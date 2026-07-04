Семью Олега Газманова поздравляют с пополнением: люлька младенца и белые кружева

Олег Газманов без ума от жены Марины Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Олег Газманов 1 июля выдал замуж единственную дочь Марианну. 22-летняя студентка МГИМО пошла под венец с сыном влиятельной московской семьи. Помимо поздравлений с этим событием поклонники радуются за певца еще по одному поводу. Люди полагают, что звездная наследница либо родила ребеночка, либо родит в самое ближайшее время. Это выдала одна деталь.

Марианна учится в МГИМО Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жена Олега Газманова рассказала о важном событии в семье. Марина Газманова показала, как ее единственная дочь от певца Марианна вышла замуж. По словам Марины, регистрация брака прошла в Грибоедовском ЗАГСе в кругу самых близких. "Все, наша красивая малышка - жена!" - порадовалась 57-летняя блогерша.

Дочь артиста могла уже родить либо беременна. Фото: кадр видео

Также супруга исполнителя показала нежное утро невесты в их загородном особняке. Новоиспеченного мужа Марианны зовут Максим. Он из обеспеченной семьи, ведет непубличный образ жизни. Говорят, ребята вместе учатся.

Марина заверила, что приняла активное участие в организации свадебного торжества. Она показала украшенный белыми кружевами особняк. "Дома должно быть уютно. Мама невесты должна постараться, должно быть вкусно... И все прошло наилучшим образом", - рассказала жена 74-летнего исполнителя.

Поклонники в восторге от молодых. Кроме поздравлений со счастливым замужеством люди оставляют теплые слова в адрес Марианны. Одни заподозрили ее в беременности. Другие уверены, что она успела родить. И все из-за одной детали, попавшей в кадр.

В кадр попала люлька для младенца. Фото: кадр видео

Внимательные фолловеры заметили белоснежную люльку, в которую обычно укладывают новорожденных малышей. "Неужели Марианна родила?", "Теперь понятно, почему так быстро сыграли свадьбу", "Кажется, Газманов стал дедушкой", "Поздравляем с пополнением! Детки - это счастье!" - пишут они.

У певца трое детей от двух жен. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Напомним, всего у Газманова трое детей. Старший сын Родион не женат и пока не обзавелся наследниками. Он строит певческую карьеру. Средний сын Филипп занимается бизнесом в Европе. Марианна учится в МГИМО на факультете международного бизнеса и работает в дизайнерской компании.