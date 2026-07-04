«Мы могли уничтожить всех»: Трамп сделал резкое заявление на фоне похорон Хаменеи

По словам Дональда, США теоретически могли бы нанести удар по руководству Ирана, которое собралось на похоронах Хаменеи, но не стали этого делать. Фото: REUTERS.

Ситуация вокруг Ирана продолжает развиваться так стремительно, что новости оттуда больше напоминают сюжет политического триллера: страна прощается с человеком, который почти четыре десятилетия определял ее курс, а на фоне траурных церемоний уже идут разговоры о новых переговорах, возможных встречах лидеров и очередных громких заявлениях из Вашингтона.

В Иране продолжается прощание с бывшим верховным лидером страны Али Хаменеи, который правил государством 37 лет и был убит в самом начале войны с США и Израилем. Траурные мероприятия растянутся почти на неделю и охватят несколько городов страны.

В Иране продолжается прощание с бывшим верховным лидером страны Али Хаменеи, который правил государством 37 лет. Фото: REUTERS.

Сегодня десятки тысяч человек собрались в огромном религиозном комплексе в Тегеране, чтобы проводить бывшего лидера в последний путь. Люди пришли с государственными флагами, а также с портретами самого Али Хаменеи и его сына Моджтабы, который после гибели отца возглавил страну.

Россию представлял зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Фото: REUTERS.

Прощание стартовало еще 3 июля. В первый день с Хаменеи прощались представители руководства Ирана и иностранные делегации. Россию представлял зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. На следующий день на открытую площадку вынесли гроб с телом бывшего лидера, а также гробы нескольких членов его семьи, погибших вместе с ним в начале конфликта. Напомним, что во время израильского удара погибли дочь Хаменеи, его внучка, невестка и зять.

Иранцы шли с портретами Али Хаменеи. Фото: REUTERS.

Траурные мероприятия продолжатся в разных городах Ирана еще несколько дней, а похороны назначены на 9 июля в Мешхеде.

Однако даже во время траура большая политика не собирается делать паузу. Дональд Трамп сообщил изданию Axios, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху запросил встречу в Белом доме, которая может состояться уже на следующей неделе. По данным источников, речь идет о следующей неделе.

Глава Белого дома при этом отдельно подчеркнул: между ним и Нетаньяху сложились хорошие отношения, добавив, что израильский премьер знает, кто является главным. Судя по контексту заявления, американский президент имел в виду самого себя.

Одновременно Трамп заявил, что переговоры с Ираном фактически поставлены на паузу из-за похорон бывшего лидера страны. При этом последующие заявления американского президента вызвали вопросы.

По словам Дональда, США теоретически могли бы нанести удар по руководству Ирана, которое собралось на похоронах Хаменеи, но не стали этого делать, поскольку Вашингтон заинтересован в «сохранении переговорного процесса». Американский лидер также указал: одного удара хватило бы для уничтожения всех собравшихся, однако этого не произойдет, поскольку тогда не останется партнеров для переговоров.

Подобные заявления выглядят довольно необычно на фоне того, что еще 17 июня был подписан Исламабадский меморандум о взаимопонимании, который должен был положить конец войне. Документ подписал сам Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Еще более неожиданным оказалось заявление Дональда о реакции самих иранцев на смерть Хаменеи. Президент США признался, что удивился кадрам с похорон. Мол, он ожидал увидеть совсем другую картину, поскольку полагал, что бывший лидер не пользовался поддержкой населения. Американский президент, однако, оговорился: часть проявлений скорби могла быть неискренней.

При этом дипломатический процесс, несмотря на резкую риторику, полностью не останавливается. Телеканал Al Arabiya сообщил: новый раунд переговоров между США и Ираном может состояться уже 11 июля в Пакистане.

По данным телеканала, стороны намерены обсудить санкции, замороженные иранские активы, а также ядерную программу Тегерана. Состав иранской делегации будет определен уже после завершения траурных мероприятий.

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