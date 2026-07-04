Путин и Трамп поговорили по телефону: о беседе просил президент США

Путин и Трамп поговорили по телефону

В ночь с субботы, 4 июля, на воскресенье, ровно в полночь помощник Президента России Юрий Ушаков провел оперативный брифинг для российских и иностранных журналистов.

Тема: Путин и Трамп провели телефонный разговор.

- Как известно, сегодня, 4 июля, в США отмечается национальный праздник - 250 лет независимости, - рассказал Ушаков. - Накануне президент России Владимир Владимирович Путин направил президенту США ДональдуТрампу поздравительную телеграмму по этому поводу… В которой выразил уверенность, что налаживание конструктивных, равноправных и взаимовыгодных связей отвечает интересам не только наших народов, но и всего мирового сообщества.

Напомню, сказал помощник президента, что ранее, по случаю Дня России 12 июня, президент США прислал на имя Владимира Путина теплое поздравительное послание. В нем Дональд Трамп воздал - я процитирую; «Дань уважения богатой истории и культуре России, а также стойкости российского народа».

Сегодняшний телефонный разговор двух глав государств начался с того, что президент Владимир Путин лично поздравил Дональда Трампа и весь американский народ со знаковым праздником.

Четвертый с начала года разговор двух лидеров продолжался 1 час и 25 минут. Ушаков охарактеризовал его как деловой и весьма конструктивный.

«Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп в телефонном разговоре подчеркнули значимость общего исторического наследия».

Об этом также сообщил помощник президента России Ушаков.

Президенты обсудили актуальные сюжеты международной повестки дня, в частности, затронули украинскую тематику… В том числе в контексте планов американского лидера принять участие в саммите НАТО в Турции.

Путин обрисовал Трампу реальную картину на поля боя, где российские бойцы наступают по всей линии боевого соприкосновения.

На этот раз, как заметил Ушаков, переговоры состоялись по инициативе американской стороны…

О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРИЛИ ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИИ И США

- Американский президент вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий, поиску мирных решений по преодолению кризиса, - рассказал также Ушаков. (Речь об Украине. - А.Г.) - Его спецпредставители Уиткофф и Кушнер продолжат посреднические усилия и будут готовы в удобное время приехать в Москву. С российской стороны была вновь акцентирована предпочтительность политико-дипломатического урегулирования конфликта при непременном учете известных принципиальных российских подходов.

- Касаясь ситуации вокруг Ирана, - заметил Ушаков,- Владимир Путин выразил надежду, что переговорный процесс на основе меморандума взаимопонимания между США и Ираном позволит найти взаимоприемлемые долгосрочные развязки по ключевым вопросам урегулирования.

- В этот день, по словам Ушакова, была отмечена, в частности, символичность того, что в ближайшие дни на космодроме Байконур состоится запуск совместного российско-американского экипажа на международную космическую станцию. Это - конкретный пример, подтверждающий, что две державы заинтересованы в том, чтобы совместно и плотно работать, причем в самых различных областях.

(Естественно, это относится к сфере культуры, которая объединяет наши симпатизирующие друг другу народы. Трамп, кстати, упомянул, что он лично впечатлен петербургским Эрмитажем.)

- Была затронута и футбольная тема, - поведал Ушаков. - Владимир Путин, с учетом российского опыта 2018 года, пожелал дальнейшего успешного проведения чемпионата мира.

* * *

Лидеры России и США условились оставаться на связи и снова созвониться уже в ближайшее время. Наш президент напомнил, что у Дональда Трампа имеется постоянно действующее приглашение посетить Россию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Телефонный разговор Путина и Трампа 4 июля: о чем говорили президенты