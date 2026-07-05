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Политика5 июля 2026 2:00

Десантник «Фин» показал поражение «Елкой» украинской «Лелеки»видео

Мобильный зенитный расчет ПВО РФ тратит пять минут на перехват вражеского дрона
Александр БОЙКО
Мобильный зенитный расчет ПВО РФ тратит пять минут на перехват вражеского дрона

Мобильный зенитный расчет ПВО РФ тратит пять минут на перехват вражеского дрона

Минобороны России демонстрирует кадры боевой работы мобильной зенитной группы Костромского гвардейского парашютно-десантного полка группировки войск «Днепр», который успешно ликвидирует дроны ВСУ самолетного типа в Херсонской области.

«Дрон ВСУ «Лелека» направлялся вглубь территории страны. Точный запуск ручного перехватчика «Ёлка», позволил его сбить», - комментирует кадры заместитель командира зенитно-ракетного взвода с позывным «Фин».

Мобильный зенитный расчет ПВО РФ тратит пять минут на перехват вражеского дрона

Вблизи реки Днепр, десантники Костромского полка несут круглосуточное дежурство. Их задача – обеспечение противовоздушной обороны от действий вражеской авиации.

Мобильные зенитные огневые группы, оснащенные дронами-перехватчиками «Ёлка», находятся в постоянной боевой готовности. Посты воздушного наблюдения отслеживают передвижение вражеских беспилотников, после чего мобильные расчеты в течении пяти минут организуют засады.

Беспилотник «Ёлка» отличается высокой экономичностью и скоростью. Он уничтожает противника кинетическим методом – врезаясь в цель на большой скорости, что обеспечивает быстрое устранение угрозы. А еще безопасностью применения в населенных пунктах - он не имеет заряда взрывчатки.

«Перед подразделениями ПВО Воздушно-десантных войск стоит критически важная задача – предотвращение прорыва вражеских беспилотников. Поддержание максимального уровня боеготовности остается приоритетом, так как от украинских дронов все чаще страдают мирные жители», - подчеркнул «Фин».