Никита Михалков и Станислав Любшин открыли фестиваль «В кругу семьи» Фото: Павел САДКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фестиваль «В кругу семьи» проходит уже много лет и звездами ярославцев удивить сложно. Тем более, что бессменным председателем жюри является знаменитый актер Станислав Любшин (93 года).

Но на этот раз в церемонии открытия принял участие еще один мэтр мирового уровня. На сцену с палочкой, но бодро вышел сам Никита Михалков (80 лет).

Станислав Любшин и Никита Михалков встретились на сцене фестиваля «В кругу семьи»

Оскароносный режиссер начал строго:

«Меня спросили - нормально ли, что сейчас так много фестивалей и праздников. Каждый день что-то отмечают… Я так скажу, если праздник проходит с осознанием того, что происходит со страной, то это правильно. В 1942 году в Москву шли эшелоны с мрамором. Все удивлялись, зачем? Оказывается для метро. И вот эта уверенность в том, что победа будет за нами, что нужно стоить метро, помогала людям в самые сложные годы. И важно, чтобы сейчас во время праздников мы понимали, что страна защищается».

Никита Михалков ответил на вопрос о праздниках. Фото: Павел САДКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Зал аплодировал, но Никита Сергеевич решил разрядить атмосферу.

«Мне скучно стоять здесь одному с палочкой. Приглашаю на сцену еще одного человека с палочкой - великий актер Станислав Любшин!».

И снова, как и появлении Михалкова, зал встал.

Две легенды нашего кино тут же вступили в пикировку.

«Это мой любимый режиссер», - сказал Любшин.

«Ага, любимый! - возмутился Михалков. - каждые пять минут грим переделывали!».

«Так там же каждый раз по 50 грамм полагалась», - объяснил Любшин.

Никита Михалков и Станислав Любшин. Фото: Павел САДКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Все смеялись, а Станислав Андреевич рассказал, как Михалков работал с актерами.

«Вы знаете, всегда думал, как я сыграл! А потом понимал, как он тонко с нами, актерами, работал».

И Никита Михалков, и Станислав Любшин получили из рук председателя фестиваля Александра Ковтунца призы за сохранение семейных ценностей.

«Ну вот, пора на грим», - профессионально добил шутку Станислав Любшин.

Фестиваль «В кругу семьи» проходит уже много лет в Ярославле. Фото: Павел САДКОВ. Перейти в Фотобанк КП

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