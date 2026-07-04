Герой спецоперации «Z» Сергей Скворцов прикрыл расчет орудия

Рядовой Сергей Скворцов и младший сержант Андрей Ефремов Фото: Минобороны РФ.

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Идешь бить неприятеля – умножай войска, опорожняй посты, снимай коммуникации. Побив неприятеля, обновляй по обстоятельствам, но гони его до сокрушения», - учил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Недорубленный лес опять вырастает».

ОТБИЛ АТАКУ ДРОНОВ

Младший сержант Андрей Ефремов

«Младший сержант Андрей Ефремов в ходе специальной военной операции выполняет задачи по доставке боеприпасов на позиции подразделений российских войск.

В ходе выполнения задачи поставленной задачи, двигаясь по лесополосе, подвергся атаке ударных FPV-дронов противника. Благодаря дрон-детектору, Андрей определил, что украинские БПЛА находятся в непосредственно близости от вверенной ему техники. Спешившись и заняв огневую позицию, огнем из стрелкового оружия он уничтожил два ударных БПЛА. Уничтожив беспилотники противника, Андрей продолжил движение на позиции российских подразделений.

Благодаря решительным действиям младшего сержанта Андрея Ефремова успешно выполнил задачу по доставке боеприпасов на позиции подразделений российских войск».

ПРИКРЫЛ РАСЧЕТ ОРУДИЯ

Рядовой Сергей Скворцов

«Рядовой Сергей Скворцов принимает участие в специальной военной операции в должности номера расчета гаубицы Д-30.

Действуя в составе расчёта артиллерийской установки, Скворцов выполнял боевую задачу по поддержке штурмовых подразделений.

В ходе выполнения боевой задачи расчетом беспилотного летательного аппарата были вскрыты пункт воздушной разведки и автомобиль противника. Сергей получил приказ на их уничтожение. Несмотря на артиллерийские и минометные обстрелы со стороны украинских боевиков, Скворцов в составе расчета уничтожил вскрытые цели. Кроме того, находясь вблизи орудия, Сергей обнаружил приближающийся FPV-дрон противника. Быстро сориентировавшись в ситуации, он незамедлительно открыл огонь из стрелкового оружия и уничтожил дрон.

Благодаря мужеству и профессионализму рядового Сергея Скворцова удалось сохранить артиллерийскую установку, жизни личного состава расчёта и предотвратить срыв боевой задачи по огневому обеспечению штурмовых подразделений».