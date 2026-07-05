Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика5 июля 2026 2:00

Воздушные шарики служат российской армии мишенямивидео

Бойцы ВС РФ используют для тренировок на полигонах воздушные шары
Александр БОЙКО
Бойцы ВС РФ используют для тренировок на полигонах воздушные шары

Бойцы ВС РФ используют для тренировок на полигонах воздушные шары

Штурмовые подразделения 18-й общевойсковой армии из группировки войск «Днепр» проходят интенсивную боевую подготовку на полигоне в тыловых районах Херсонской области. Ежедневно военнослужащие совершенствуют огонь из АК-12 и АК-74М, ручного пулемета Калашникова (РПК), а также метают на точность наступательные гранаты РГД-5.

Командир роты с позывным «Август» отметил, что учения предусматривают подавление имитационных целей с использованием как стрелкового оружия, так и гранатометов. В роли мишеней выступают обычные надувные шарики.

Бойцы ВС РФ используют для тренировок на полигонах воздушные шары

Надувные шары отлетают от огневых позиций на 100-150 метров и постоянно находятся в движении. Такую мишень не так просто сбить.

В Запорожской области, десантники Ульяновского соединения ВДВ готовят штурмовые подразделения к действиям на мотоциклах.

«Подготовка на полигоне направлена на отработку тактики действий быстрых мобильных групп, способных маневрировать на пересеченной местности и скрытно занимать позиции. В ходе занятий отрабатывается управление мотоциклами в условиях бездорожья, преодоление препятствий и слаженность экипажей», - отмечает инструктор с позывным «Игорь».

Десантники действую «двойками»: водитель за рулем, а «пассажир» учится прикрывать спину водителя от ударных беспилотников. Воины учатся быстро спешиваться, занимать огневые рубежи и поражать цели.

В Минобороны России комментируя действия военнослужащих на полигонах подчеркивают, что тренировки максимально приближены к реальным условиям боя, с акцентом на взаимодействие в малых группах и принятие решений в условиях огневого воздействия.