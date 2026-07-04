Телефонный разговор Путина и Трампа имеет огромное значение

США стукнуло 250 лет. Главный национальный праздник пересекся с юбилеем - страна празднует как никогда. Именно 4 июня, в День Независимости, Вашингтон запросил телефонный разговор с Кремлем. Дональд Трамп захотел поговорить с Владимиром Путиным.

Дело, конечно же, не в протоколе и не в этикете. Если уж обращаться к такту, обычно, разговоры запрашивает поздравляющая сторона. Но для беседы Путина и Трампа назрело немало весомых политических причин. С одной стороны – важнейшая победа на фронте, прорыв главного укрепрайона ВСУ и взятие Константиновки. С другой – саммит НАТО, который пройдет 7-8 в Анкаре.

О чем говорили Владимир Путин и Дональд Трамп по телефону? Приблизит ли эта беседа мир? И что значит эта инициатива из Вашингтона?

Разберемся по порядку.

Телефонный разговор Путина и Трампа: разбор по темам

Все самое важное о беседе двух президентов рассказал помощник Президента России по международным делам Юрий Ушаков:

Основное:

- Разговор длился 1 час и 25 минут. Главы государств связались четвертый раз в 2026 году.

- Беседа началась с сердечных поздравлений Владимира Путина с 250-летием независимости Соединенных штатов Америки.

- Ушаков заметил, что и Трамп, месяц назад, 12 июня, в День России, поздравлял Путина. В телеграмме он был предельно комплементарен, воздав «дань уважения богатой истории и культуре нашей страны, и стойкости российского народа».

- В беседе Путин напомнил про вклад России в становление американской государственности.

- Оба президента подчеркнули важность исторических связей между США и Россией и вспомнили союзничество во времена Второй мировой.

- Обменявшись любезностями, главы государств обсудили мировую политику.

Украина:

- Трамп заявил о готовности сделать все возможное для достижения мира.

- Уиткофф и Кушнер готовы прилететь в Москву «в удобное время».

- Путин подчеркнул, что Россия предпочла бы достичь мира за столом переговоров. Но только с учетом наших ключевых требований.

- Добавил, что Киев и Европа не только мешают миру, но провоцируют эскалацию конфликта.

- Для этого они лгут о том, что инициатива перешла к Украине и предпочитают не замечать реалий на передовой.

- После этого Президент России рассказал Трампу о взятии Константиновки и продвижениях наших войск.

- Лидеры обсуждали украинскую тематику «с учётом предстоящего участия Дональда Трампа в саммите НАТО в Турции».

Сотрудничество:

- Трамп поблагодарил за взвешенную позицию и предложения России по урегулированию кризиса вокруг Ирана.

- Обсудили «колоссальные перспективы» возможного сотрудничества РФ и США.

- Заметили, что с Байконура в ближайшие дни стартует российско-американский экипаж – на смену в МКС.

- Поговорили о культуре, Трамп признался, что восхищается Эрмитажем.

- Договорились продолжать контакты – и снова созвониться «в ближайшее время».

- Путин подчеркнул, что Трамп приглашен посетить Россию.

Что разговор значит для России, и как он повлияет на мир и окончание СВО?

Это уже 14 разговор Путина и Трампа. Можно было устать – но надо понимать, что беседы последних месяцев категорически важны, и, возможно, даже важнее, чем те разговоры, которые велись прошлым летом.

Особенно важно происходящее на фоне усиления дроновых ударов вглубь России. Европа, очевидно, медленно ведет к эскалации конфликта – о чем Путин прямо заявил Трампу. И здесь Старый Свет максимально зависит от позиции США: ведь и НАТО руководят в основном американские генералы, и ядерный зонтик над ЕС раскинулся в именно американский. Поэтому играть на повышение ставок без кивка из Вашингтона просто опасно.

Нужно помнить - именно Трамп был тем человеком, который прямо выступал против ухудшения отношений между Россией и США и, приходя на президентский пост, говорил, что Байден вел мир к грани мировой войны. После его прихода к власти штаты заняли не совсем нейтральную, но куда более приемлемую для Москвы позицию и сохранение этого баланса – и есть главная политическая задача, стоящая сегодня.

Европейцы уже открыто заявляют – их главная цель втянуть США обратно в украинский конфликт. Они ставили эту цель перед саммитом G7 в Эвиане – но перед встречей Путин позвонил Трампу…и цели достичь не удалось, что бы там не пытался изобразить Макрон.

Сегодня уже США сами запросили разговор с Москвой. Почему – можно только гадать, а гадать для политики непристойно. Но это уже знак, и знак хороший. Тем более в этот раз у нас прибавилось аргументов: Контантиновка взята, первая крепость последнего укрепрайона Украины на Донбассе пала. Киев проигрывает, ВСУ продолжает трещать по швам. Трамп, после беседы с Путиным, может запросить отчет разведки – и узнать неприятную правду.

Когда в Анкаре, на саммите НАТО, европейцы будут пытаться представить президенту США план, как еще навредить Москве под украинским флагом, у Трампа должен на подкорке звучать вопрос: а не стоит ли остановиться, чтобы Россия не выиграла на Украине слишком много? И не доведут ли действия Европы до резкой эскалации? Или до того, что требования Москвы резко вырастут?

На то, что позиция России может измениться, кстати, очень тонко намекнул и Владимир Путин во время доклада о взятии Константиновки. И там же сделал очень серьезное предупреждение о возможной эскалации…

Не потому ли США срочно запросили разговор?

Почему США так важна Россия: экономическая игра

Есть и другой уровень - Россия играла серьезную роль в экономическом плане Трампа. Чтобы вернуть США доминацию, администрация США хотела взять под контроль энергетические поставки и торговые пути. В эту логику ложится все: переворот в Венесуэле, попытка атаковать Иран, сменить там власть и взять под контроль Ормузский пролив. А в случае налаживания отношений с Москвой, можно выкупить «Северные потоки» - о том, что их приобретением уже интересовалась влиятельная американская компания без стеснения писали все европейские СМИ.

В экономической гонке для США гораздо важнее не проиграть Китаю, чем продолжать руками украинцев делать мелкие гадости Москве. И этот аспект играет немаловажную роль в идущей дипломатической игре - именно поэтому Вашингтону так важно стать миротворцем и посредником в конфликте между Россией и Украиной.

Поэтому даже сейчас, когда кажется, что Трамп и Путин "в который раз» поговорили", эти звонки имеют огромное значение для всего мира. И для наших бойцов на передовой.

Ну а результат этой работы мы увидим уже 7-8 июля. И не нужно обманываться: США, конечно, не будут возражать против того, что Европа вложит еще 70 миллиардов в Украину (если деньги пойдут на закупку американского оружия, конечно). Но что-то подсказывает, что «перетянуть» Вашингтон на сторону Киева снова не удастся.

И это самое главное.

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