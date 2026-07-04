«Все перевозки нефти могут быть заперты»: Медведев назвал оружие, которым обладает Иран

Визит Медведева в Иран показал всему миру: Россия солидарна с Тегераном и осуждает действия США и Израиля. Фото: Олег Молчанов/POOL/ТАСС

Поездка российской делегации во главе с зампредом Совбеза Дмитрием Медведева в Тегеран на церемонию прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи заставила экспертов прийти к выводу: статус спецпосланника говорит о том, что Медведев по-прежнему является лицом максимально приближенным к президенту Владимиру Путину. Напомним, в последние годы именно Дмитрий Медведев стал главным хейтером от власти: не ограничиваясь в выражениях он клеймит чиновников из Вашингтона и ЕС, выступающих против России. Так что выбор Медведева в качестве спецпосланника на похоронах Хаменеи более чем логичен.

Визит Медведева в Иран показал всему миру: Россия солидарна с Тегераном и осуждает действия США и Израиля. Сам Медведев назвал гибель Али Хаменеи мученической и отметил, что «народ России скорбит вместе с иранским народом в связи с безмерной утратой». Он также подчеркнул, что скорбь из-за гибели бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи сплотила народ республики, который не поддался внешнему давлению.

В состав российской делегации, посетившей Тегеран, помимо Дмитрия Медведева вошли министр энергетики Сергей Цивилев, сотрудники МИД России и представители РПЦ. Всего же на панихиду приехали представители около 100 государств, в том числе некоторые были представлены на уровне президентов и премьер-министров. Представителей стран ЕС на церемонии не было.

Российская делегация во главе с зампредом Совбеза Дмитрием Медведевым - в Тегеране на церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи Фото: REUTERS.

Подводя итоги поездки в Тегеран, Дмитрий Медведев сделал ряд важных заявлений. Замглавы Совбеза отметил, что Иран «обнаружил у себя оружие, которое не слабее ядерного, — Ормузский пролив».

— Перекрыв движение по нему, Исламская Республика показала свою силу, — отметил Медведев. По его словам, это «термоядерное оружие.

— Баб-эль-Мандебский пролив, который может использоваться в случае возникновения военных конфликтов, создав такую ситуацию, когда вообще все перевозки нефти и иные перевозки будут заперты, — отметил он.

Медведев также рассказал, что обсудил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом создание объединения для стран, которые подверглись санкциям США. Медведев пояснил, что речь идет о некоем договоре или площадке, на которой государства, подвергшиеся санкциям, могли бы вырабатывать позиции, как противодействовать санкционному давлению.

— А может быть, даже и контрсанкции вводить! — заявил Медведев.

По мнению Медведева, такая инициатива позволит эффективнее защищать национальные интересы и обеспечивать экономическую устойчивость государств-партнеров.

Говоря о иранской ядерной проблеме, Медведев напомнил, что Россия неоднократно предлагала варианты, позволявшие решать этот вопрос мирными средствами. По его словам, теперь процесс выхода на окончательные договоренности между США и Ираном будет «архисложным». Медведев пожелал успехов переговорам США и Ирана, но допустил, что у них может быть «иное развитие».

Медведев осудил не только убийство руководства Ирана, но и мирных жителей.

— Гибель большого количества людей в Иране из-за атак США не делает чести тем, кто принимал решение об ударах, — заявил Медведев.

В заключение зампред Совбеза отметил, что отношения России и Ирана развиваются в рамках договора о стратегическом партнерстве. Он пояснил, что это касается разных сфер, в том числе военно-технического сотрудничества.

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