Собчак выставила Бузову не в лучшем виде: конфуз в самолете произошел на глазах пассажиров

Ольга Бузова и Ксения Собчак знакомы не один десяток лет Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Ксения Собчак и Ольга Бузова знают друг друга не один десяток лет. Блондинки познакомились на "Доме 2". Потом их пути пересеклись в общей шоу-бизнесовой тусовке. А на днях красавицы вместе вели вечеринку для богача в Омске. Говорят, каждой заплатили по пять миллионов рублей. При этом в Москву знаменитости возвращались вместе. Летели бизнес-классом. Там-то и случился конфуз.

Ксения Собчак выставила Ольгу Бузову не в лучшем виде. Она подставила свою ногу под нос другому пассажиру. Недавно поющая ведущая упала в душе и разбила коленку. Ей провели трехчасовую операцию и наложили более десяти швов. Какое-то время женщину возили в инвалидной коляске. Потом артистка встала на костыли со стразами.

На днях она костыли отбросила. Ходит сама. Но уверяет, что нога болит.

"Наконец я встретила человека, которому более все равно на всех, чем мне. Женщина впереди «имела приятный полет». Обожаю", - заявила Собчак.

Поющая ведущая закинул ногу на соседнее кресло. Фото: кадр видео

Она показала Бузову, чья нога была закинута на подлокотник стоящего впереди кресла. Конфуз тут же стали обсуждать поклонники: "Пахнуло искусством. Оля Бузова в самолете закинула несломленную ногу на сиденье соседки".

Оля поспешила оправдаться. "Впереди сидит моя танцовщица, часть моего коллектива Соня. Мы согласовали с ней, будет ли ей комфортно, если я закину ногу между сиденьями. Я не закидывала никому никуда ногу без спроса и разрешения", - пояснила певица.

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