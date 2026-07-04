Глава Росгвардии Виктор Золотов прочитал на 100-летие родного города стихотворение Михаила Лермонтова. Фото: предоставлено пресс-службой Росгвардии

XXIX Всероссийский фестиваль народного творчества, посвященный памяти композитора Александра Аверкина, состоялся в городе Сасово Рязанской области. Фестиваль ознаменован 100-летним юбилеем города.

Открыли торжественное мероприятие директор Росгвардии Виктор Золотов и губернатор Рязанской области Павел Малков.

Виктор Золотов обратился к землякам словами русского поэта

Генерал армии Золотов подчеркнул важность сохранения отечественной культуры и народной песни, и поздравил собравшихся с юбилеем города: «В этот период особенно значимо ваше творчество и искусство, которое сплачивает души и сердца людей, внушает им надежду, любовь, веру в свое Отечество». В знак уважения к русской культуре глава Росгвардии прочитал стихотворение Михаила Лермонтова «Родина», которое поэт написал в 1841 году.

Люблю отчизну я, но странною любовью!

Не победит ее рассудок мой.

Ни слава, купленная кровью,

Ни полный гордого доверия покой,

Ни темной старины заветные преданья

Не шевелят во мне отрадного мечтанья…

Виктор Золотов поздравил земляков с вековым юбилеем города и выразил признательность организаторам за приглашение на свою малую родину.

«Желаю нашему любимому городу процветания и мира, а его жителям – счастья, благополучия и ясного неба над головой», – заключил генерал армии.

Губернатор Малков отметил значимость фестиваля для региона и творчество Аверкина как духовное наследие Рязанской земли.

Тон фестивалю два дня задавал Академический ансамбль песни и пляски Росгвардии под руководством Виктора Елисеева. Ансамбль дал два концерта, представив произведения российских композиторов, народные песни и военно-патриотические композиции. Особо зрители отметили исполнение песни «Ты – Россия моя» и завершающую песню «Родина».

В гала-концерте также приняли участие лауреаты конкурса народной песни, Рязанский государственный академический русский народный хор имени Е.Г. Попова, государственный ансамбль песни и танца «Волга» и другие коллективы.

СПРАВКА «КП»

Фестиваль имени А. Аверкина проводится в Сасово с 1997 года. Александр Аверкин, уроженец Рязанской земли, автор более 800 песен.