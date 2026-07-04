«Ну такова доля женская»: Ираклий Пирцхалава отказался от 22-летней модели Екатерины Лукьяновой, беременной от него

Певец Иракли Пирцхалава Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В этом году стало известно, что Первый канал реанимирует шоу «Фабрика звезд» в первоначальном виде. Действительно, в свое время проект выпустил множество артистов, что стали потом популярными — однако и их начали забывать. Один из таких выпускников — Иракли Пирцхалава, который редко всплывает в СМИ в связи с музыкальными достижениями, нечасто появляется в ТВ-шоу, зато героем светской хроники выступает на регулярной основе. Нередко — не в очень позитивном ключе. Например, как было с еще одним «фабрикантом» Мишей Гребенщиковым, которого Иракли якобы избил.

Теперь Пирцхалава угодил, как кажется, в сценарий любовной мелодрамы. Или эпопеи — потому что женщин в жизни артиста было немало. И в 2014 году он уже разводился с женой Еленой (кармическая связь с фамилией!) Гребенщиковой — актрисе и дизайнеру, родившей ему сыновей Илью и Сашу. После длительной паузы — уже сейчас в 2026 году — одумавшись и поняв, чего стоит настоящая любовь, Пирцхалава к Елене вернулся. Только есть нюанс.

Иракли Пирцхалава и Елена Гребенщикова Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

За время разлуки артист успел окучить не одну девушку. И модель Екатерину Лукьянову (Виноградову), снявшуюся в клипе музыканта «Матушка Россия», — до состояния беременности. Новость стала откровением для мира шоу-бизнеса, потому что все называли 22-летнюю блондинку не иначе, как «девушка Тимати». Каково же было удивление, когда Лукьянова сделала заявление в соцсетях — вот положительный тест на беременность, вот фоточки с Ираклием, а вот его отказ продолжать отношения дальше. Нехило?!

Фото: социальные сети

— Я считаю, хоть кто ты, хоть певец, хоть простой мужчина, не должен ты так относиться к тому, кого любишь, от кого ждешь ребенка, — написала в соцсетях отвергнутая девушка. — Все тяжелые периоды я проживаю сейчас одна. Ссылаешься на работу, концерты и ежедневно забитый график, а на самом деле: девичники, поцелуи, обнимашки.

Лукьянова наступает на хрестоматийные грабли всех, к кому уходят окольцованные мужчины, — и теперь настаивает, что Пирцхалава не был ей верен (вот это неожиданность, правда?!). Мол, гулял направо и налево, когда Екатерина была в положении.

— Всю неделю я была только в состоянии от «встать с кровати» до «дойти до нее обратно», — сообщила Лукьянова. — На одном из его концертов мы были вместе, показывая, максимально, что я — его девушка, и он — мой мужчина, и мы вместе. Затем происходит невероятное.

Ну, в общем вы поняли: «невероятным» оказалось то, что мужчина, ушедший из семьи ранее, снова ушел из семьи. В сторис молодая блондинка выложила переписку с подругой, которая бережно прислала видео с концерта, на котором Иракли обнимает и целует другую незнакомую барышню. «В эту секунду разрушается все», — констатирует Екатерина.

Фото: социальные сети

Обнародовала беременная девушка и переписку с отцом ребенка — в ней Иракли снисходительно соглашается «ну роди мне» и специфически пытается успокоить Лукьянову.

— Ну роди мне, если тебе ребенок не нужен, — пишет артист. — Потом благодарить будешь, что такая красотка родилась талантливая. Мась, ну такова доля женская. Даже моё нахождение рядом не поможет тебе переносить твое состояние. Это состояние же внутри тебя, даже когда я нахожусь рядом с тобой, плохо тебе одной.

После этого девушка намекнула на то, что Пирцхалава, вероятнее всего, вернулся в первую семью.

— Насколько мне известно, Иракли и Елена — близкие друзья и родители замечательных детей: лезть в их взаимоотношения я не считаю правильным, — сообщила блондинка.

Отреагировала, конечно, на «санту-барбару» и Гребенщикова.

— Утро началось вот с таких вот новостей, — поделилась мать детей Пирцхалавы. — Сто девушек мне написали уже. Я понимаю, что вы ждете от меня какого-то громкого ответа. Но я пока сама не разобралась в том, что происходит. Чувствую себя героиней какого-то дешевого сериала. Как только я во всем разберусь, тогда мы с вами поговорим честно. Что я точно не буду делать, я не буду встревать в публичную войну с другой женщиной, тем более, с беременной. Для меня важно в этой ситуации остаться достойным человеком, как и всегда.

Сам «виновник торжества» до сих пор благородно хранит молчание.

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