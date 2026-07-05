Бойцы ВС РФ используют для тренировок на полигонах воздушные шары

Штурмовые подразделения 18-й общевойсковой армии из группировки войск «Днепр» проходят интенсивную боевую подготовку на полигоне в тыловых районах Херсонской области. Ежедневно военнослужащие совершенствуют огонь из АК-12 и АК-74М, ручного пулемета Калашникова (РПК), а также метают на точность наступательные гранаты РГД-5.

Командир роты с позывным «Август» отметил, что учения предусматривают подавление имитационных целей с использованием как стрелкового оружия, так и гранатометов. В роли мишеней выступают обычные надувные шарики.

Бойцы ВС РФ используют для тренировок на полигонах воздушные шары

Надувные шары отлетают от огневых позиций на 100-150 метров и постоянно находятся в движении. Такую мишень не так просто сбить.

В Запорожской области, десантники Ульяновского соединения ВДВ готовят штурмовые подразделения к действиям на мотоциклах.

«Подготовка на полигоне направлена на отработку тактики действий быстрых мобильных групп, способных маневрировать на пересеченной местности и скрытно занимать позиции. В ходе занятий отрабатывается управление мотоциклами в условиях бездорожья, преодоление препятствий и слаженность экипажей», - отмечает инструктор с позывным «Игорь».

Десантники действую «двойками»: водитель за рулем, а «пассажир» учится прикрывать спину водителя от ударных беспилотников. Воины учатся быстро спешиваться, занимать огневые рубежи и поражать цели.

В Минобороны России комментируя действия военнослужащих на полигонах подчеркивают, что тренировки максимально приближены к реальным условиям боя, с акцентом на взаимодействие в малых группах и принятие решений в условиях огневого воздействия.