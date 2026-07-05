Многие помнят Екатерину Жемчужную по роли цыганки Кармы из фильма «Карнавал» (1981) Фото: кадр из фильма.

В Москве на 83-м году жизни умерла народная артистка РФ Екатерина Жемчужная. Многие помнят ее в роли цыганки Кармы в фильме «Карнавал» или как Розу из сериала «Кармелита», или цыганку Зорицу из «Вечного зова». Кажется, что еще «вчера» Жемчужная пела романсы в студии программы Андрея Малахова и выходила на сцену родного для нее цыганского театра «Ромэн», в труппу которого Екатерину Андреевну приняли в 1964 году. 7 июля 2026 года в театре «Ромэн» пройдет прощание с Екатериной Жемчужной. В этом театре трудятся самые близкие ей люди.

Екатерина Жемчужная в роли цыганки Зорицы из «Вечного зова» (1976) Фото: кадр из фильма.

Как нам стало известно, последний раз Екатерина Жемчужная выходила на сцену театра в конце мая. В июне случился очередной «скачок» давления. Жемчужную госпитализировали с гипертоническим кризом, она была в реанимации, затем состоянии стабилизировалось…

Актриса Екатерина Жемчужная на юбилейном вечере, посвященном ее 75-летию. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

НАСЛЕДНИКИ И НАСЛЕДСТВО ЖЕМЧУЖНОЙ

Единственная дочь Екатерины Жемчужной — заслуженная артистка РФ Ольга (Ляля) Жемчужная назвала причину смерти мамы — «тромбоэмболия, оторвался тромб». Актриса умерла в больнице. Многие знакомые семьи и коллеги отмечали, что Екатерина Андреевна «сдала» после смерти мужа режиссера театра «Ромэн» Георгия Жемчужного, с которым прожила более 50 лет. Супруг звезды скончался летом пять лет назад, Георгий Николаевич умер от осложнений онкологического заболеваний, к которым в конце жизни добавились сердечно-сосудистые проблемы. После этого Екатерина Андреевна сдала, она переживала личную трагедию тяжело: «Я не думала, что все будет так быстро, мне казалось, я помогу ему, мы выкарабкаемся…. Теперь буду ждать встречи с моим Гогулей, так хочется его обнять и поцеловать…» После этого у Жемчужной начались проблемы с сердцем — стресс и переживания не прошли даром. Всегда энергичная, жизнерадостная артистка «угасала» от горя.

Екатерина Жемчужная (в центре), Ляля Жемчужная и режиссер театра «Ромэн» Георгий Жемчужный Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Семья Жемчужных всегда была дружной и интеллигентной. Жемчужная объясняла: «У цыган много разных ветвей. Моя семья Булдыженко, как и семья моего мужа Жемчужных, принадлежит к сэрвам. Это образованные люди, издавна выбирали в основном музыкальные и актерские профессии. Никогда не попрошайничали, тем более не воровали, не жульничали. Вели оседлый образ жизни». Родители Екатерины Андреевны умерли давно — она была поздним ребенком: мама родила ее после сорока лет. Старший брат тоже умер.

Спектакль «Безумие» по пьесе Михаила Варфоломеева на сцене театра «Ромэн» (режиссер Георгий Жемчужный). Екатерина Жемчужная в роли Алонсы. Фото: ITAR-TASS

Сегодня семья самой известной цыганки нашего кино — тоже творческая. Это — единственная дочь заслуженная артистка Ляля Жемчужная, ее муж народный артист Роман Грохольский, внук Андрей Жемчужный, внучка Анастасия Грохольская, правнук Филипп. Все, за исключением Филиппа — артисты театра «Ромэн». Все в семье получили профильное высшее образование, единственная дочь Жемчужных училась в ГИТИСе в мастерской Галины Волчек, а ее дочь Анастасия помимо актерского образование закончила факультет иностранных языков МГУ.

Екатерина Жемчужная Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сама Екатерина Жемчужная после смерти мужа стала реже выходить на сцену, приходила в театр по личному желанию, чтобы участвовать в массовых сценах спектакля «Мы — цыгане!». На большее уже не хватало сил.

Екатерину Андреевну всегда радовала семья — внуки, правнук, самый близкий человек — дочь Ляля. Отношения с зятем были как с родным сыном. После смерти мужа, Жемчужная не оставалась одна — близкие были рядом. Естественно, что в этой семье не будет споров о наследстве — все имущество родителей переходит к единственной дочери.

В этой семье не будет споров о наследстве — все имущество родителей переходит к единственной дочери Фото: Людмила СТРИЖЕВА.

Сначала Екатерина Жемчужная жила в маленькой комнатке от общежития театра. Когда вышла замуж, то жили с мужем в деревянном домике в поселке Ново-Кузьминский, на Нововыхинской улице. Муж Жемчужной вырос в Новых Кузьминках. Из деревянного домика в середине 60-х супруги переехали с дочкой в первую свою квартиру с отоплением и горячей водой — тоже в Кузьминках, особенно радовал артистку тот факт, что школа была во дворе дома. Супруги Жемчужные много работали — Георгий Николаевич как режиссер, Екатерина Андреевна снялась в десятках фильмах, играла в театре. На пике популярности перебрались в центр Москвы — в просторную квартиру неподалеку от метро Маяковская. Также у супругов была дача.

На пике популярности Жемчужные перебрались в центр Москвы — в просторную квартиру неподалеку от метро Маяковская Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Екатерина Жемчужная часто повторяла, что у них с Георгием Николаевичем есть правнук Филипп Жемчужный, а по цыганским поверьям это значит, что место в раю они себе уже заслужили…

Жемчужная говорила, что в ее жизни все, что она задумывала сбылось. После смерти мужа Екатерина Андреевна уже знала, что в жизни как в кино — нельзя по своему желанию выбрать счастливый финал. Она ни раз вспоминала каким мог быть финал фильма «Карнавал».

Актрисы Ирина Муравьёва и Екатерина Жемчужная в фильме «Карнавал» (1981) Фото: кадр из фильма.

Режиссер Татьяна Лиознова сначала сняла такой финал с участием героинь Ирины Муравьевой (Нины Соломатиной) и Екатерины Жемчужной (цыганки Кармы). На Курском вокзале, уезжая домой Нина вновь встречает Карму — цыганка ходит по вокзалу с маленьким ребенком (уже от другого мужа) на руках, предлагает пассажирам погадать, у нее подбит глаз. Муравьева спрашивает — «Ой, Кармочка, а что с глазом?» — «Упала, скользко…» — «Я же тебе деньги должна!» — «Ничего, пришлешь как-нибудь», — «А где тот мальчик, что приносил мне деньги?» — «Тот мальчик умер…» После такого ответа Кармы у героини Муравьевой наворачиваются слезы, она садится в вагон. Этот финал «Карнавала» сняли в первый съемочный день. Затем Лиознова ожидаемо сняла другой финал, для зрителя — оптимистичный. Первый вариант выходил очень трагическим, серьезным и жизненным…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мария Миронова подала на алименты: Молодой экс-муж звезды три года не обеспечивает сына

У единственного сына Жанны Фриске отнимают квартиру мамы: Дедушка переписывает её на внучку