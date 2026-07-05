Как возвращаются и чем заняты пережившие отмену Паль, Козловский, Познер и Ургант. Полный разбор

Есть в сфере российского шоу-бизнеса серая зона — там находятся артисты, до сих пор не признанные иноагентами за то, за что другие давно уже отправились в бан. Осуждение политики государства, выступления против СВО и прочее. За все это одних простили, а других нет. Одних «отмолили», а другим не повезло. «Теневой бан» не дает запрет на профессию, но высоту полета, безусловно, снижает. В обзоре KP.RU — актеры и телеведущие, пережившие отмену, но продолжающие работать или в России, или за ее пределами. Чем они живут и зарабатывают? И как исправляют ситуацию?
Кто бы мог подумать, что звезда комедийной дилогии «Горько!», сыгравший лысого татуированного гопника Александр Паль станет одиозной фигурой? Однако артист придерживается ярко выраженной антигосударственной позиции, еще с 2017 года участвует в протестных митингах (и бывал задержан) и не упускает возможности постебаться над властями. Однако несмотря на все это, уралец снимался в крупнейших российских фильмах, выходил на обложках журналов, получал премии и служил в московских театрах. Но после 2022 года, когда Паль выступил против СВО, все изменилось. Но не радикально: да, наиболее жирные предложения отпали, однако остались многочисленные интернет-проекты, реклама и работа в ГИТИС. У многих это вызовет недоумение, но факт остается фактом — исполнитель второстепенных ролей преподает на кафедре режиссуры драмы!
А еще Александр, переждав паузу, но не отказавшись от убеждений, начал постепенно возвращаться и в кино. В 2023 году вышел сериал «Цикады», где сыграл актер, потом он появился в фильме товарищей «Картины дружеских связей» в 2025 году, а в настоящий момент к выходу готовятся сразу два проекта с участием Паля: комедия «Шик» (ИВИ, Start) про ошибочный перевод крупной суммы денег и «Второе дыхание» (ОККО) — трагифарс про наркомана в рехабе. Черная и абсурдная комедия.
Говорят, что помог профессиональной реабилитации и возвращению имиджевый ход — актер весной 2025 года повстречался в детском лагере «Золотая рыбка» в Самарской области с детьми участников СВО, которую осуждал. Ну и на этом одолжении, как говорится, спасибо.
Начало июля текущего года в мертвый телесезон ознаменовалось информационной бомбой — Владимир Познер возвращается на Первый канал! Даже философ Александр Дугин прокомментировал эту новость. Хотя, казалось бы, кто смотрит сонное шоу интервьюера на ночь глядя?
Как и бывает в большинстве случаев, инфоповод оказался банальным вбросом. Точнее, отражением поговорки «слышу звон, но не знаю где он». Владимир Владимирович действительно мелькнул на Первом. Но в старом выпуске про великого грузинского драматурга, художника и режиссера Резо Габриадзе. Архивное интервью 2018 года выпустили поздно вечером — аккурат к 90-летию мастера — но в другом слоте: в 0.05. Сразу после этого телеграмм-инсайдеры поспешили сделать скоропалительные выводы. Дескать, готовится почва для камбэка Познера. В реальности все оказалось совсем иначе.
— Ждать моего возвращения на Первый канал, конечно, можно, но вряд ли дождетесь, — иронично ответил мэтр на слухи. — Пока я не собирался этого делать, не знаю, почему многие решили, что я возвращаюсь. Пока что никаких планов на сей счет у меня нет.
Более того, Владимир Владимирович подтвердил, что в ближайшее время «Познера» на первой кнопке не будет. В отличие от тревел-блогов, записывать которые ведущий начал с Иваном Ургантом. Новый цикл телепутешествий ведущий посвятит арабскому миру. А вообще, Познер все же вернется к интервью — но в интернете.
— Возможно, осенью начну делать нерегулярные интервью у тех людей, которые мне интересны, и выпускать их на своем сайте, но это предварительные планы, — заинтриговал он.
Что это будет за формат и где можно будет смотреть выпуски, пока не сообщается. 1 апреля 2026 года Познеру исполнилось 92 года.
Ведущий, судьба которого до сих пор будоражит большое число россиян. Каждое упоминание Ивана в связи с «возвращением» на Первый вызывает бурю негодования и повсеместное повышение температуры диванов. Тем временем некогда самый популярный и востребованный ведущий страны зарабатывает, как может, — вдали от федерального эфира и родной страны.
В интернете шоумен запустил проект «Живой Ургант», где использует чуть измененную айдентику opus magnum — проекта «Вечерний Ургант», который и вывел Ивана, непризнанного кумира молодежи с MTV, на космическую орбиту. Предсказуемо, а что делать? Жить тоже как-то надо.
В «ЖУ» артист колесит по разным странам — в диапазоне от США до Европы — и ведет по сути тревел-блог: показывает, что ест, где живет, великодушно фотографируется на улице с русскими людьми, которых по-прежнему безмерно любит, и старается шутить с потухшими глазами.
Кроме того, не стесняется ведущий и экспериментальных форматов — так он приходил в абсурдистское шоу «Плюшки», чтобы дать странное постановочное интервью, а еще вел беседу с актером независимого (при поддержке банка) пост-мета-метамодернового театра «Озеро» Гошей Токаевым (играет Чичикова в «Мертвых душах», герцога Бэкингема в «Ричарде», Соленого в «Трех сестрах» и др.), плохо загримированным под Федора Достоевского и больше напоминающем Илью Соболева в образе дяди Вити.
Рубрика называлась «100 вопросов мертвому» и концептуально пост-пост-метамодерново отсылала к первой встрече Токаева и Урганта, что случилась в 2008 году в рамках передачи «100 вопросов ко взрослому», где юный Гоша — еще не выпускник ГИТИС и актерского колледжа Олега Табакова — спрашивал у Ивана, кем он станет, если потеряет работу и готов ли мести дворы. Как в воду глядел. Этой же встрече, кстати, была посвящена и другая рубрика «Живого Урганта» — «Своей рукой изломанные судьбы», очевидно намекающая на теневой бан Ивана. Впрочем, разговор с фейковым Достоевским особого восторга у аудитории не вызвал — 380 тысяч просмотров за неделю как щедрая награда от публики за шутки про ПМЭФ, автографы ФМ и мрачные памятники.
С артистом МДТ Козловским тоже все было непросто — в феврале 2022 года он яростно начал давать рекомендации российским властям, как проводить внешнюю политику и улетел в знак протеста в США, где жила его уже теперь бывшая жена, требующая с артиста алименты на ребенка.
Долго в Америке Данила не продержался. Оказался не востребован, жить было не на что и очень дорого, поэтому, наступив на горло «правдорубской» песне, начал потихоньку смазывать лыжи для возвращения на родину. Поскольку в театре МДТ в Петербурге из-за выступлений актера начались проблемы — многие спектакли, где помимо него участвовали десятки других артистов, оказались замороженными, но Козловский и не помыслил, что подставит половину труппы, у которой тоже могут быть разные мнения на счет геополитики, — о возвращении на театральные подмостки речи не шло.
Нужно было ситуацию исправлять. И недолго протестовавший Данила потер все сообщения, касающиеся СВО, — благо интернет позволяет это сделать. После нашел лазейку и договорился о разовой акции: возвращении на сцену Театра Эстрады спектакля Frank, где разыгрывает Синатру (музыкальный спектакль помогал выпускать Филипп Киркоров). Затем Козловский обкашлял вопросик с Олегом Меньшиковым — и вдруг вышел в Театре Ермоловой с суперпремьерой «Чуковский», где сыграл советского переводчика и писателя (билеты до 30 тысяч рублей — всегда аншлаги) в постановке Саввы Савельева. А еще с полки достали сериал «Бар «Последний звонок», где у артиста была главная роль бармена.
А после Козловский и в петербургский МДТ под шумок начал возвращаться. Под Новый год сыграл в одном из показов «Вишневого сада» вместе с коллегой по бунту Ксенией Раппопорт. А теперь под закрытие сезона, когда уже «отступать некуда» и все в отпусках, сыграет «Гамлета» во второй половине июля — все билеты уже распроданы. Ну не все же лавры Юре Борисову собирать.
Что тут можно добавить? Россия — щедрая душа! Всех простит, всех примет.
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