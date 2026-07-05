Сила граната: раскрыт механизм, который помогает кишечнику восстанавливаться

В онкологическом центре Луисвиллского университета в США смогли расшифровать точный молекулярный механизм, с помощью которого одно из веществ в составе граната способно восстанавливать целостность стенки кишечника.
Как поясняют специалисты, стенка кишечника - барьер, который удерживает триллионы бактерий, и полезных, и вредных. Если он прорывается, микробы проникают в кровь, а иммунитет начинает атаковать организм. Так возникают опасные воспаления, включая язвенный колит и болезнь Крона.
В гранатах, а также в малине, клубнике, грецких орехах, есть особые растительные вещества - эллагитаннины. Полезные бактерии в кишечнике превращают их в уролитин А. Когда он доходит до клеток стенки кишечника, то запускает цепочку сигналов к восстановлению.
- Клетки начинают производить больше защитной слизи.
- Укрепляются «стыки» между клетками - барьер становится прочнее.
- Воспаление снижается, но иммунитет при этом не подавляется целиком (в отличие от многих сильных лекарств).
Исследование пока проводили на мышах и клетках людей в лаборатории. До крупных клинических испытаний на людях дело еще не дошло, а эффект может зависеть от микрофлоры каждого отдельного человека. Но потенциал для улучшения здоровья есть, отмечают эксперты.
Ученые надеются, что в будущем появятся препараты на основе уролитина А или похожих веществ, которые будут помогать кишечнику восстанавливаться без тяжелого подавления иммунитета.
А в повседневной жизни это уже сейчас может означать для нас вполне ощутимые плюсы:
*Меньше вздутия, газов и «сюрпризов» с пищеварением. Крепкая слизистая лучше контролирует, что пропускать в кровь, а что - нет.
*Стабильнее иммунитет, больше энергии и лучше настроение. Хроническое тихое воспаление в кишечнике часто отнимает силы и влияет на мозг через знаменитую ось «кишечник - мозг».
Гранат стабилизирует работу желудочно-кишечного тракта, бережет слизистые и помогает снижать общие показатели воспаления в организме.
Кроме того, благодаря высокому содержанию полифенолов и витаминов (в том числе, группы B) гранат работает как натуральный пребиотик. Он поддерживает баланс полезной микрофлоры - той самой, от которой во многом зависит наш иммунитет. Регулярное употребление помогает укрепить защитные силы организма изнутри.
1. Свежие зерна
Самый полезный вариант - есть гранат в натуральном виде. Добавляйте зерна в фруктовые и зеленые салаты, блюда с птицей, сыром или орехами. Это отличный способ разнообразить меню.
Лайфхак по очистке: отрежьте у плода верхушку, разделите гранат на несколько частей и опустите в миску с водой. Под водой аккуратно отделяйте зерна - кожура и белые пленки всплывут, а чистые зерна останутся на дне. Никаких брызг и испачканных рук.
2. Гранатовый сок
Сок обладает общеукрепляющим эффектом, но требует осторожности из-за высокой концентрации кислот:
- Обязательно разбавляйте водой - в чистом виде он может раздражать слизистую желудка.
- После стакана сока прополощите рот чистой водой, чтобы защитить зубную эмаль.
- Выбирайте качественный сок: прозрачный, красно-бордового цвета, в стеклянной бутылке. Если есть возможность – отжимайте сок граната сами.
Важно
Гранат имеет выраженное закрепляющее (вяжущее) действие. Людям, склонным к запорам, лучше есть его умеренно.
Противопоказания:
- язвенная болезнь желудка;
- гастрит с повышенной кислотностью (в период обострения);
- маленьким детям не рекомендуется.
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