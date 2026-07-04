Константиновка перешла под контроль ВС РФ Фото: Минобороны РФ.

Продолжаем собирать сводки с передовой и яркие новости вокруг СВО. Кратко - о главном на 5 июля 2026 года. Кратко - о главном на 5 июля 2026 года:

- Минобороны РФ сообщило об освобождении Константиновки в ДНР;

- Генштаб назвал город «ключом» к Краматорско-Славянской агломерации;

- Андрей Белоусов поздравил части «Южной» группировки;

- Минобороны сообщило о срыве комбинированной атаки ВСУ на Россию;

- Медведев назвал три области, по которым пройдет новая полоса безопасности;

- Сырский запретил отправлять помощь остаткам гарнизона в Константиновке;

- Туск рассказал о письме Ющенко насчет общего прошлого Польши и Украины;

- в Раде заговорили о новых планах Зеленского обсудить выборы.

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 5 ИЮЛЯ

Минобороны РФ заявило, что подразделения «Южной» группировки войск освободили Константиновку в Донецкой Народной Республике. Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской сообщил, что город был крупным индустриальным и логистическим узлом и «ключом» к Краматорско-Славянской агломерации.

По данным Генштаба, система обороны Константиновки включала два оборонительных рубежа, более 150 км траншей и противотанковых рвов, 20 батальонных районов обороны, свыше 80 участков заграждений и более 50 укрепленных узлов с опорой на вокзал, технический колледж, школы, детские сады и заводы. Рудской также заявил, что для удержания города Киев сформировал группировку из семи бригад общей численностью до 15,5 тысячи военнослужащих.

Штурмовые подразделения «Южной» группировки взяли под огневой контроль основные пути снабжения украинских формирований, изолировали гарнизон и полностью овладели городом. Российские военнослужащие находятся во всех частях Константиновки - от южной до северной окраин.

Рудской также заявил, что части, освободившие город, вместе с войсками «Центра» движутся к следующему узлу обороны - Дружковке, штурмовые группы ведут бои на окраине Алексеево-Дружковки, подразделения 3-й армии «Южной» группировки находятся в восьми километрах от восточной окраины Славянска, а «Запад» завершает овладение Красным Лиманом.

Другие официальные новости с передовой: подразделения группировки «Запад» заявили об установлении контроля над Шийковкой, Новым Миром, Чернещиной и Дружелюбовкой в Харьковской области. В сообщении Минобороны отдельно говорится, что части 20-й общевойсковой армии взяли под контроль Новый Мир, Чернещину и Дружелюбовку, а бойцы 1-й танковой армии развернули российский флаг в Шийковке.

Подразделения группировки войск «Центр», по данным Минобороны РФ, освободили Василевку в ДНР.

Минобороны РФ также сообщило о ночной комбинированной атаке ВСУ по территории России с применением ракет «Фламинго», снарядов HIMARS и дальнобойных беспилотников. По данным ведомства, ночью и утром 4 июля российская ПВО сбила более 500 воздушных целей, включая 10 ракет «Фламинго», 9 снарядов HIMARS в Белгородской области и 494 дальнобойных БПЛА. Российские войска не позволили режиму Зеленского отвлечь внимание украинцев и мирового общества от темы освобождения Константиновки армией РФ.

Из отдельных сообщений Минобороны за день: операторы БПЛА «Герань-4» и «Гербера» ударили по нефтебазе «Канцеровка» в районе Высокогорного Запорожской области; расчет «Герань-2» поразил место хранения беспилотников ВСУ в Зеленом Яре Николаевской области; операторы «Герань-4» уничтожили хранилище ГСМ в районе Панютино Харьковской области.

Медведев назвал три области для новой полосы безопасности

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что новая полоса безопасности на Украине пройдет по территории Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей. Накануне Владимир Путин на совещании с руководством Генштаба говорил, что создание такой зоны в приграничных районах этих областей идет планово, а ее глубина будет зависеть от характера действий украинской стороны

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ВОКРУГ СВО НА УКРАИНЕ НА 5 ИЮЛЯ

Белоусов поздравил части «Южной» группировки

Глава Минобороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав частей, участвовавших в освобождении Константиновки. В официальном сообщении названы 103-й гвардейский мотострелковый полк, 4-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада имени Георгия Победоносца, 6-я мотострелковая дивизия, 10-й гвардейский танковый полк, 72-я отдельная мотострелковая бригада и 78-й мотострелковый полк.

В поздравительных телеграммах Белоусов отметил «смелые и решительные действия» 103-го полка, заявил, что действия 4-й бригады привели к очередным потерям противника, а подвиги 6-й мотострелковой дивизии назвал частью героической летописи русского воинства.

Минобороны предложило Киеву гуманитарное окно в Константиновке

Минобороны РФ сообщило, что Россия готова провести гуманитарную акцию по передаче украинской стороне тел погибших боевиков ВСУ в Константиновке. Для этого украинской стороне предложено 6 июля с 12:00 до 18:00 мск прекратить обстрел города. О своем решении Киев должен проинформировать российское командование по имеющимся каналам специальных служб до 12:00 мск 5 июля 2026 года.

Сырский запретил отправлять помощь гарнизону

Главком ВСУ Александр Сырский запретил отправлять подкрепления в Константиновку, а остаткам гарнизона приказал держать оборону до последнего. Фото: REUTERS.

На фоне заявлений о переходе Константиновки под контроль ВС РФ, военкор Юрий Котенок сообщил, что главком ВСУ Александр Сырский запретил отправлять подкрепления в Константиновку, а остаткам гарнизона приказал держать оборону до последнего. Основные пути снабжения, по версии Минобороны РФ, уже были перерезаны, город оказался изолирован, а тем, кто остался внутри, фактически оставили один выбор - держаться в подвалах или сдаваться.

В Германии предположили, как поведет себя Зеленский после потери Константиновки

Освобождение Константиновки вызвало реакцию и на Западе. Немецкие комментаторы на портале Die Welt считают потерю города заметным ударом по украинской версии событий на фронте. Один из пользователей предположил, что Зеленский будет отрицать потерю Константиновки «две-три недели», а затем просто перестанет о ней говорить. Для Киева это болезненный информационный удар. Если город был одним из ключей к Краматорско-Славянской агломерации, то признание его потери автоматически поднимает вопрос о следующей линии обороны.

ПВО сорвала комбинированный удар

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 4 июля Киев попытался нанести комбинированный удар по территории России с применением дальнобойных ракет «Фламинго», снарядов HIMARS и БПЛА большой дальности. Ведомство связало эту атаку с попыткой отвлечь внимание от последствий российского удара 2 июля по военным объектам в районе Киева и от провала обороны ВСУ в Константиновке.

По данным МО РФ, ночью и утром было сбито более 500 воздушных целей, включая 10 ракет «Фламинго», 9 снарядов HIMARS и 494 дальнобойных беспилотника. Ведомство также заявило, что попытка нанести ущерб гражданским объектам России не останется без ответа.

По данным МО РФ, ночью и утром было сбито более 500 воздушных целей, включая 10 ракет «Фламинго», 9 снарядов HIMARS и 494 дальнобойных беспилотника. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Удары по складам БПЛА и топливу

Минобороны РФ за сутки несколько раз сообщало о работе беспилотников и авиации по тыловым объектам ВСУ. Операторы «Герань-4» и «Гербера» ударили по нефтебазе «Канцеровка» в районе Высокогорного Запорожской области, «Герань-2» поразила место хранения беспилотников в Зеленом Яре Николаевской области, «Герань-4» уничтожила хранилище ГСМ в районе Панютино Харьковской области.

Кроме того, экипажи Су-34, по данным Минобороны, нанесли удары авиабомбами ФАБ-500 с УМПК по пункту управления БПЛА 4-й бригады Нацгвардии Украины в районе Доброполья, а ФАБ-250 - по огневым позициям 101-й бригады теробороны ВСУ в Уланово Сумской области.

Туск рассказал о письме Ющенко насчет общего прошлого

Польско-украинский конфликт вокруг УПА* получил новое продолжение. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что получил несколько сигналов от украинских политиков, в том числе письмо от бывшего президента Украины Виктора Ющенко. По словам Туска, Ющенко призвал вместе работать над сложным прошлым, чтобы оно не управляло будущим.

Но Варшава ждет от Киева не только теплых писем. Туск прямо заявил, что Украина должна сделать первый шаг к снижению напряженности после решения Зеленского о присвоении одному из подразделений ВСУ названия в честь «героев УПА*». Польская сторона хочет услышать от Киева четкий сигнал, что исторический конфликт действительно будут разряжать, а не заматывать дипломатическими формулами.

В Раде сообщили о планах Зеленского вновь обсудить выборы

На украинском политическом фланге снова всплыла тема выборов. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко** сообщает, что Зеленский хочет провести еще одну стратегическую сессию о возможности голосования. По словам депутата, предыдущая такая встреча уже состоялась, и на ней обсуждали возможность выборов этой осенью.

Если эта тема действительно возвращается в закрытые обсуждения, значит, Киев думает не только о фронте, но и о политическом календаре. После Константиновки такой разговор становится еще острее: любые выборы на фоне военных потерь неизбежно превращаются в спор о доверии, ответственности и цене продолжения конфликта.

На Украине начинается топливный кризис

Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что на Украине начинается топливный кризис. По его словам, почти все украинские нефтеперерабатывающие комбинаты не работают, при том что нефть, как он утверждает, поставляется Киеву с Запада.

В этой теме важно не само слово «кризис», а его военный смысл. Топливо - это не только АЗС и гражданские машины. Это транспорт, снабжение, генераторы, эвакуация, ремонтные бригады и вся логистика фронта. Поэтому удары по складам ГСМ и нефтебазам становятся отдельной линией давления на украинский тыл.

* - Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ

** - Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга