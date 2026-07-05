Мобильный зенитный расчет ПВО РФ тратит пять минут на перехват вражеского дрона

Минобороны России демонстрирует кадры боевой работы мобильной зенитной группы Костромского гвардейского парашютно-десантного полка группировки войск «Днепр», который успешно ликвидирует дроны ВСУ самолетного типа в Херсонской области.

«Дрон ВСУ «Лелека» направлялся вглубь территории страны. Точный запуск ручного перехватчика «Ёлка», позволил его сбить», - комментирует кадры заместитель командира зенитно-ракетного взвода с позывным «Фин».

Мобильный зенитный расчет ПВО РФ тратит пять минут на перехват вражеского дрона

Вблизи реки Днепр, десантники Костромского полка несут круглосуточное дежурство. Их задача – обеспечение противовоздушной обороны от действий вражеской авиации.

Мобильные зенитные огневые группы, оснащенные дронами-перехватчиками «Ёлка», находятся в постоянной боевой готовности. Посты воздушного наблюдения отслеживают передвижение вражеских беспилотников, после чего мобильные расчеты в течении пяти минут организуют засады.

Беспилотник «Ёлка» отличается высокой экономичностью и скоростью. Он уничтожает противника кинетическим методом – врезаясь в цель на большой скорости, что обеспечивает быстрое устранение угрозы. А еще безопасностью применения в населенных пунктах - он не имеет заряда взрывчатки.

«Перед подразделениями ПВО Воздушно-десантных войск стоит критически важная задача – предотвращение прорыва вражеских беспилотников. Поддержание максимального уровня боеготовности остается приоритетом, так как от украинских дронов все чаще страдают мирные жители», - подчеркнул «Фин».