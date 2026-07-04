Новое русское кино: неуемный Сарик Андреасян взялся за «Вовку в Тридесятом царстве», создатель «Глухаря» — за «Аэлиту»

Сказку «Вовка в Тридевятом царстве» скоро можно будет увидеть на большом экране. Фото: кадр из мультфильма

KP.RU не перестает писать о новых киносказках и экранизациях, которые готовят современные кинематографисты: новый «Курьер», «Кот Леопольд», «Незнайка» и два вида «Войны и мира» — кажется, что у этого процесса нет начала и нет конца. Но так только кажется. В ежемесячном индустриальном производственном реестре кинематографистов на днях появились обновления — и по нему можно определить, какие проекты готовятся и какие находятся на стадии разработки. Мы выбрали несколько важных и определяющих.

«Вовка в Тридевятом царстве»

Фото: кадр из мультфильма

«Сказки о Царе Салтане», «Простоквашино», «Домовенка Кузи» и «Сказки о потерянном времени» Сарику Андреасяну было недостаточно. Один из самых плодовитых российских режиссеров решил взяться еще за одну историю, любимую зрителем с детства. Новый фильм будет называться ровно так же, как и советский мультик 1965 года — «Вовка в Тридевятом царстве», он покажет путешествие ленивого и непутевого мальчика по русским сказкам: «Сказки о рыбаке и рыбке» и «Сказке о мертвой царевне и семи богатырях» Пушкина, «Волшебному кольцу» Алексея Толстого и другим. Конечно, в основе сценария будет и одноименная книга Вадима Коростылева. Сценарий картины пишет Андрей Гаврилов («Приключения желтого чемоданчика», «Домовенок Кузя»).

«Аэлита»

Кадр из фильма "Аэлита", 1924 год.

Полнометражную экранизацию фантастического произведения Алексея Толстого, посвященного путешествию землян (красноармеец Гусев мечтает организовать революцию на другой планете) на Марс, в 1924 году выпускал Яков Протазанов. То было немое кино, где марсианскую властительницу сыграла Юлия Солнцева. Была спецсерия цикла «этот фантастический» мир с Георгием Гречко, посвященная толстовскому роману — в инсценировке сыграли Валентина Смольникова, Сергей Десницкий и Сергей Сазонтьев.

Фото: кадр из фильма

А теперь за проект решил взяться Илья Куликов — именно его кинокомпания LEGO FELIX оформила заявку, а сам создатель «Глухаря» и «Полицейского с Рублевки» взялся за сценарий.

«Воскресение»

Кадр из фильма "Воскресенье", 1960 год

Один из самых пронзительных — кто-то считает, что лучших — романов Льва Толстого, последнее масштабное произведение автора «Воскресение» тоже выйдет на малые экраны. Хотя взрослые зрители помнят экранизацию Михаила Швейцера 1960 года, где главные роли сыграли Евгений Матвеев и Тамара Семина.

Теперь разрабатывать сериал для канала «Россия 1» будет компания Star Media. Сценарий по мотивам толстовского романа, где малодушный князь Дмитрий Нехлюдов пользуется слабостью провинциальной женщины (Екатерина Маслова) и калечит ей жизнь, после чего спешит исправить ошибку и очистить совесть, пишут Лариса Жолобова («Раневская», «Московский романс») и Алла Криницына («Дипломат», «Мосгаз»), а ставить проект будет мастер социальных полотен Юрий Быков.

«Огонь, вода и медные трубы»

Кадр из фильма "Огонь,вода и медные трубы", 1967 год

Эту киносказку Александра Роу, выпущенную в 1968 году, помнит каждый советский человек. Приключения блондина Васи в волшебном мире, где промышляет колдун Кащей Бессмертный, скрипучая Баба Яга (оба — Георгий Милляр), царь Федул VI, оборотни разных видов и еще много кого, теперь переделали в комедию. Новый фильм будет посвящен звездам, «оторвавшимся от народа», которые отправляются в сказочный поход в воспитательных целях. Сценарий пишут Александр Бережной («Не одна дома», «На деревню дедушке») и Дмитрий Борисов («Пара на пару», «Бывший в помощь»). А снимет картину Андрей Никифоров («Букины», «Контакт»).

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