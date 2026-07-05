Конец «украинского» Донбасса: как российская армия будет развивать успех после провала ВСУ в Константиновке

Прошедшая неделя войдет в историю СВО как одна из самых знаковых. Фото: Александр Река/ТАСС

Каковы дальнейшие перспективы продвижения российских подразделений на фронте после освобождения Константиновки, о котором накануне начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину?

На Радио «Комсомольская правда» говорили об этом с заместителем главного редактора интернет-проекта «Милитарист», автором тг-канала «Военный оптимист» Алексеем Раммом.

— Как скоро сможем подойти к Славянску и Краматорску?

— Мы сейчас атакуем Славянско-Краматорскую агломерацию со всех направлений. В районе Рай-Александровки российские войска вышли на дорогу, которая соединяет Краматорск с Часов Яром. Там до Славянска менее 10 километров. Поскольку сейчас атакуем со всех сторон, то уже в ближайшее время увидим бои за Славянск и Краматорск.

— И какие перспективы?

— Ушедшая неделя — она войдет в историю СВО как одна из самых знаковых. Может, даже переломных. Почти каждый день приходили данные об успехах ВС РФ. В Сумской области прошли линию Писаревка- Хотень. А это ворота к Сумам. А это агломерация — и наши войска фактически на пороге этой агломерации.

Продвижение 83-й бригады ВДВ в Сумской области Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

— Что в Харьковской области?

— Наши войска срезают северо-восточный выступ. Восточный берег Северского Донца и Печенежского водохранилища. Прекращает существование многострадальная Заоскольская группировка ВСУ. Разрублен Купянск-узловой. Зашли в поселок Силикатчиков. Там осталась узкая полоска длиной до 10 км и шириной в километр. Загнали в карман группировку ВСУ, которая стоит на восточном берегу Оскольского водохранилища — пониже Купянска.

— А в Запорожской и Днепропетровской областях?

— Там наступление идет хорошими темпами. Покровское уже охвачено с двух сторон. Говорил с товарищем — он говорит, что зашли уже в само Покровское. Там река Волчья — и северную часть Покровского по реке Волчья от ВСУ очистили уже.

— Таких темпов давно не было?

— Может, в начале СВО. И причина — Константиновская катастрофа ВСУ. Она дала толчок тому, что происходит сегодня.

— Что с киллзонами?

— Когда в 2023-м начали массово применять FPV-дроны — как это выглядело? Два человека подошли, закинули антенну на дерево — и начали дроны поднимать. Дешево и сердито.

В 2023-м начали массово применять FPV-дроны Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

— Сейчас так не работает?

— Нужна сложная инфраструктура. Отдельно передатчики, пусковики — отдельно, сами расчеты операторов — отдельно. Каналы сложно выстраиваются. Идет отдельная борьба с этой отдельной беспилотной инфраструктурой. По ретрансляторам работают, по пунктам управления, по точкам, откуда пусковики могут дроны запускать, — тоже работа артиллерии идет. Если и не поражают их, то не дают им выскочить, и эти дроны поставить.

— Мы так научились работать?

— И мы, и та сторона. А в киллзонах, все научились выживать.

— Но работа двойками-тройками продолжается?

— Да, но когда идет такое масштабное наступление — там идет и большое огневое поражение пунктов БПЛА, и техника на поле боя возвращается постепенно. И пехоту уже потихоньку опять БТР и БМП подвозят.

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

— Константиновку зачищают?

— А там уже все. Минобороны показало и общую картину с беспилотников, и выложило кадры с нашими флагами со всех ключевых точек города. Он под нашим контролем.

— Это была сложная операция?

— Сложная оперативно-стратегическая операция. ВСУ хотели втянуть нас в затяжные бои тут — и не получилось. Насколько это было сложно, даже по докладам командиров чувствовалось — и по комдиву 6-й мотострелковой дивизии, и по командиру 4-й мотострелковой бригады. В этой сложной операции одновременно резервы противника блокировались в Запорожской области, в Днепропетровской области. Мы сделали нужные выводы — и как только начала падать Константиновка — у них посыпалась и остальная линия фронта.

— Что потом, когда пройдем и через Славянск- Краматорск?

— Начальник Генштаба доложил — уже ведь ведутся бои в Доброполье — а это следующая агломерация. Когда произойдет падение Славянска и Краматорска — это конец всего «украинского Донбасса».

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