В России принят новый закон, который должен помочь стабильному снабжению внутреннего рынка бензином и дизельным топливом. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

4 июля 2026 года президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка автомобильным бензином и дизельным топливом, а также на поддержку российских нефтеперерабатывающих заводов. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В России принят новый закон, который должен помочь стабильному снабжению внутреннего рынка бензином и дизельным топливом. Основной смысл документа - расширить возможности производства высокооктанового бензина, уточнить порядок налогообложения и поддержать нефтеперерабатывающие заводы. Подробнее - в материале KP.RU.

Владимир Путин подписал закон о поддержке внутреннего топливного рынка

Новый закон допускает смешение прямогонного бензина с другими компонентами для производства высокооктанового автомобильного бензина. Использованный при этом прямогонный бензин будет учитываться в объемах произведенного автомобильного бензина, а акциз - включаться в стоимость полученного топлива.

По сути, выпуск высокооктанового бензина таким способом приравнивается к производству автомобильного топлива. Это важно для рынка, потому что позволяет расширить легальный и налогово оформленный механизм выпуска бензина для внутреннего потребления.

4 июля 2026 года президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка автомобильным бензином и дизельным топливом, а также на поддержку российских нефтеперерабатывающих заводов. Фото: REUTERS.

Зачем нужен новый закон о бензине

Цель закона - обеспечить внутренний рынок автомобильным бензином и дизельным топливом, а также поддержать российские НПЗ. Документ предусматривает дополнительные правила для производства топлива путем смешения, порядок акцизов и возможность применения демпферного механизма.

Демпфер - это механизм, через который государство сглаживает разницу между внутренними и экспортными ценами на топливо. В новом законе предусматривается возможность получать демпфер не только при обычном производстве автомобильного бензина, но и при производстве бензина путем смешения. Также предусмотрен демпфер при импорте бензина в Россию уполномоченными организациями, перечень которых должно определить правительство.

Что изменится для производителей топлива

Закон дает три месяца на сбор документов, подтверждающих, что из прямогонного бензина путем смешения был произведен высокооктановый автомобильный бензин. Эти документы нужны для получения вычета акциза, исчисленного при реализации прямогонного бензина.

Также до конца 2026 года продлевается срок действия модернизационных соглашений для НПЗ, которые вкладывают в обновление производства более 100 миллиардов рублей. Нормы, связанные с дополнительным обеспечением внутреннего рынка моторным топливом, распространяются на правоотношения, возникшие с 1 июня 2026 года, а положения по модернизации НПЗ - с 1 января 2026 года.

Что происходит с бензином в России

В последние недели власти отдельно обсуждают ситуацию на топливном рынке. В Кремле проходило совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка: президент Владимир Путин обсуждал снабжение регионов с членами правительства и представителями отрасли.

На этом совещании президент говорил о необходимости системных мер, которые соответствуют масштабу текущих вызовов. Также звучал прогноз, что уже в июле производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели. По сообщениям с совещания, мощности крупнейших НПЗ используются на максимуме, задействуются средние и малые НПЗ, а сроки текущих ремонтов сокращаются или переносятся.

Закон дает три месяца на сбор документов, подтверждающих, что из прямогонного бензина путем смешения был произведен высокооктановый автомобильный бензин. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Что поручил вице-премьер Александр Новак

Вице-премьер Александр Новак накануне провел совещание по ситуации на топливном рынке с участием федеральных ведомств, регионов и нефтяных компаний. По итогам совещания он поручил компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива для скорейшего удовлетворения внутреннего спроса на региональных рынках.

Особое внимание, по данным правительства, уделялось регионам, где ситуация с топливообеспечением остается напряженной. В числе таких территорий в публичных сообщениях назывались Иркутская область и Забайкальский край.

Отдельно Новак ранее подчеркивал, что главная задача текущего этапа - надежное обеспечение внутреннего рынка топливом, своевременные поставки нефтепродуктов и контроль ситуации с ценами.

Что сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина о ценах на бензин

Глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что ситуация на топливном рынке создает проинфляционные риски, однако регулятор исходит из того, что эффект должен носить временный характер. При этом ЦБ следит не столько за самими ценами на бензин, сколько за возможными вторичными эффектами: ростом издержек в других отраслях и влиянием на инфляционные ожидания.

В Банке России отдельно указывали, что удорожание топлива может влиять на инфляцию напрямую - через издержки других отраслей, а также через ожидания граждан и компаний, поскольку цены на бензин являются заметным товаром-маркером.

Что делать водителям

Для обычных водителей главная рекомендация остается практической: следить за официальной информацией региональных властей, не ориентироваться на фейковые слухи и не создавать ажиотажный спрос.

Не стоит покупать бензин у перекупщиков или по сомнительным объявлениям. В таких случаях водитель не может быть уверен ни в происхождении топлива, ни в его качестве, ни в безопасности сделки. По той же причине не рекомендуется хранить значительные объемы бензина дома, на балконе, в подъезде или в гараже: это легковоспламеняющаяся жидкость, и избыточный запас создает уже не бытовой, а пожарный риск.

Если вы видите подозрительную массовую скупку топлива, лучше не вступать в конфликт на месте, а передать информацию через официальный канал. Для таких сообщений в приложении «Радар.НФ» предусмотрена кнопка «Перелив бензина». Достаточно безопасно зафиксировать место, АЗС и, при возможности, данные автомобиля - дальше проверкой должны заниматься уполномоченные структуры.

Эта функция стала доступна после вопиющей истории, о которой рассказала "Комсомольская правда". Так, журналисты KP.RU наткнулись на просторах соцсетей на шокирующий случай: в Ростовской области с одной заправки вывезли 14 тысяч литров бензина — их просто разлили по канистрам. Позже это топливо нашли на складе, откуда его уже продавали по ценам от 200 до 300 рублей за литр.

Какие еще законы подписал Владимир Путин 4 июля

Помимо закона о топливе, 4 июля был подписан ряд других документов.

- Льготная ставка НДС 10% на детские товары

Подписан закон, который уточняет порядок подтверждения права на льготную ставку НДС 10% при продаже и ввозе детских товаров. Речь идет о документах, подтверждающих, что продукция действительно относится к детской категории. Это должно снизить налоговые споры вокруг применения льготной ставки.

- Порог по НДС на упрощенке оставили на уровне 20 млн рублей

Для бизнеса на упрощенной системе налогообложения сохраняется порог выручки в 20 млн рублей, после которого возникает обязанность платить НДС. Ранее предусматривалось дальнейшее снижение планки, но теперь действующий уровень сохраняют на более длительный период.

- Вернули вычет по НДФЛ при продаже паев ПИФ

Также подписан закон, который восстанавливает право на налоговый вычет по НДФЛ при продаже или погашении паев закрытых паевых инвестиционных фондов. Ранее такая возможность была ограничена, теперь вычет распространяется на паи всех типов ПИФ при соблюдении условий длительного владения.

- Подписан закон о профилактике киберпреступлений

Еще один документ касается профилактики киберпреступлений. В перечень основных направлений профилактики правонарушений добавляется безопасность в сфере компьютерной информации и информационно-коммуникационных технологий. Это должно усилить системную работу по предупреждению цифрового мошенничества и других преступлений в интернете.

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