет и встретила там… Ксению. Разумеется, Собчак не упустила возможность, как водится в тесном дружном женском клубке единомышленниц, подколоть коллегу. И тут же принялась снимать на камеру, как по-царски расположилась Бузова в своем кресле.

— Конечно, Оля Бузова — это полный….., — комментирует ролик Собчак веселым голосом. — Понимаете, да?

Ольга Бузова в самолете. Фото: t.me/ksbchk

Дело в том, что несгибаемую ногу в гипсе Ольга была вынуждена не оставить внизу, а вытянуть — но таким образом, что ступня стала лежать на подлокотнике другой блондинки — сидящей впереди. Ксения по-дружески этот момент запечатлела и, конечно, выложила в соцсети.

— Наконец я встретила человека (Бузова, ты лучшая), которому более пофиг на всех, чем мне, — добавила ядика Собчак. — Женщина впереди «имела приятный полет». Обожаю.

Однако все эти пошлые способы хайпануть не идут ни в какое сравнение с ключевой целью полета — легким заработком. За одно мероприятие, по данным инсайдеров, обе девушки получили 10,5 миллионов рублей (по пять каждой + 500 тысяч Ольге за перемещения с травмой). Для сибирского воротилы Виктора Шкуренко — одного из самых богатых людей Омска — девелопера, ритейлера, владельца гипермаркетов и проч., такие деньги вовсе не проблема. Тем более, когда речь идет про юбилей фирмы — 30-летие торгового дома.

Фото: кадр видео

Вечеринку на свежем воздухе, которую вели Собчак и Бузова, оформили в стиле начала нулевых. А главными звездными гостями мероприятия стали вовсе не Ксения и Ольга (так и ходила — на костылях), а группы «Корни» и «Фабрика», давшие концерт для сотрудников ТД и других уважаемых людей Сибири. В целом на празднике присутствовало несколько тысяч человек, для которых организовали и развлекательные зоны, и кейтеринг: длинные столы, как на сельской семейной посиделке, были растянуты прямо перед импровизированным танцполом — так, чтобы гости могли и попить, и поесть, и поплясать.

Именно этих людей четыре года назад назвал «уродами» Владимир Соловьев. Скандал был громким. Потому что в тот раз мероприятие перед шкуренковскими сотрудниками, стоимость которого оценивалась в 20 миллионов рублей, вел Иван Ургант.

— Крупного бизнесмена из Сибири и Урганта связывают активные позиции против СВО, — напомнил телеведущий. — У него там 2500 человек работает. Сеть магазинов «Низкоцен», «Победа». Позволил же еще себе забрать такое название «Победа». Если эти 2,5 тыс. уродов поддерживают его позицию, то почему они до сих пор не воюют в Донбассе и не доказывают, что имеют право быть среди нас?

Резкое выступление предваряли высказывания Шкуренко против СВО — бизнесмен был уверен, что России надо вступать в НАТО и критиковал импортозамещение.

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