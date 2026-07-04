Виктория Исакова доснимется в фильме, который не завершил Юрий Мороз — муж актрисы скончался в 2025 году

Исакова снимается в главной роли учительницы английского из Бугульмы в проекте «Невероятная Татьяна Викторовна» (рабочее название: «Таня и космонавт») — это экранизация пьесы Алексея Житковского «Космос». Фото: кадр из фильма

Показавшая всей стране стать и великолепие в «Оттепели» Виктория Исакова переживает эпоху второго прайма: заслуженная артистка России, ученица Олега Ефремова, блистает в главных ролях Театра им. Пушкина («Космос», «Ложные признания», «Женитьба Фигаро»), а еще в кино и сериалах — «Буратино», «Сто лет тому вперед», «Дети перемен», «Чистые».

А еще до сих пор переживает тяжелую утрату — в 2025 году не стало Юрия Мороза, прекрасного режиссера и мужа артистки, с которым они прожили более 20 лет. И все же Виктория продолжает работу — в том числе и проекты мужа.

Так, стало известно, что Исакова снимается в главной роли учительницы английского из Бугульмы в проекте «Невероятная Татьяна Викторовна» (рабочее название: «Таня и космонавт») — это экранизация пьесы Алексея Житковского «Космос». Да, да, та самая, которую в театре Пушкина поставил Игорь Теплов. Примечательно, что проект начинал снимать именно Юрий Мороз. А теперь его доснимает Алексей Кокорин, учившийся у знаменитого Сергея Соловьева.

Фото: кадр из фильма

Героиня Исаковой — живет в провинциальном городке и честно работает учителем английского в той же школе, которую когда-то окончила. Унылые серые дни тянутся один за другим: школа-дом-школа-дом. Однако в определенный момент Татьяна узнает, что в городок собирается приехать знаменитый летчик-космонавт Сергей Лысов (Сергей Гилев) — по удивительному совпадению бывший одноклассник и первая любовь. Так сердце учительницы начинает вновь трепетать.

Фото: кадр из фильма

При чем тут космос (кроме профессии героини)? А именно к нему обращается женщина, отчаявшись встретить любовь и зажить счастливо.

Фото: кадр из фильма

— Это кино создавалось в большой любви и, я уверена, найдет своего зрителя, — подчеркивает Исакова. — Узнаваемый и родной юмор, героиня, в которой многие увидят себя, тема отцов и детей — любопытное сочетание. И это только часть того, что делает наше кино по-настоящему трогательным и важным.

В комедийной мелодраме также заняты Милош Бикович, Анна Михалкова, Нелли Уварова, Александра Урсуляк и другие.

На большой экран «Невероятная Татьяна Викторовна» выходит 4 марта 2027 года. После картину покажет канал «Россия 1» и платформа PREMIER.

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