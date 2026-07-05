Жить нужно в кайф: молодая супруга Петросяна показала цветущего Евгения Вагановича

Молодая супруга Петросяна показала цветущего Евгения Вагановича Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Известно, что 37-летняя жена 80-летнего юмориста Татьяна Брухунова активно ведет соцсети. Татьяна регулярно делится фотографиями своих модных луков, а также снимками из многочисленных путешествий. Чуть реже Брухунова показывает мужа, но когда она делает, то ее фолловеры приходят в восторг.

Блогерша опубликовала короткое видео с Евгением Вагановичем со знаменитым итальянским коктейлем в руке. Видео, сделанное в одном из московских ресторанов, затейница подписала так:

«Словарный запас идеального мужчины:

люблю;

куплю;

поехали!»

Под песню Лады Дэнс «Жить нужно в кайф» Евгений Петросян в стильной шляпке-таблетке бодро машет рукой в кадр. Сразу видно, кто поработал над стилем известного юмориста.

Евгений Петросян Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

«Евгений Ваганович лучший!», «Вам повезло друг с другом. Это ли не счастье!», «Как же я согласна со всеми словами! Прекрасное видео!», «Дай Бог здоровья на долгие годы и Матильду под венец повести», «Это тот случай, когда мужчина любит и любим», — оставляли комментарии поклонники пары.

У Татьяны Брухуновой и Евгения Петросяна двое детей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Несмотря на большую разницу в возрасте Евгений Ваганович и Татьяна производят впечатление гармоничной и счастливой семьи. Петросян и Брухунова поженились в 2019 году после того, как юморист развелся с Еленой Степаненко после 30 лет брака. Татьяна несколько лет работала помощницей создателя «Кривого зеркала», а затем у молодой помощница и мэтра завязался роман. У пары двое детей — 6-летний Ваган и 2-летняя Матильда.