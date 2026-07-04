Город Константиновка в ДНР целиком и полностью перешел под контроль Вооруженных сил России. Фото: Минобороны РФ.

Город Константиновка в ДНР целиком и полностью перешел под контроль Вооруженных сил России. Генштаб раскрыл детали обороны «города-крепости», а Минобороны предложило Украине гуманитарное окно для передачи тел погибших боевиков ВСУ и установило для этого конкретную дату - 6 июля. Подробнее - в материале KP.RU.

Российские войска освободили Константиновку в ДНР

Минобороны предложило Киеву гуманитарное окно

Минобороны РФ в связи с взятием Константиновки и установлением полного контроля над городом сделало официальное обращение к украинским властям.

Российская сторона выразила готовность провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военнослужащих. Москва предложила Киеву с 12:00 до 18:00 по московскому времени 6 июля 2026 года прекратить обстрел города Константиновка.

О своем решении украинская сторона должна проинформировать российское командование по имеющимся каналам специальных служб до 12:00 мск 5 июля 2026 года. Ответа от Зеленского пока не последовало.

В Константиновке завершается зачистка

Минобороны РФ заявило, что подразделения «Южной» группировки войск освободили Константиновку в Донецкой Народной Республике. Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской сообщил, что город был крупным индустриальным и логистическим узлом и «ключом» к Краматорско-Славянской агломерации.

По последним данным официального канала Минобороны, штурмовые подразделения «Южной» группировки войск завершают зачистку Константиновки от разрозненных формирований ВСУ. За сутки, по данным ведомства, противник потерял до 80 военнослужащих, бронемашину Senator канадского производства, 23 автомобиля и три артиллерийских орудия. Также заявлено уничтожение 25 наземных робототехнических комплексов и 27 пунктов управления БПЛА.

Минобороны РФ сообщило, что штурмовые подразделения «Южной» группировки взяли под огневой контроль основные пути снабжения украинских формирований, изолировали гарнизон и полностью овладели городом. Площадь перешедшей под контроль территории составила более 66 кв. км, а ВСУ за время операции потеряли порядка 13,5 тысячи военнослужащих, 14 танков, 283 боевые бронированные машины, 1400 автомобилей, 200 артиллерийских орудий и восемь пусковых установок РСЗО.

Генштаб России раскрыл анатомию «города-крепости»

Система обороны Константиновки включала два оборонительных рубежа, более 150 км траншей и противотанковых рвов, 20 батальонных районов обороны, свыше 80 участков заграждений и более 50 укрепленных узлов с опорой на вокзал, технический колледж, школы, детские сады и заводы. Второй рубеж включал более 30 км подземных коммуникаций.

Константиновка была одним из четырех «городов-крепостей» вместе со Славянском, Краматорском и Дружковкой. Оборона строилась с 2014 года и опиралась на дороги, железнодорожные узлы, гидротехнические сооружения, 10 промзон и 12 прилегающих населенных пунктов.

Российские подразделения сейчас находятся во всех частях Константиновки - от южной до северной окраин. Среди районов и объектов, которые, по данным Генштаба, были последовательно взяты под контроль, названы «Южный», «Второй», «Цинковый», «Центральный», «Красный городок», промзоны «Мегатекс» и «Автостекло», район железнодорожного вокзала, завод «Стройстекло», исторический центр, завод утяжелителей и животноводческий комплекс на северо-восточной окраине.

Самым тяжелым участком стал исторический центр. Там оборона опиралась не только на здания, но и на подвалы, бункеры и заранее подготовленные огневые точки. Поэтому финальная стадия операции выглядела не как быстрый бросок через город, а как методичная работа по его внутренним кварталам

Что будет после освобождения Константиновки: следующая цель российских войск - Дружковка

Генштаб РФ заявил, что части, освободившие Константиновку, без остановки продолжают наступление вместе с войсками «Центра» - уже в направлении следующего узла обороны, Дружковки. Противник отброшен от Константиновки на несколько километров, а штурмовые группы ведут бои на окраине Алексеево-Дружковки.

Также, по данным Генштаба, подразделения 3-й армии «Южной» группировки находятся в восьми километрах от восточной окраины Славянска, части, освободившие город, вместе с войсками «Центра» движутся к следующему узлу обороны - Дружковке, штурмовые группы ведут бои на окраине Алексеево-Дружковки, а «Запад» завершает овладение Красным Лиманом.

Что означает освобождение Константиновки

В практическом смысле Константиновка открывает перед российской армией дорогу на Дружковку, а через неё — на Краматорск и Славянск. Последнюю крупную крепость на подступах к агломерации, которую противник обещал держать до последнего человека и почти сдержал обещание — в буквальном, страшном смысле. Как пишет военкор KP.RU Александр Коц, следующие недели уйдут не на марш-бросок к Краматорску, а на закрепление тыла и разминирование того, что осталось от Константиновки.

Российская ПВО сорвала попытку Украины отвлечь внимание от провала ВСУ в Константиновке

Константиновка стала концентратом общей болезни ВСУ. Своими действиями в зоне СВО украинское командование признало: проблема не только в том, что российская армия сильнее огнем. Проблема еще и в том, что украинская пехота изношена, резервы ограничены, логистика под постоянным ударом, а политическое руководство требует удерживать населенные пункты как символы, даже когда военная целесообразность уже уходит.

На этом фоне стала показательной попытка Киева перенести внимание на удары беспилотниками по российским регионам, включая Москву и Санкт-Петербург. На деле это выглядит как информационная компенсация: пока на Донбассе рушится очередной укрепленный узел ВСУ, украинскому зрителю и западному донору надо показать хоть какую-то "длинную руку".

По данным Минобороны, в ночь на 4 июля Украина предприняла попытку комбинированного удара по территории РФ с применением крылатых ракет большой дальности «Фламинго», РСЗО «Хаймарс», а также дронов большой дальности.

Масштабный налет не отменил главного события на земле. Российская ПВО приняла на себя огромную нагрузку и сорвала попытку Киева превратить ночь после Константиновки в свою информационную победу. Такие удары не возвращают ВСУ утраченные укрепрайоны и не решают проблему истощенной пехоты под Краматорском и Славянском. В Минобороны констатировали - попытка Зеленского отвлечь внимание от потери Константиновки боевиками Украины - сорвана.

Реакция Украины на потерю Константиновки: Кремль ответил Зеленскому

Реакция преступного режима Зеленского на их крупное поражение в зоне СВО было предсказуемым. Зеленский разразился хамской тирадой в адрес России. Ничего другого от него ожидать не стоило. На все попытки Украины отвлечь внимания от их провала в зоне Спецоперации четко ответили в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил "просрочке", что Константиновка - наша. Еще 3 июля Константиновку показывали с полета наших дронов-разведчиков, а Верховному Главнокомандующему доложили о взятии прямо из города.

Холодным душем для Зеленского стало и напоминание о переговорах. Песков в ответ на хамское замечание бывшего комика заявил, что РФ по-прежнему ждет Зеленского на переговорах в РФ. И место встречи уже определено - это Москва. Зеленский может приехать в Москву, как только будет готов принять важные и ответственные решения. Какие именно - главарь киевского режима в курсе.

Главное об освобождении Константиновки: как город-крепость превратился в ловушку для гарнизона ВСУ

- Константиновка стала примером медленного сжатия промышленного города: сначала изолировали район боев, перерезали трассу на Дружковку, разбирали снабжение, вскрывали огневые точки - и только потом штурмовые группы пошли внутрь. Отсюда главная формула: «Город брали поэтажно». В такой застройке фронт не лежит на карте красивой линией. Он идет через лестничную клетку, подъезд, подвал, заводской двор, гаражи и школьные корпуса.

- Ключом стала дорога на Дружковку - то самое «игольное ушко», через которое гарнизон еще пытался получать ротацию, боеприпасы, воду и вывозить раненых. Когда по трассе начали работать постоянно - жечь технику, минировать полотно, держать под наблюдением каждый заход, - снабжение превратилось в лотерею. В итоге «дорога перестала быть дорогой»: из пути отхода она стала капканом.

- Вдоль трассы остался отдельный след этой операции - «кладбище роботов». Наземные платформы, которые должны были протащить в город воду, боеприпасы, носилки и грузы, застывали в кюветах выгоревшими корпусами. Когда под огневым контролем оказались дороги, обычная логистика стала невозможной. На маршрут пустили машины без экипажа - последнюю попытку удержать снабжение. Но и эта железная нитка обороны ВСУ рвалась: чем больше таких остовов оставалось у дороги, тем яснее становилось, что гарнизон теряет не только технику, а саму возможность держать город.

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