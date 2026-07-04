Госуслуги, и сотовые операторы — лишь звенья цифровой цепочки. На Госуслугах отражается информация о человеке, которая содержится в базах ведомств. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Цифровизация несет с собой множество плюсов: сокращает время хождения по инстанциям, освобождает от стояния в очередях, различные справки с помощью Госуслуг можно оформить в считанные минуты. Что ни говори — удобно! Но электронный документооборот может вдруг дать сбой, да такой, какого среднестатистический обыватель и представить себе не мог.

— Долгое время у меня был свой аккаунт на Госуслугах, я оформляла различные документы, даже участвовала в электронном голосовании, но в апреле этого года мне вдруг стали сыпаться сообщения от моего мобильного оператора о том, что мой паспорт не числится в базах МВД. И если я его не зарегистрирую в базах МВД, то оператор отключит мне сотовую связь. При этом мой паспорт был действующим, я его не меняла, не теряла. Цел и невредим! Я стала отправлять через Госуслуги данные своего паспорта на проверку, но всякий раз мне прилетало сообщение, что «паспорт не числится в базах МВД». Прожила 60+ лет — паспорт был действительным. Голосовала электронно — был действителен, а вот сейчас вдруг не числится в базах. Паспорт на Госуслугах был выверен мной до буковки — никаких ошибок там нет, — рассказала KP.RU москвичка Галина Ш.

В итоге женщина решила, что это временный технический сбой на Госуслугах, и ситуация наладится. Однако, к ее изумлению сотовый оператор через какое-то время действительно заблокировал ее симку. Таким образом Галина не просто осталась без связи, но и потеряла доступ к онлайн-банкингу, ведь подтверждение входа в личный кабинет приходит в качестве смс.

Тогда уж женщина помчалась в паспортный стол.

— Там мне сказали: «Действительно, с вашим паспортом что-то непонятное, его нет в базах МВД, мы его не видим. Обратитесь в тот паспортный стол, где Вы его получали». Дело в том, что я свой паспорт получала в Королеве, а живу сейчас в Зеленограде, то есть прописка у меня московская, а паспорт подмосковный. Но возможности выехать в Подмосковье я сейчас не имею: у меня сын инвалид, я совсем не могу оставить его одного. Тогда в паспортном столе мне посоветовали съездить в ближайший к нашему месту жительства подмосковный паспортный стол, например, в Химки. Я туда приехала, но и там мне помочь не смогли. Сказали, что ехать именно в паспортный стол Королева. Я была уже просто в отчаянии, и тогда мне предложили написать, что мой действующий паспорт испорчен, и подать заявление на выдачу нового паспорта. Делать было нечего. Я заплатила госпошлину в 1500 рублей за изготовление нового паспорта. Мне сказали, что через 5–12 дней он будет зарегистрирован в цифровых базах МВД, и тогда я снова смогу пользоваться Госуслугами и разблокировать у сотового оператора мою симку, — рассказала KP.RU Галина.

Что именно случилось с паспортными данными Галины в цифровых базах МВД, что это за сбой и как, будучи живой и с действующим паспортом на руках женщина превратилась в цифровую «мертвую душу», ей ни в одной инстанции объяснить так и не смогли.

— Когда я находилась в паспортном столе, со мной рядом стояла женщина пенсионного возраста с точно такой же проблемой, как и у меня. Ее паспорт тоже исчез из цифровых баз МВД. Как же так? Почему бумажный паспорт стал уступать у правах цифровому?! Почему я должна была бегать по инстанциям со своим действующим паспортом, с которым жила на протяжении последних 20 лет, и доказывать, что я — это я?! Меня просто вычеркнули из жизни, — рассказывает Галина.

Судя по всему, проблема возникла из-за того, что паспорт женщине был выдан давно, когда цифровизации еще и в помине не было. «А когда система цифровых паспортов формировалась, видимо, что-то потерялось в базах, и в МВД ее паспорт в какой-то момент почему-то стал не виден», пояснили KP.RU на условиях анонимности, при этом уточнив, что «проблема не носит массового характера».

В таких случаях нужно понимать: и Госуслуги, и сотовые операторы — лишь звенья цифровой цепочки. На Госуслугах отражается информация о человеке, которая содержится в базах ведомств.

— Госуслуги — это витрина данных. Информация не хранится на портале, а подтягивается в личный кабинет гражданина из информационных систем ведомств. Таким образом, если у вас отображаются на портале некорректные данные либо не отображаются вовсе, необходимо обращаться напрямую в отвечающее за них ведомство, — пояснили «Комсомолке» в Минцифры.

Что касается оператора связи и заблокированной симки, то в Минцифры объяснили это так: «Оператор заблокировал героине материала абонентский номер в соответствии с требованиями законодательства. Он обязан проверять актуальность данных в договоре связи. В данном случае из-за того, что сведений о старом паспорте не было в информационной системе МВД, подтвердить данные не представлялось возможным».

Напомним, закон о том, что сим-карта должна быть подтверждена с помощью паспортных данных на Госуслугах приняли для того, чтобы бороться с мошенниками и экстремистами.

Но что же делать в подобной ситуации, когда ты вдруг отказался «неоцифрованным»? Какой путь будет самым быстрым и простым?

Как рассказали KP.RU в Минцифры, если паспорт стал недействительным или по какой-то причине не проходит проверку у оператора, банка или другой организации, имеющей право проверять данные о гражданине через Госуслуги, можно направить в МВД запрос на корректировку данных в информационной системе с помощью сервиса «Корректировка паспорта» на Госуслугах либо через официальный сайт МВД России.

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