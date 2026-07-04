После бойкота от России и выхода пяти стран «Евровидение» начинает набирать участников из Америки

Конкурс «Евровидение» все чаще сотрясают скандалы и нелепые казусы. Фото: Jens BÃ¼ttner/dpa/Global Look Press

Мы уже писали, что на фоне российского «Интервидение» некогда обсуждаемый конкурс «Евровидение» все чаще сотрясают скандалы и нелепые казусы.

Во-первых, все началось после выхода из конкурса России, с уходом которой казна европейского песенного конкурса утратила порядка 12 миллионов зрителей и около 500 тысяч евро — теперь этот крупный взнос лег на плечи маленьких небогатых государств, которые все чаще отказываются участвовать в шоу. Вот уже и «большая пятерка» европейских гигантов развалилась — после ухода Испании.

Во-вторых, с каждым годом все меньше государств хотят платить за странный конкурс, где царствует полный рандом. В этом году «Евровидение» в Вене показало сенсационно низкую явку — 35 стран.

В-третьих, народ и участники начали, наконец, прозревать и вслух смеяться над фейковым девизом конкурса «Евровидение» вне политики». В этом году вопрос участия Израиля в шоу поставили ребром — это государство проводит официально зафиксированный ООН геноцид на территории Сектора Газа, но при этом отправляет артистов, которые сладко поют на сцене. Где логика? И если бойкотирующие израильское участие страны попросту не приехали, то профессиональное жюри — судьи из государств, принявших участие в «Евровидении» — сделало контрольный выстрел в микрофон Ноама Беттана из Израиля. Так шоу выиграла DARA из Болгарии.

DARA Фото: Кадр видео.

Оргкомитет конкурса, переживший насмешки и унизительные результаты и отклики, сразу после окончания шоу приступил к жесткому антикризисному плану. И теперь в «Евровидение» потащили страны из Америки. Конкретно — Северной: оттуда в евроконкурс заявили...Канаду. Это первый новый участник за последние 10 лет (и третья по счету неевропейская страна — наряду с Австралией и токсичным Израилем). Что уже говорит само за себя.

Фото: Кадр видео

На днях Европейский вещательный комитет радостно объявил Welcome национальному общественному вещателю Канады — радиостанции Radio-Canada. И в 2027 году представителя этой страны ждут на «Евровидении» в Болгарии.

— Теперь, будучи полноправным членом, CBC/Radio-Canada имеет доступ ко всему спектру сотрудничества с ЕВС, включая эксклюзивные сети для журналистских расследований, проверки информации, цифровых новостей и данных, а также сервисы Eurovision News Exchange и Euroradio Music Exchange, — подчеркнули в оргкомитете.

Конечно, предупреждая улюлюкание и мемы, EBU поспешил оправдаться — мол, Канада вовсе не чужая конкурсу, ведь знаменитая Селин Дион выиграла «Евровидение-1988». Все так, только выступала певица за Швейцарию, вот в чем дело.

Позорный шаг, подчеркивающий раскол и кризис внутри конкурса, организаторы подали с фирменной иезуитской помпой.

— Это событие — еще один знак того, что, родившись в Европе, конкурс продолжает принимать весь мир, — считают в EBU.

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