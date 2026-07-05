Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды5 июля 2026 8:15

Жить нужно в кайф: молодая супруга Петросяна показала цветущего Евгения Вагановича

Татьяна Брухунова рассказала об идеальных качествах Петросяна
Ольга РОДИНА
Молодая супруга Петросяна показала цветущего Евгения Вагановича

Молодая супруга Петросяна показала цветущего Евгения Вагановича

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Известно, что 37-летняя жена 80-летнего юмориста Татьяна Брухунова активно ведет соцсети. Татьяна регулярно делится фотографиями своих модных луков, а также снимками из многочисленных путешествий. Чуть реже Брухунова показывает мужа, но когда она делает, то ее фолловеры приходят в восторг.

Блогерша опубликовала короткое видео с Евгением Вагановичем со знаменитым итальянским коктейлем в руке. Видео, сделанное в одном из московских ресторанов, затейница подписала так:

«Словарный запас идеального мужчины:

люблю;

куплю;

поехали!»

Под песню Лады Дэнс «Жить нужно в кайф» Евгений Петросян в стильной шляпке-таблетке бодро машет рукой в кадр. Сразу видно, кто поработал над стилем известного юмориста.

Евгений Петросян

Евгений Петросян

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

«Евгений Ваганович лучший!», «Вам повезло друг с другом. Это ли не счастье!», «Как же я согласна со всеми словами! Прекрасное видео!», «Дай Бог здоровья на долгие годы и Матильду под венец повести», «Это тот случай, когда мужчина любит и любим», — оставляли комментарии поклонники пары.

У Татьяны Брухуновой и Евгения Петросяна двое детей

У Татьяны Брухуновой и Евгения Петросяна двое детей

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Несмотря на большую разницу в возрасте Евгений Ваганович и Татьяна производят впечатление гармоничной и счастливой семьи. Петросян и Брухунова поженились в 2019 году после того, как юморист развелся с Еленой Степаненко после 30 лет брака. Татьяна несколько лет работала помощницей создателя «Кривого зеркала», а затем у молодой помощница и мэтра завязался роман. У пары двое детей — 6-летний Ваган и 2-летняя Матильда.