Как возвращаются и чем заняты пережившие отмену Паль, Козловский, Познер и Ургант. Полный разбор

Александр Паль в сериале «Второе дыхание»

Есть в сфере российского шоу-бизнеса серая зона — там находятся артисты, до сих пор не признанные иноагентами за то, за что другие давно уже отправились в бан. Осуждение политики государства, выступления против СВО и прочее. За все это одних простили, а других нет. Одних «отмолили», а другим не повезло. «Теневой бан» не дает запрет на профессию, но высоту полета, безусловно, снижает. В обзоре KP.RU — актеры и телеведущие, пережившие отмену, но продолжающие работать или в России, или за ее пределами. Чем они живут и зарабатывают? И как исправляют ситуацию?

Александр Паль

Кто бы мог подумать, что звезда комедийной дилогии «Горько!», сыгравший лысого татуированного гопника Александр Паль станет одиозной фигурой? Однако артист придерживается ярко выраженной антигосударственной позиции, еще с 2017 года участвует в протестных митингах (и бывал задержан) и не упускает возможности постебаться над властями. Однако несмотря на все это, уралец снимался в крупнейших российских фильмах, выходил на обложках журналов, получал премии и служил в московских театрах. Но после 2022 года, когда Паль выступил против СВО, все изменилось. Но не радикально: да, наиболее жирные предложения отпали, однако остались многочисленные интернет-проекты, реклама и работа в ГИТИС. У многих это вызовет недоумение, но факт остается фактом — исполнитель второстепенных ролей преподает на кафедре режиссуры драмы!

Фильм «Шик», Александр Паль

А еще Александр, переждав паузу, но не отказавшись от убеждений, начал постепенно возвращаться и в кино. В 2023 году вышел сериал «Цикады», где сыграл актер, потом он появился в фильме товарищей «Картины дружеских связей» в 2025 году, а в настоящий момент к выходу готовятся сразу два проекта с участием Паля: комедия «Шик» (ИВИ, Start) про ошибочный перевод крупной суммы денег и «Второе дыхание» (ОККО) — трагифарс про наркомана в рехабе. Черная и абсурдная комедия.

Говорят, что помог профессиональной реабилитации и возвращению имиджевый ход — актер весной 2025 года повстречался в детском лагере «Золотая рыбка» в Самарской области с детьми участников СВО, которую осуждал. Ну и на этом одолжении, как говорится, спасибо.

Владимир Познер

Владимир Познер

Начало июля текущего года в мертвый телесезон ознаменовалось информационной бомбой — Владимир Познер возвращается на Первый канал! Даже философ Александр Дугин прокомментировал эту новость. Хотя, казалось бы, кто смотрит сонное шоу интервьюера на ночь глядя?

Как и бывает в большинстве случаев, инфоповод оказался банальным вбросом. Точнее, отражением поговорки «слышу звон, но не знаю где он». Владимир Владимирович действительно мелькнул на Первом. Но в старом выпуске про великого грузинского драматурга, художника и режиссера Резо Габриадзе. Архивное интервью 2018 года выпустили поздно вечером — аккурат к 90-летию мастера — но в другом слоте: в 0.05. Сразу после этого телеграмм-инсайдеры поспешили сделать скоропалительные выводы. Дескать, готовится почва для камбэка Познера. В реальности все оказалось совсем иначе.

— Ждать моего возвращения на Первый канал, конечно, можно, но вряд ли дождетесь, — иронично ответил мэтр на слухи. — Пока я не собирался этого делать, не знаю, почему многие решили, что я возвращаюсь. Пока что никаких планов на сей счет у меня нет.

В ближайшее время «Познера» на первой кнопке не будет

Более того, Владимир Владимирович подтвердил, что в ближайшее время «Познера» на первой кнопке не будет. В отличие от тревел-блогов, записывать которые ведущий начал с Иваном Ургантом. Новый цикл телепутешествий ведущий посвятит арабскому миру. А вообще, Познер все же вернется к интервью — но в интернете.

— Возможно, осенью начну делать нерегулярные интервью у тех людей, которые мне интересны, и выпускать их на своем сайте, но это предварительные планы, — заинтриговал он.

Что это будет за формат и где можно будет смотреть выпуски, пока не сообщается. 1 апреля 2026 года Познеру исполнилось 92 года.

Иван Ургант

Ведущий, судьба которого до сих пор будоражит большое число россиян. Каждое упоминание Ивана в связи с «возвращением» на Первый вызывает бурю негодования и повсеместное повышение температуры диванов. Тем временем некогда самый популярный и востребованный ведущий страны зарабатывает, как может, — вдали от федерального эфира и родной страны.

Иван Ургант

В интернете шоумен запустил проект «Живой Ургант», где использует чуть измененную айдентику opus magnum — проекта «Вечерний Ургант», который и вывел Ивана, непризнанного кумира молодежи с MTV, на космическую орбиту. Предсказуемо, а что делать? Жить тоже как-то надо.

В «ЖУ» артист колесит по разным странам — в диапазоне от США до Европы — и ведет по сути тревел-блог: показывает, что ест, где живет, великодушно фотографируется на улице с русскими людьми, которых по-прежнему безмерно любит, и старается шутить с потухшими глазами.

Кроме того, не стесняется ведущий и экспериментальных форматов — так он приходил в абсурдистское шоу «Плюшки», чтобы дать странное постановочное интервью, а еще вел беседу с актером независимого (при поддержке банка) пост-мета-метамодернового театра «Озеро» Гошей Токаевым (играет Чичикова в «Мертвых душах», герцога Бэкингема в «Ричарде», Соленого в «Трех сестрах» и др.), плохо загримированным под Федора Достоевского и больше напоминающем Илью Соболева в образе дяди Вити.

Рубрика называлась «100 вопросов мертвому» и концептуально пост-пост-метамодерново отсылала к первой встрече Токаева и Урганта, что случилась в 2008 году в рамках передачи «100 вопросов ко взрослому», где юный Гоша — еще не выпускник ГИТИС и актерского колледжа Олега Табакова — спрашивал у Ивана, кем он станет, если потеряет работу и готов ли мести дворы. Как в воду глядел. Этой же встрече, кстати, была посвящена и другая рубрика «Живого Урганта» — «Своей рукой изломанные судьбы», очевидно намекающая на теневой бан Ивана. Впрочем, разговор с фейковым Достоевским особого восторга у аудитории не вызвал — 380 тысяч просмотров за неделю как щедрая награда от публики за шутки про ПМЭФ, автографы ФМ и мрачные памятники.

Данила Козловский

С артистом МДТ Козловским тоже все было непросто — в феврале 2022 года он яростно начал давать рекомендации российским властям, как проводить внешнюю политику и улетел в знак протеста в США, где жила его уже теперь бывшая жена, требующая с артиста алименты на ребенка.

Спектакль «Чуковский», Театр Ермоловой

Долго в Америке Данила не продержался. Оказался не востребован, жить было не на что и очень дорого, поэтому, наступив на горло «правдорубской» песне, начал потихоньку смазывать лыжи для возвращения на родину. Поскольку в театре МДТ в Петербурге из-за выступлений актера начались проблемы — многие спектакли, где помимо него участвовали десятки других артистов, оказались замороженными, но Козловский и не помыслил, что подставит половину труппы, у которой тоже могут быть разные мнения на счет геополитики, — о возвращении на театральные подмостки речи не шло.

Нужно было ситуацию исправлять. И недолго протестовавший Данила потер все сообщения, касающиеся СВО, — благо интернет позволяет это сделать. После нашел лазейку и договорился о разовой акции: возвращении на сцену Театра Эстрады спектакля Frank, где разыгрывает Синатру (музыкальный спектакль помогал выпускать Филипп Киркоров). Затем Козловский обкашлял вопросик с Олегом Меньшиковым — и вдруг вышел в Театре Ермоловой с суперпремьерой «Чуковский», где сыграл советского переводчика и писателя (билеты до 30 тысяч рублей — всегда аншлаги) в постановке Саввы Савельева. А еще с полки достали сериал «Бар «Последний звонок», где у артиста была главная роль бармена.

«Гамлет», Данила Козловский. Фото: МДТ

А после Козловский и в петербургский МДТ под шумок начал возвращаться. Под Новый год сыграл в одном из показов «Вишневого сада» вместе с коллегой по бунту Ксенией Раппопорт. А теперь под закрытие сезона, когда уже «отступать некуда» и все в отпусках, сыграет «Гамлета» во второй половине июля — все билеты уже распроданы. Ну не все же лавры Юре Борисову собирать.

Что тут можно добавить? Россия — щедрая душа! Всех простит, всех примет.

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