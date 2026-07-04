Зеленский позвонил и провел разговор с Дональдом Трампом и поздравил его с 250-летием независимости Соединенных Штатов. Фото: REUTERS.

Пока в США продолжают отмечать 250-летие американской независимости, Владимир Зеленский решил использовать праздничную дату на полную мощность. Тем более что момент для киевского режима сейчас непростой: потеря Константиновки, одного из ключевых узлов обороны на Донбассе, стала крайне неприятным сюрпризом для Запада.

Израильский журналист Барак Равид сообщил: просроченный глава незалежной провел разговор с Дональдом Трампом и поздравил его с 250-летием независимости Соединенных Штатов. Причем одним телефонным звонком дело не ограничилось. Несколькими часами ранее Зеленский уже направлял американскому президенту поздравительное послание.

В своем обращении он назвал американскую мечту примером для других народов и попытался провести исторические параллели между борьбой США за независимость и нынешним конфликтом вокруг Украины. По его мнению, влияние Вашингтона в XXI веке не только не уменьшилось, но и продолжает играть важную роль для киевского режима.

Зеленский отдельно поблагодарил Пентагон за военную помощь. Он напомнил как о поставках комплексов Javelin, так и о системах Patriot, которые ВСУ считают ключевым элементом их противовоздушной обороны. Фактически вся риторика строилась вокруг одной идеи: американская поддержка остается для украинцев критически важной. И на Банковой явно не хотят терять внимание Белого дома.

На этом символические жесты не закончились. К празднику монумент «Родина-мать» в Киеве подсветили цветами американского флага. Так что поздравления в адрес Вашингтона получили не только официальный формат в виде телеграммы и телефонного разговора, но и вполне наглядное визуальное продолжение. Что не сделаешь, лишь бы сгладить просчет западных кураторов в Константиновке.

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